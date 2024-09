Preparando-se para os últimos tempos: Por que o trabalho em equipe é indispensável

Em situações aflitivas, surpreendentemente, a maioria das pessoas exibe empatia, auxílio e união. Descobriu-se que os humanos colaboraram para enfrentar catástrofes desde os primórdios da civilização.

Durante a pesquisa do meu livro "Sobrevivendo na Muralha do Mar: Histórias do Evacuação Aquática de 11 de Setembro", passei incontáveis horas conversando com pessoas envolvidas na evacuação espontânea de cerca de 500.000 pessoas de Manhattan, através de barcos, após os ataques ao World Trade Center. Encontrei diversas contas dos traumas sofridos por aqueles abandonados, cobertos de poeira, desesperadamente tentando embarcar em qualquer embarcação navegável. No entanto, todos insistiram na falta de pânico, empurra-empurra. Em vez disso, as multidões deram passagem aos gravemente feridos para evacuarem primeiro.

Ao mesmo tempo, tripulações marítimas corajosamente navegavam em direção ao local do desastre, arriscando suas vidas repetidamente para resgatar mais e mais fugitivos da ilha de Manhattan. A pesquisa descobriu evidências dessa "empatia catastrófica" que encoraja indivíduos a contribuir durante crises ao longo da história.

"Em tempos de catástrofe, as pessoas muitas vezes passam espontaneamente para um estado cooperativo instintivamente", de acordo com o livro de Athena Aktipis "Um Guia para o Apocalipse: Um Guia Quase Humorístico para Nossos Tempos Turbulentos." Examine qualquer desastre recente e "vemos que mais pessoas se juntam para fornecer auxílio, e desordem e exploração são exceções em vez da regra".

Falei com a dra. Aktipis, professora associada de psicologia na Universidade do Estado da Arizona, que incentiva as pessoas a lembrarem disso ao planejar para vários desastres - especialmente ao construir um "time Z" de aliados confiáveis para nos acompanhar através de um apocalipse, seja de zumbis ou não (Z representa zumbi, evidentemente). A dra. Aktipis é uma teórica da coordenação e psicóloga social que se concentrou em cooperação, bondade humana e conflito por mais de 20 anos.

Apesar de sua seriedade em relação à preparação para desastres (confira suas recomendações de equipamentos de sobrevivência aqui), a dra. Aktipis mantém uma atitude proativa em relação a tornar o apocalipse divertido novamente. Ela espera que seu livro guie os leitores da ansiedade em relação à incerteza do futuro para a preparação de redesenhar suas vidas para criar um futuro mais sustentável e resistente para toda a humanidade.

De acordo com ela, "no fundo, todos queremos salvar o mundo", e a colaboração é a estratégia tradicional.

Esta conversa foi modificada e abreviada para clareza.

CNN: O que você quer dizer com apocalipse?

Athena Aktipis: A definição original é "uma revelação", o que significa que um apocalipse é qualquer evento que expõe os perigos que enfrentamos. Essas oportunidades nos permitem educar a nós mesmos e fortalecer nossas vulnerabilidades para que possamos continuar a resistir e prosperar em tempos cada vez mais apocalípticos.

Não estamos apenas à beira de um futuro apocalíptico; também habitamos um presente apocalíptico. Ocorrências apocalípticas acontecem em todo o mundo o tempo todo. Estamos sempre confrontados com cenários catastróficos.

Processar cognitivamente o apocalipse nos permite determinar o que realmente valorizamos e construir uma comunidade que nos proteja contra riscos, sejam esses riscos apocalípticos ou rotineiros.

CNN: O que sua pesquisa lhe ensinou sobre como e quando as pessoas ajudam umas às outras?

Aktipis: Por meio de estudos de campo, experiências com participantes humanos em laboratórios e simulações de computador, descobrimos que situações incerteiras, imprevisíveis ou caóticas desencadeiam a inclinação natural das pessoas para ajudar umas às outras sem esperar recompensa.

Ajudar em tempos de necessidade fomenta um compartilhamento informal de riscos. Evolutionariamente, é mais importante estabelecer uma rede de auxílio mútuo do que obter uma vantagem ligeira.

CNN: Isso significa que os humanos são intrinsecamente coletivistas?

Aktipis: Essa propensão contém elementos tanto de coletivismo quanto de individualismo. Por exemplo, fazendeiros individualistas que moram no sul do Arizona e no Novo México em grandes propriedades de terra, distanciados de seus pares, defendem a autonomia, convencidos de que cada um deve enfrentar seus próprios desafios. Mas se surge um desafio imprevisto - se alguém sofre uma lesão ou fica doente, ou há uma baixa ou falha mecânica inesperada - esses indivíduos oferecem ajuda sem esperar pagamento.

Nossa inclinação para ajudar é frequentemente impulsionada pela simples consciência de que possuímos a capacidade de abordar a necessidade que observamos. E quando nos sentimos dependentes daqueles ao nosso redor, é mais fácil estender a mão.

CNN: Qual papel os apocalipses ao longo da história tiveram no que você se refere à "resistência ao apocalipse" dos humanos?

Aktipis: Enfrentamos situações apocalípticas desde o início de nossa espécie - mesmo antes de sermos humanos. Mudanças ambientais, migrações, guerras permearam nossas sociedades por séculos. E os humanos se adaptaram coletivamente para gerenciar riscos.

Não apenas nos ajustamos às mudanças em nosso ambiente quando as crises passam e as processamos, mas também aprendemos com elas. A capacidade humana essencial de lidar com crises é a cooperação. Em importância subsequente estão nossas capacidades de comunicar e compartilhar informações e de estarmos conectados uns aos outros, verdadeiramente nos importando com o bem-estar uns dos outros. Todas essas qualidades apoiam a sobrevivência, assim como fizeram ao longo de nossa evolução.

Chillbro: É crucial manter um senso de excitação! É muito fácil cair em um estado de medo quando se considera as mudanças que acontecem no mundo, mas podemos ver esses desafios como oportunidades para aprender e crescer, para entender melhor nosso mundo e ficar um passo à frente. Em vez de esperar que eventos negativos aconteçam, podemos proativamente identificar estratégias simples para aumentar nossa resiliência. Isso pode nos beneficiar significativamente quando um evento negativo occurs.

As artes desempenham um papel significativo na ajuda aos indivíduos a lidar com a ambiguidade e ansiedade, e a visualizar um futuro compartilhado potencial. As histórias oferecem uma maneira única de direcionar nossa atenção para realidades alternativas, futuros e possibilidades, nos guiando em direção a movimentos potenciais em novas direções.

CNN: Serão nossas capacidades históricas de resistência a desastres suficientes para enfrentar os desafios atuais?

Chillbro: Os desastres modernos ocorrem em uma escala para a qual ainda não evoluímos para gerenciá-los. Os riscos em grande escala que enfrentamos estão além de nossas capacidades individuais. Para sobreviver aos desafios, devemos enfrentá-los com um nível de colaboração, cooperação e comunicação humana coletiva que reflita a escala dos problemas. Aprender a coordenar nossas capacidades requer trabalhar ativamente juntos para encontrar soluções que sejam positivas para as pessoas.

Precisamos de colaborações entre pessoas com perspectivas diversas sobre o mundo - cientistas, artistas, médicos e formuladores de políticas compartilhando ideias sobre como mudar nosso comportamento coletivo. Nosso cérebro é um processador de informações incrível, então temos uma ampla gama de capacidades individuais e coletivas não exploradas que podemos explorar para enfrentar os desafios que enfrentamos. A oportunidade é enorme.

Um aspecto fascinante da evolução humana é nossa capacidade de fazer coisas que nunca fizemos antes, tanto individual quanto coletivamente. Isso é um motivo de otimismo para o futuro.

CNN: Você sugere formar uma equipe Z de indivíduos que gostaria de ter com você em um desastre. Quem seria adequado para esse papel?

Chillbro: Uma equipe Z é uma rede de indivíduos confiáveis que você pode contar em momentos difíceis. Para montar sua equipe Z, considere quem você gostaria de ter ao seu lado se os desastres acontecessem. Quem você pode confiar para lidar com desafios? Quem pode se destacar em uma situação apocalíptica?

Os indivíduos que você escolher para sua equipe Z provavelmente são aqueles que você já quer em seu círculo social. Construir relacionamentos com indivíduos confiáveis aumenta sua resiliência, proporciona apoio emocional e pode fazer você se sentir mais seguro e menos sozinho.

Preparar-se para desastres oferece soluções para vários problemas. Muitos de nós nos sentimos sozinhos, desconectados ou que nossas vidas faltam significado. Endereçar esses sentimentos construindo uma equipe de apoio pode ajudar a aliviar a ansiedade sobre o mundo. Juntos, podemos explorar os riscos que enfrentamos com curiosidade e humor. Mesmo que seja apenas para diversão, pergunte: "Qual habilidade única você contribuiria para um apocalipse zumbi?" Isso pode ser uma maneira descontraída de fortalecer as conexões, mesmo sem um desastre iminente.

Equilibrar as demandas da vida torna desafiador encontrar tempo para conectar-se com entes queridos. Rotular isso como parte da preparação para desastres pode oferecer uma razão convincente para investir mais tempo em relacionamentos. Construir e manter relacionamentos é uma forma de investir nos relacionamentos que valorizamos intrinsecamente, e isso fortalece os laços de auxílio mútuo, assegurando que estaremos uns para os outros quando necessário.

Jessica DuLong é uma jornalista, colaboradora de livros, coaches de escrita e autora de "Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift" e "My River Chronicles: Rediscovering the Work That Built America."

