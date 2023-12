Piloto de Honolulu que se aproximou da pista "perdeu a consciência situacional", diz o relatório do NTSB

O incidente de 23 de janeiro é uma das quatro quase-colisões que envolveram aviões em pistas de aeroportos dos EUA este ano e que estão a ser investigadas pelo National Transportation Safety Board.

Segundo o relatório preliminar do NTSB, o comandante da United assumiu o controlo do Boeing 777 do primeiro oficial após a aterragem em Honolulu.

Antes da aterragem, os dois tinham discutido as orientações da sua companhia aérea para não ficarem parados na curta extensão de pavimento entre as duas pistas e foram surpreendidos por uma instrução do controlo de tráfego aéreo para fazerem exatamente isso.

"Ele indicou que perdeu a consciência situacional quando saíram da pista 4R, pois pensou que havia mais distância entre as pistas do que realmente havia", diz o relatório do NTSB.

"O CA (comandante) também indicou que não parece haver espaço suficiente para um B777 de 210' de comprimento ficar totalmente livre da pista 4R e ainda se manter a menos da pista 4L e, quando se apercebeu que estavam a passar as barras de espera da pista 4R pintadas na pista de circulação, já estavam na pista 8L e tinham atravessado para a pista 4L."

O avião que aterrava na outra pista, um pequeno turbo-hélice de carga Cessna, tinha planeado sair da pista antes do ponto de passagem do jato da United. No ponto mais próximo, os aviões estavam a 1.173 pés de distância e "nenhuma ação evasiva foi necessária ou tomada" pelo avião menor, disse o relatório.

A United não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o relatório.

Fonte: edition.cnn.com