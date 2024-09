Preocupações incomuns de segurança surgem em relação ao aborto induzido por medicação, estressando os profissionais de saúde.

"Experienciando um episódio trágico envolvendo um profissional médico tomando decisões cruciais para o seu próprio bem-estar e o bem-estar da sua família nos Estados Unidos, acredito que 'incidente lamentável' é uma descrição inadequada", comentou a dra. Ghazaleh Moayedi, ginecologista e fundadora do Centro de Equidade em Saúde Pégaso localizado em Dallas.

Segundo o relatório, Thurman obteve medicamentos para aborto em uma clínica na Carolina do Norte após a proibição de abortos após seis semanas em seu estado natal da Geórgia. Ela foi posteriormente ao hospital com uma infecção grave, já que seu corpo não conseguiu expelir todo o tecido fetal após a ingestão dos medicamentos.

A dra. Moayedi disse à CNN: "Não havia razão para adiar sua atenção médica por um único momento". Thurman deveria ter sido prontamente submetida a uma aspiração uterina, um procedimento médico que remove o conteúdo do útero, que é realizado tanto para tratamentos de aborto quanto de aborto espontâneo.

No entanto, Thurman não passou pelo procedimento cirúrgico para expelir o tecido fetal por 20 horas. Não está claro em seus registros por que os médicos esperaram tanto tempo. O procedimento, de acordo com o relatório, havia sido criminalizado pela lei do estado sobre aborto poucas semanas antes do incidente, após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de revogar o Roe v. Wade naquele verão.

De acordo com a ProPublica, Miller nunca visitou um hospital apesar de sentir dor significativa por vários dias após tomar os comprimidos de medicamento para aborto. Um relatório do médico-legista do condado de Clayton sugeriu que Miller não procurou ajuda médica devido às leis atuais relacionadas ao aborto no estado.

Miller havia retido tecido fetal, de acordo com o relatório, e deveria ter sido submetida a um procedimento de dilatação e curetagem (D&C) para evitar infecções. Seu relatório de autópsia mostrou que ela morreu devido a uma mistura de medicamentos, incluindo analgésicos fentanil e acetaminofeno; seu relatório do médico-legista mencionou que ela não tinha histórico de uso inadequado de drogas.

O Departamento de Saúde Pública da Geórgia se recusa a divulgar relatórios de seu comitê de revisão da mortalidade materna. A ProPublica observou que esses relatórios classificaram a morte de Thurman e Miller como "evitável" e, no caso de Miller, atribuíram sua morte à lei do estado sobre aborto.

Os relatórios reacenderam o debate político sobre o acesso ao aborto. A vice-presidente Kamala Harris afirmou: "Isto é exatamente o que esperávamos quando o Roe foi anulado". Harris deve visitar a Geórgia na sexta-feira para fazer mais declarações sobre os direitos reprodutivos.

Oponentes do direito ao aborto acusaram os médicos de Thurman de não fornecer cuidados imediatos e criticaram o aborto medicamentoso em si.

No entanto, pesquisadores que estudam o aborto medicamentoso e médicos que o prescrevem aconselharam a CNN que o tratamento é seguro e ofereceram conselhos sobre como lidar com complicações raras.

Como funciona o aborto medicamentoso?

O aborto medicamentoso foi aprovado pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos desde 2000 e pode encerrar uma gravidez dentro das primeiras dez semanas de gestação.

A maneira mais comum como as pessoas nos Estados Unidos acessam o aborto atualmente consiste em dois medicamentos, mifepristona e misoprostol. A mifepristona bloqueia o hormônio progesterona, essencial para a gravidez, e é ingerida primeiro. O misoprostol segue um dia ou dois depois, causando contrações no útero, resultando em cólicas e sangramento, levando à expulsão do tecido da gravidez.

Moayedi explicou que o procedimento era "fisiologicamente semelhante" a um aborto espontâneo.

Qual é a frequência de complicações?

Complicações sérias ocorrem em menos de 0,5% dos casos de aborto medicamentoso, de acordo com o dr. Daniel Grossman, diretor do programa ANSIRH na Universidade da Califórnia, em São Francisco. As possíveis complicações podem incluir internação hospitalar, transfusões de sangue e cirurgia.

A retenção de tecido de gravidez, requerendo aspiração vaginal, ocorre em 3% a 5% das pessoas que fazem aborto medicamentoso, segundo Grossman, mas não é classificada como uma complicação grave e geralmente pode ser tratada em um ambiente ambulatorial; Moayedi confirmou que a retenção de tecido de gravidez raramente leva a infecções.

As mortes após o aborto medicamentoso são extremamente raras, afirmou Grossman; houve 32 relatadas entre pessoas que usaram mifepristone entre 2000 e 2022, um período em que cerca de 5,9 milhões de mulheres utilizaram o medicamento. A equipe de Grossman revisou as possíveis causas relatadas à FDA, encontrando que quase metade provavelmente não estava relacionada ao aborto.

"I have treated countless people undergoing medication abortion," said Moayedi, whose clinic offers support before and after abortions in Texas, where abortions are prohibited with limited exceptions. "I can count on one hand – fewer than one hand – the number who experienced infections afterward. This is remarkably rare."

Symptoms indicating potential complications include a high fever, intense stomach pain, and excessive bleeding that saturates over two menstrual pads each hour for a span of two hours, according to Moayedi. Additionally, Grossman mentioned that weakness, nausea, vomiting, or diarrhea persisting past a day following the last pill intake could be indicators of an infection.

Grossman recommends individuals with concerning symptoms to attempt reaching out to the clinic or service that provided the medications or contact the Miscarriage and Abortion Hotline at 1-833-246-2632; this hotline, operating for free, is staffed by professionals ready to address queries and provide support.

However, Grossman warns, "Should a patient encounter one of the aforementioned symptoms yet unable to converse with a clinician over the phone, they must seek emergency care at a nearby hospital."

Regarding individuals in states with abortion bans, medical professionals assured CNN that patients have the legal right to receive treatment for complications, even in restricted regions. There should be no reluctance to access emergency care at a hospital.

Moayedi destaca que a responsabilidade recai tanto sobre os pacientes quanto sobre os sistemas hospitalares, com as instalações sendo esperadas para compreender as regulamentações locais e ter planos de preparação que permitam aos médicos administrar o tratamento necessário sem apreensão.

Grossman também destaca que os mesmos problemas que surgem com abortos medicamente induzidos também podem ocorrer durante abortos espontâneos e o tratamento permanece idêntico.

Seu time relatou ter ouvido sobre atrasos no cuidado prolongado para pacientes que apresentam complicações em estados com proibição de aborto. Grossman expressou preocupação com os relatos de cuidados de pacientes sendo adiados, apesar de as leis não se aplicarem a esses casos. "Eu nunca encorajaria um paciente a mentir, mas estou profundamente preocupado com esses incidentes onde o cuidado dos pacientes está sendo adiado em estados com proibição de aborto quando eles apresentam complicações após um aborto", disse ele.

Ele aconselha os clínicos a não questionar os pacientes sobre o uso de medicamentos para terminar gravidezes para evitar riscos legislativos para os pacientes e, em vez disso, se concentrar em fornecer o tratamento necessário com base em sintomas visíveis.

Após ouvir sobre as consequências trágicas do atraso na atenção médica em casos de aborto, Dr. Moayedi enfatizou a importância da atenção médica rápida, afirmando: "Não deveria haver atraso no fornecimento de atenção médica necessária, especialmente quando se trata de saúde reprodutiva".

Diante dos casos relatados de mortes evitáveis devido a complicações após abortos medicamente induzidos, Dr. Grossman enfatizou a necessidade de uma comunicação clara entre os pacientes e os profissionais médicos, aconselhando: "Os pacientes nunca deveriam hesitar em buscar cuidados de emergência se eles apresentarem sintomas que indiquem potenciais complicações".

