Porque é que toda a gente pensa que a sua cidade é a melhor - um olhar sobre a fixação de lugares

"Hamburgo é um sítio muito isolado", diz ela. "Se não se fala alemão fluentemente, pode ser muito difícil, e não é um ambiente favorável para quem está a aprender." Ruthnum debateu-se com a necessidade de encontrar o seu lugar neste novo ambiente, numa cultura que diz ser impossível de penetrar.

Era muito diferente da sua educação em Norfolk, Inglaterra, uma região que ela diz adorar.

Apesar do seu carinho por Norfolk, Ruthnum deixou Inglaterra para estar com o seu companheiro, que era de Hamburgo, e quando lhe falou dos seus problemas neste novo local, ele também os reconheceu. E Ruthnum diz que conheceu muitos outros expatriados que concordaram.

Na sua perspetiva, as pessoas que viviam em Hamburgo não queriam ter nada a ver com os forasteiros.

O que Ruthnum experimentou foi um conceito chamado "apego ao lugar", que aponta para as relações complicadas que as pessoas têm com o sítio onde vivem.

Os lugares onde as pessoas crescem moldam quem elas são, tornando difícil lidar com uma nova identidade quando se mudam. Grande parte da forma como as pessoas compreendem o mundo e se adaptam a ele provém também desses lugares.

Identidade pessoal e geografia

Em termos simples, a identidade pessoal e a localização geográfica estão indissociavelmente ligadas. "O local onde crescemos pode ser uma questão de escolha ou de acaso, mas o local onde vivemos está muito ligado à nossa identidade", afirma a Dra. Zamira Castro, uma psicóloga sediada na Florida.

O lugar pode ser tão importante para a identidade de uma pessoa como qualquer outra coisa - a sua profissão, religião, relações - e isto cria um profundo apego à própria cidade.

"O apego ao lugar é a ideia de que as pessoas se apegam aos lugares da mesma forma que se apegam às pessoas", explicou a Dra. Krista Paulsen, investigadora e professora associada da Universidade Estatal de Boise que estuda sociologia urbana. "Essas ligações tornam-se partes importantes da forma como organizamos as nossas vidas."

O geógrafo Yi-Fu Tuan, um investigador pioneiro na ligação ao lugar, afirmou que o conceito vai além do comportamento territorial primitivo, escrevendo que as pessoas "respondem ao espaço e ao lugar de formas complicadas que são inconcebíveis no mundo animal".

Tal como o apego a uma pessoa, o apego ao lugar pode levar a bons e maus comportamentos. Explica porque é que as pessoas levam a peito quando os seus vizinhos se mudam em massa. Quando as pessoas vivem numa cidade que é um local popular para visitar, o apego ao local pode torná-las orgulhosas desse facto. Por outro lado, também pode levar ao ressentimento dos turistas e dos forasteiros.

Foi por isso que algumas pessoas pensaram: "A cidade de Nova Iorque está morta?" durante a pandemia, e outras correram em defesa da cidade, apesar de uma queda extrema do turismo, do cancelamento de eventos e do encerramento de estabelecimentos.

O apego ao lugar também explica por que razão as pessoas se sentem resistentes a mudar-se para os subúrbios ou mesmo para um bairro diferente dentro da sua cidade. Também explica as saudades de casa.

"Não sabia o quanto Nova Iorque fazia parte de mim até me ir embora", disse Gina Rattan, uma realizadora que se mudou para o Maine depois do encerramento da Broadway em março. "A minha ligação a Nova Iorque estava profundamente ligada à minha própria independência", disse ela.

Rattan, que na altura estava grávida de sete meses, deixou a cidade por motivos de saúde, mas tem tido dificuldade em adaptar-se a outro lugar. O apego ao lugar e a identidade do lugar levam as pessoas a lamentar as cidades que deixaram para trás, porque é como se estivessem a perder uma parte de si próprias.

"Esperamos que os lugares onde vivemos continuem a existir", diz Paulsen. "É como se continuassem a estar presentes nas nossas mentes e esperamos que continuem a estar presentes na realidade."

Proteção das comunidades

Parte deste apego tem a ver com o aspeto social de viver numa comunidade, salienta Castro. "Queremos proteger o nosso grupo de ameaças externas. Ficamos na defensiva quando sentimos que o nosso grupo está a ser atacado", explicou. "Muito disso está ligado à evolução, mas também é influenciado por preocupações modernas, como a política e os valores."

Estas marcas de um lugar - política, valores, comida, história, pontos de referência - tornam-se símbolos significativos da identidade de uma pessoa quando esta vive nesse lugar. "As pessoas escolhem determinados tipos de bairros porque acreditam que esses bairros reflectem a sua identidade ou são uma identidade a que aspiram", disse Paulsen.

Os problemas surgem quando o apego ao lugar vai para o extremo do espetro. Paulsen disse que o apego às cidades e aos bairros pode fazer com que as pessoas vejam os recém-chegados como uma ameaça - elas não querem que os lugares que conhecem e amam mudem.

Foi isso que Ruthnum experimentou enquanto expatriado multirracial a viver na Alemanha. "Hamburgo, em particular, era muito hostil e pouco acolhedora para mim", conta.

Embora a xenofobia seja diferente de estar ligado (ou orgulhoso) ao sítio onde se vive, quando levada ao extremo, a ligação ao lugar faz frequentemente emergir comportamentos xenófobos e racistas. "Houve várias vezes em que me chamaram nomes racistas ou me ameaçaram em alemão", disse Ruthnum.

Turistas desaparecidos

O apego ao lugar também explica porque é que visitar um destino nunca será o mesmo que viver nele.

Como qualquer laço emocional complexo, é preciso tempo para nos afeiçoarmos a um lugar, pelo que visitar uma cidade terá sempre um certo grau de limitação. "E, nalguns aspectos, isso é bom", diz Paulsen. "Mas significa que a experiência do turista no local será muito diferente da experiência do residente, ou mesmo de um visitante que esteja em casa de familiares ou amigos que estejam mais ligados ao local."

Uma vez que as pessoas estão tão ligadas às suas cidades e bairros, ver esses locais mudar pode provocar sentimentos desconhecidos, segundo a investigação de Paulsen. Isto pode acontecer quando os bairros sofrem gentrificação, por exemplo, ou quando os turistas já não enchem as ruas.

O ambiente ou a paisagem muda, dando à cidade uma energia completamente diferente.

"Mas é sempre que um bairro muda tanto que deixa de ser o lugar que entendemos e valorizamos", disse Paulsen. "Imagino que seja o que os nova-iorquinos sentiram durante a pandemia."

Com a partida das pessoas e o encerramento de muitos dos pontos de referência da cidade, foi inegavelmente difícil para os nova-iorquinos viverem aquilo a que Paulsen chama uma "deslocação simbólica".

Isto acontece quando as pessoas não podem usar ou aceder aos lugares da mesma forma que estão habituadas a usá-los. Alexis Woody, uma profissional de relações públicas que vivia em Nova Iorque durante os primeiros dias da pandemia, disse que as ruas estavam assustadoramente silenciosas nessa altura, quando os inquilinos se mudaram e o turismo diminuiu. "Foi desanimador ver a cidade fechar-se", disse ela. "Foi de partir o coração pensar que alguns dos meus locais favoritos nunca mais iriam reabrir as portas."

Não se trata apenas de Nova Iorque - de Paris a Atenas e Londres, muitos destinos populares registaram uma queda acentuada no turismo.

Quando os residentes estão habituados a ver turistas a tirar fotografias nas suas praias ou a encher as ruas de Times Square, pode ser chocante ver esses locais vazios.

Obcecados com a identidade

Talvez as pessoas tenham um forte sentido de identidade com as suas cidades porque a nossa cultura está obcecada com a identidade, argumentou Castro. "Há muita discussão teórica sobre como a sociedade moderna está tão focada na identidade", disse ela. "Essa obsessão pode não ser saudável".

As redes sociais podem ser úteis para as pessoas que se debatem com uma crise de identidade após uma mudança.

"Encontrar uma maneira de se conectar com a cidade que você deixou para trás é uma boa maneira de lidar com isso", disse Castro. Seguir contas da sua cidade natal, bairro ou cidade pode fazer com que se lembre dessa parte de si mesmo, por exemplo. Também pode haver jornais, blogues, comida ou músicas que nos transportam imediatamente para determinados lugares. Eles podem fazer com que você se sinta em casa no seu novo lar.

Mas, sobretudo, é preciso tempo. Quer esteja a lidar com uma grande mudança ou a habituar-se às mudanças da sua cidade atual, é natural que sinta uma certa crise de identidade.

Em última análise, é preciso tempo para nos habituarmos a perder o sentimento de apego ao nosso lugar, seja ele qual for e independentemente das mudanças que tenha sofrido.

Muitas vezes, as pessoas sentem-se superiores em relação às cidades, vilas ou bairros onde vivem, porque esses locais se tornam uma extensão integral de si próprias.

Como qualquer tipo de apego, a ligação ao local onde se vive pode revelar-se prejudicial.

No entanto, se considerarmos o valor nominal, o apego ao lugar é simplesmente uma ligação emocional que criamos com a geografia que nos rodeia. "Identificar-nos-emos sempre com os lugares que nos criaram", disse Castro. "Levamos a nossa casa connosco para onde quer que vamos. Faz parte de quem somos."

