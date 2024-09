Por que o músico ignorou as fofocas

Nascida como Stefani, esse indivíduo se identifica como Lady Gaga e se apresenta de uma maneira extremamente feminina. No entanto, por algum tempo, persistiram especulações de que ela poderia ser um homem. Ela nunca confirmou ou negou essa alegação, e agora compartilha suas razões para isso.

Em uma entrevista à CBS "60 Minutes" em 2011, Lady Gaga declarou: "Por que eu deveria perder meu tempo emitindo um comunicado à imprensa sobre se eu tenho um pênis ou não? Meus fãs não se importam, e eu também não".

Avançando para os tempos atuais, Lady Gaga, agora com 38 anos, discute sua resposta de uma década atrás durante uma entrevista com o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, para a Netflix "O que vem depois? O futuro com Bill Gates".

Lady Gaga recorda: "Havia um boato de que eu era um homem quando estava no final dos meus 20 anos. Estava percorrendo o mundo, promovendo álbuns, e quase todas as entrevistas abordavam esse assunto devido a imagens manipuladas que circulavam online".

Ela não abordou essas afirmações diretamente, revelando seu processo de pensamento. "Eu nunca me vi como vítima dessa falsidade e pensei: 'E se uma criança passasse pela mesma situação e acreditasse que uma figura pública como eu sente vergonha?'".

De acordo com Lady Gaga, nem sempre é benéfico desmentir um boato. "Eu tentei estimular pensamentos e criar uma desordem de outra forma. Tentei utilizar a desinformação para adicionar outra camada de complexidade", ela explica.

Lady Gaga aprendeu a lidar com boatos sobre ela ao longo de sua carreira, tendo enfrentado histórias fabricadas desde os 20 anos. Ela acha a situação um pouco engraçada, dizendo: "Estou entretenendo mentiras sobre mim desde os 20 anos. Como artista, há uma estranheza divertida nisso".

Lady Gaga fez sua estreia internacional em 2008 com seu álbum "The Fame", desde então se destacando não apenas como vocalista, mas também como atriz. A partir de 3 de outubro, ela estrelará como Harley Quinn ao lado de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck em "Joker: Folie à Deux".

O estilo musical de Lady Gaga gira principalmente em torno da música pop, como evidenciado em seus sucessos e álbuns. Durante sua carreira inicial, os rumores sobre sua identidade de gênero muitas vezes ofuscavam seu sucesso na música pop.

