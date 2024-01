Porque é que a costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita pode ser o próximo grande destino turístico de luxo

A costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita estende-se por mais de mil quilómetros, desde a fronteira norte com a Jordânia, no Golfo de Aqaba, até ao Iémen, no extremo sul.

Grande parte dessa costa, fora das grandes cidades como Jeddah, é uma costa não desenvolvida de água turquesa, ilhas ao largo, praias imaculadas e recifes de coral.

Agora, como parte do plano saudita Visão 2030 para diversificar a economia, reduzir a sua dependência das receitas do petróleo e implementar reformas sociais, estão em curso nas margens do Mar Vermelho vários projectos de ultra-luxo, apresentados por promotores financiados pelo governo como o auge da consciência ecológica.

"É realmente emocionante ver que isto se está a abrir ao mundo", diz Firas Jundi, diretor regional do Médio Oriente da PADI, a Associação Profissional de Instrutores de Mergulho.

"Cresci na Arábia Saudita e comecei a mergulhar lá em 1989, e nessa altura o norte só era acessível através de veículos de quatro rodas.

"Quando se chega à costa, vê-se que é imaculada, intocada, com uma visibilidade clara, como uma enorme piscina cheia de peixes.

"Este não foi um destino de mergulho, por isso pode imaginar como o coral está protegido."

Muitos tons de azul

A região do Mar Vermelho abrange 28.000 quilómetros quadrados de costa e 90 ilhas ao largo, cerca de 300 milhas a norte de Jeddah, e AMAALA, mais a norte, na Reserva Natural Príncipe Mohammed bin Salman, faz parte dos chamados projectos giga da Arábia Saudita.

Segundo os promotores, estes projectos incluirão estâncias de charme que oferecerão uma grande variedade de desportos aquáticos e outras actividades, incluindo artes, cultura e educação, em torno do mar, do deserto, das dunas e das montanhas.

Ambos serão servidos pelo próximo Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, cuja abertura aos voos domésticos está prevista para 2023.

Quando cheguei aqui pela primeira vez e fui às ilhas e vi cerca de sete tons de azul, pensei: "quantos tons de azul se podem encontrar no mar?"", diz Rosanna Chopra, directora executiva de desenvolvimento de destinos da Red Sea Global, a empresa de desenvolvimento dos projectos, propriedade do Fundo de Investimento Público (PIF) controlado pelo governo saudita.

Ainda hoje penso: "Que lugar glorioso é este e porque é que tem sido um segredo durante tanto tempo?

"As ilhas, a vida marinha e os golfinhos são como uma espécie de mundo fantástico. A responsabilidade de tentar preservá-lo é enorme, porque há uma razão para que seja tão deslumbrante, tão precioso e tão belo.

"Não podemos apressar isto, temos de o fazer de forma responsável, temos de o fazer bem."

Jundi mergulhou em toda a costa saudita do Mar Vermelho e acredita que o potencial turístico é vasto.

"Quando a vida parou durante a Covid-19, os corais tiveram uma pausa e agora que voltei a mergulhar vejo muito mais vida marinha, animais marinhos maiores", disse.

"Isso dá-nos uma ideia de como poderia ser num local que não foi aberto a qualquer tipo de atividade.

"O que é excitante é que eles não se querem apressar. Não querem ser mais um destino movimentado como o Egipto.

"Não se trata apenas de mergulho, há muitas outras coisas interessantes na Arábia Saudita, que está repleta de locais históricos e desertos. Sinto que o mergulho é apenas uma ponta do iceberg que a Arábia Saudita está a tentar promover".

Hiper luxo

O projeto do Mar Vermelho, entre as cidades de Umluj e Al-Wajh, irá desenvolver 22 das 90 ilhas e será alimentado a 100% por energia renovável, diz o promotor. Em 2030, o projeto deverá incluir 50 hotéis, 8.000 quartos e até 1.000 propriedades residenciais.

Segundo Chopra, o turismo "regenerativo" é a palavra de ordem nos projectos que visam viajar de forma responsável, preservar e melhorar a comunidade local e o ambiente e oferecer experiências transformadoras aos visitantes.

"Penso que as viagens de luxo estão a ser redefinidas", afirma Chopra.

As faixas de areia das Ilhas Ummahat acolherão o primeiro dos empreendimentos do Mar Vermelho, a abrir em finais de 2023. Regis Red Sea Resort será um centro de desportos aquáticos concebido pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, com alojamento em villas em terra e sobre a água.

Nujuma, uma reserva Ritz-Carlton em Ummahat, terá um centro de mergulho.

A ilha de Shura ficará a 30 minutos de carro do aeroporto, ligada por uma ponte de 1,2 quilómetros, e funcionará como uma ilha central, com 11 estâncias de baixa estatura, concebidas para se assemelharem a corais que dão à costa.

Haverá um campo de golfe, uma marina, lojas e restaurantes.

Duas estâncias no interior, Desert Rock e Southern. Dunes, aproveitarão ao máximo a paisagem natural da costa.

Sheybarah, a 45 minutos de barco do continente, está a ser apresentada pelos promotores como uma estância de hiper-luxo, autossustentável, com uma série de cápsulas sobre a água que, segundo a empresa de arquitetura Killa Design, espelham as bolhas de um mergulhador.

Desafio qualquer pessoa a não olhar para aquela água e perguntar-se "como posso entrar nela, debaixo dela, por cima dela?" - vai querer fazer parte dela", diz Chopra.

O desenvolvimento do AMAALA começará com Triple Bay, um "hub" de bem-estar e um centro para desportos aquáticos e outras actividades.

Uma marina irá servir o conjunto de iates internacionais e o Marine Life Institute será simultaneamente um centro de investigação científica e um destino turístico com 10 zonas que vão desde experiências de realidade aumentada a passadiços subaquáticos, submersíveis e mergulho noturno.

As pessoas vão ficar maravilhadas

A abertura de Triple Bay está prevista para 2024, estando prevista a construção de mais uma ilha offshore e um desenvolvimento costeiro. Quando estiver concluído, o AMAALA oferecerá mais de 3.000 quartos de hotel em 25 hotéis e cerca de 900 moradias e apartamentos, todos alimentados pelo que os promotores dizem ser energia 100% renovável e funcionando com uma pegada de carbono zero.

Tanto para o The Red Sea como para o AMAALA, hidroaviões, barcos e veículos eléctricos farão o transporte dos hóspedes do novo aeroporto para o seu resort, com a bagagem despachada até ao destino.

"O nosso trabalho é abri-lo de forma inteligente", diz Chopra. "Não se trata apenas de aprender a velejar ou a fazer kite surf ou foil, mas de respeitar o mar. A Mãe Natureza é maior do que todos nós e quanto mais a respeitarmos, mais desfrutamos do parque infantil que é a água.

"Queremos que nos deixem com a sensação de que não só contribuíram para a regeneração dos nossos recifes de coral e do planeta, como também se regeneraram como seres humanos, e isso é algo muito difícil de fabricar ou adaptar noutro destino. Ser capaz de explorar esta área sob o poder natural vai ser uma experiência verdadeiramente arrebatadora para as pessoas".

Os promotores estabeleceram um limite máximo de um milhão de visitantes por ano no Mar Vermelho e de 500 000 em Amaala, mas a questão é saber se esse limite será mesmo necessário. Tendo em conta o historial da Arábia Saudita em matéria de direitos humanos, será que os turistas virão?

"Sem dúvida, acredito que os turistas virão", diz Jundi, que nasceu na Síria, mas vive nos Emirados Árabes Unidos.

"Viajo para a Arábia Saudita três vezes por ano e começa-se a sentir a diversidade que está a acontecer com esta nova visão".

Chopra acrescentou: "Tal como muitos países que tiveram períodos de tempo perturbadores e confusos para outros países, temos de viver num mundo em que as pessoas possam evoluir, e não me canso de defender a juventude do reino.

"As pessoas ficarão surpreendidas quando vierem. A hospitalidade dos sauditas vai deixá-los de boca aberta".

Fonte: edition.cnn.com