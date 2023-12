Prevê-se que o nevão atinja as planícies dos EUA e provoque atrasos nas viagens

Mais de 725.000 pessoas em todo o Nebraska, Dakota do Sul e partes do Colorado estão sob aviso de nevão a partir da manhã de segunda-feira, com fortes quedas de neve, ventos fortes e condições de gelo esperadas.

Uma tempestade de inverno significativa vai "deixar nevar, deixar nevar, deixar nevar" em partes das Planícies Centrais no Natal, onde se prevêem condições de nevão e viagens perigosas; esperam-se acumulações de gelo traiçoeiras nas Dakotas orientais e no norte do Minnesota", afirmou o Serviço Nacional de Meteorologia numa atualização ao início da manhã de segunda-feira.

Trabalhadores de manutenção de ruas e limpa-neves saíram cedo para as ruas em Omaha, Nebraska, para se prepararem para a tempestade de inverno do feriado. Partes do nordeste e do centro do Nebraska estão sob aviso de nevasca, com uma expetativa de acumulação de 5 a 11 polegadas de neve e gelo, bem como ventos de até 45 mph, de acordo com o serviço meteorológico.

"Teremos uma equipa completa de manutenção das ruas a trabalhar a partir das 3:30 da manhã de Natal para arar e espalhar sal, conforme necessário. Os recursos dos empreiteiros estão à disposição", afirmou a cidade de Omaha numa publicação no Facebook.

O engenheiro do condado de Douglas, Todd Pfitzer, em Omaha, disse à KETV, afiliada da CNN, que uma frota de 40 limpa-neves foi para as ruas às 6 da manhã. "Porque se não estiveres, e se sair antes de ti, pode ser realmente um problema."

O serviço meteorológico também emitiu um aviso de nevasca para partes do centro-leste e sudeste de Dakota do Sul, onde são esperados até 11 polegadas de neve e as viagens "podem ser muito difíceis ou impossíveis".

As áreas do centro-leste e nordeste do Colorado, bem como do noroeste do Kansas, também têm avisos de nevasca em vigor até quarta-feira de manhã.

O serviço meteorológico advertiu as pessoas que vivem em áreas colocadas sob avisos de nevasca para evitar viajar, mas se eles devem viajar, para trazer kits de sobrevivência e ficar em seus veículos se ficarem presos.

"Devido à acumulação contínua de neve pesada e aos ventos fortes, as condições de condução estão a deteriorar-se rapidamente em todo o estado, especialmente no centro e no centro-norte do Nebraska. Os viajantes são fortemente encorajados a verificar https://511.nebraska.gov antes de viajar ", disse o Departamento de Transporte do Estado de Nebraska na manhã de segunda-feira. A Patrulha do Estado de Nebraska disse que a viagem não é recomendada.

A South Dakota Highway Patrol já respondeu a vários acidentes em Watertown devido a estradas geladas e avisou os condutores que as condições das estradas cobertas de gelo e os ventos fortes vão piorar ao longo do dia e tornar a condução perigosa.

O sistema de tempestades de inverno irá provavelmente afetar os voos na região, com os aeroportos, incluindo o Eppley Airfield em Omaha e o Aeroporto Regional de Sioux Falls no Dakota do Sul, a aconselharem os viajantes a verificarem o estado dos seus voos e a consultarem as companhias aéreas relativamente a atrasos e cancelamentos.

Fonte: edition.cnn.com