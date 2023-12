Preocupado com o seu consumo de álcool? Eis como verificar

"Ou pode ser alguém que esteja realmente a começar a interrogar-se ou a questionar a sua relação com o álcool, e esta é uma oportunidade para explorar isso", disse a Dra. Sarah Wakeman, directora médica da Substance Use Disorders Initiative do Massachusetts General Hospital.

Para algumas pessoas, dizer: "Não vou beber durante todo este mês" pode ser muito difícil, por isso, tentar fazê-lo pode mostrar-lhe se é fácil ou difícil para si", disse o neuropsicólogo Dr. Sanam Hafeez, que dá aulas no Teachers College da Universidade de Columbia.

Quais são os conselhos dos especialistas sobre como ter um "janeiro seco" bem sucedido? Continue a ler.

1. Conheça as suas razões

É útil ser claro quanto ao seu objetivo para o tornar um hábito, afirmou Wakeman, professor associado de medicina na Harvard Medical School.

A investigação que temos sobre a definição de objectivos diz que os objectivos têm mais probabilidades de serem alcançados se forem realmente relevantes para si enquanto indivíduo e não abstractos, como "Devo deixar de beber porque beber é mau"", afirmou.

Objectivos concretos, como a adoção de novos hábitos de sono ou de uma rotina de exercício físico, ajudarão a tornar mais fácil deixar de beber, afirma.

"Quero mesmo deixar de beber porque sei que quando bebo muito não me levanto na manhã seguinte e não faço exercício é um objetivo muito específico", disse Wakeman.

Segundo os especialistas, a motivação adicional pode advir dos benefícios para a saúde que pode obter com a redução ou eliminação do álcool.

"Beber menos ao longo do tempo pode ter benefícios realmente mensuráveis para a sua saúde em termos de pressão arterial, risco de cancro, risco de doença hepática e outras condições", afirma Wakeman.

"Ao longo de um mês, pode notar alguns benefícios a curto prazo, como um sono melhor, uma melhor aparência devido a melhorias na sua pele, sentir-se mais lúcido e ter mais energia", acrescentou.

2. Definir objectivos SMART

Muitos de nós poderão estar familiarizados com os objectivos SMART do trabalho ou da escola. São utilizados para ajudar as pessoas a definir objectivos exequíveis. O acrónimo significa:

Específico: Defina um objetivo exequível, por exemplo, reduzir o consumo de álcool três dias por semana. Pode acrescentar dias até atingir o seu objetivo final. Mensurável: Quantas bebidas vai cortar - e quais são os tamanhos das bebidas? Uma cerveja tem 12 onças, um copo de vinho tem 5 onças e uma dose de bebidas espirituosas tem 1,5 onças. Realizável: Certifique-se de que não há uma série de compromissos sociais em que seja provável que seja servido álcool durante o seu mês de abstenção. Relevante: Como é que não beber me vai ajudar na minha vida e na minha saúde? Baseado no tempo: Defina um prazo razoável para terminar os seus esforços. Se quiser, pode definir outro objetivo mais tarde.

"Se colocar uma fasquia demasiado alta, pode falhar, por isso é melhor definir objectivos mais pequenos para os alcançar", disse Hafeez. "Nada começa sem uma conversa honesta consigo mesmo."

3. Partilhe o seu objetivo com outras pessoas

Informar alguns amigos ou familiares do seu objetivo pode ajudá-lo a alcançá-lo, dizem os especialistas. Para algumas pessoas, pode funcionar anunciar o seu plano nas redes sociais - e convidar outras pessoas a participarem e a informarem sobre o seu progresso.

É aí que eu acho que o "janeiro seco" pegou", disse Wakeman. "Se declarar publicamente que vai fazer algo, é mais provável que o mantenha do que se o guardar para si."

4. Considere um mocktail

Beber está frequentemente associado a reuniões sociais ou momentos de diversão. Isso pode treinar o seu cérebro para ver o álcool como algo positivo. Pode combater esses impulsos substituindo a sua bebida de eleição por algo igualmente festivo ou saboroso, dizem os especialistas.

"Para algumas pessoas, pode ser apenas água com gás e, para outras, um mocktail ou algum tipo de bebida (não alcoólica) que pareça divertida e comemorativa", disse Wakeman.

"Substituir um comportamento por outro pode funcionar porque está a enganar o seu cérebro", disse Hafeez. "Isso pode absolutamente ajudá-lo a evitar a tentação."

Toda uma indústria se dedica a fazer bebidas não alcoólicas que sabem (pelo menos um pouco) como a coisa real. Algumas até afirmam ter ingredientes adicionados que são "calmantes" ou "saudáveis".

"Sou cético em relação a qualquer coisa que afirme que o relaxa ou que tem benefícios fantásticos para a saúde e que vem num copo, independentemente do que seja", disse Wakeman. "Mas se for uma alternativa que lhe permita sentir que não está a perder uma situação social e o ajude a fazer as alterações que pretende no seu consumo de álcool, não creio que haja qualquer desvantagem nisso."

5. Acompanhe o seu progresso, objetivo e sentimentos

Mesmo que não acabe por deixar de consumir álcool, acompanhar as suas emoções e impulsos para descobrir os seus estímulos pode ser útil, afirma Wakeman.

"Até mesmo a simples medição do seu comportamento, quer se trate de álcool, exercício ou dieta, pode ser uma intervenção por si só", afirmou.

"Mesmo que a pessoa ainda não esteja preparada para fazer mudanças, manter um diário de quando bebe, em que situações bebe mais e como se sente nessas alturas, pode ajudar a identificar situações de desencadeamento em que é mais provável que beba", acrescentou Wakeman.

Monitorize os seus sintomas

Há uma parte adicional que é importante para conseguir um "janeiro seco", dizem os especialistas. É importante perceber se você - ou um ente querido - está a apresentar sintomas negativos por ter cortado ou eliminado o álcool. Pode ser um sinal de que precisa de ajuda profissional para atingir o seu objetivo.

"A primeira coisa a ter em conta é se tem ou não um distúrbio de consumo de álcool", disse Wakeman. "Se alguém tem bebido muito todos os dias e corre o risco de ter sintomas de abstinência, então pode ser perigoso parar abruptamente."

Uma pessoa com um distúrbio de consumo de álcool, que se habituou a ter um certo nível de álcool no seu corpo todos os dias, pode entrar em abstinência e sentir sintomas físicos graves, como tremores, suores, ritmo cardíaco acelerado e convulsões.

"Isso seria uma indicação real de que é necessário falar com um profissional de saúde para obter tratamento médico para a abstinência e não parar por si próprio", afirmou Wakeman.

