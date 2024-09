- Por que houve um aumento inesperado de abacaxis que acabam em carrinhos de compras em toda a Espanha?

Onde as pessoas buscam afeto hoje em dia? São os aplicativos de namoro, e não é apenas um boato, é um fato na Alemanha. De acordo com um estudo, uma em cada cinco pessoas encontrou sua alma gêmea lá. Os encontros românticos estão perdendo o encanto no processo de formação de relacionamentos. No entanto, na Espanha, uma tendência de namoro incomum está fazendo com que todos peguem abacaxis nas prateleiras do supermercado.

Todo dia à noite, por uma hora, entre 7 e 8 PM, solteiros podem ser vistos nas lojas da cadeia Mercadona participando de "Merca-Dating". Com um abacaxi de cabeça para baixo no carrinho, eles percorrem os corredores na esperança de avistar outro carrinho com um abacaxi de cabeça para baixo. O abacaxi serve como um sinal de interesse para se conectar.

A Tendência Viral de Namoro com Abacaxi no TikTok

Essa tendência ganhou popularidade no TikTok antes de tomar conta dos supermercados. Em Madrid e Bilbao, a multidão de solteiros às vezes era tão grande que as autoridades precisavam intervir para evitar tumulto. A comediante Vivy Lin é creditada por ter acendido a emoção com um vídeo que a mostra supostamente caçando um parceiro no Merca-Dating.

Desde então, o abacaxi tem sido acompanhado por outros itens no carrinho, com códigos mais sofisticados surgindo. A combinação certa de produtos pode indicar o tipo de relacionamento que se deseja, bem como as preferências sexuais. Um abacaxi de cabeça para baixo sozinho no carrinho agora simboliza encontros casuais. Se estiver acompanhado por uma sacola de lentilhas, indica um desejo de um relacionamento comprometido. Por outro lado, uma alface e pizza congelada significam um breve interlúdio. A lista de códigos é extensa e diversificada.

Dividindo por Grupos Etários

As pessoas também são categorizadas por grupos etários. Aqueles que procuram um encontro estão na faixa etária de 19 a 25 anos e devem se encontrar na seção de alimentos congelados, de acordo com as regras do TikTok. Pessoas com idade entre 25 e 40 anos devem se encontrar na seção de frutos do mar, e aquelas com mais de 40 anos na seção de vinhos.

Sinais de flerte sutis não são uma novidade. Por exemplo, o "schleifencode" tem sido usado em eventos do Oktoberfest por anos. Se o laço do dirndl estiver amarrado no meio, significa um relacionamento comprometido. Aqueles que pretendem expressar sua solteirice amarram o laço na frente esquerda, e a frente esquerda é reservada para virgens. Se estiver amarrado nas costas, significa que a mulher é viúva.

Nessa tendência de namoro única, o abacaxi se tornou um símbolo de interesse, atraindo solteiros uns aos outros nos supermercados espanhóis durante a hora do

