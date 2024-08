Pietro Lombardi exibe exibicionalmente sua máxima satisfação ou autoconfiança.

"Três é o número da sorte: Cantor Pietro Lombardi se torna pai novamente e compartilha sua felicidade com a chegada de seu terceiro filho com seus seguidores. Uma primeira foto do pai de três aconchegado com sua prole traz alegria.

O artista musical e juiz do 'Germany's Got Talent', Pietro Lombardi, escreveu no Instagram ao lado de uma foto dele com os braços cheios de filhos no sofá em casa. Parece que a recente união do bebê Amelio, que tem apenas alguns dias de vida, com seus irmãos mais velhos, Alessio e Leano, correu muito bem.

Na fotografia, Lombardi é visto abraçando ambos os filhos mais novos enquanto Alessio, filho de Lombardi e sua ex-esposa Sarah Engels, repousa a cabeça na cabeça de seu irmão mais novo. Leano, cuja mãe é a futura noiva de Lombardi, Laura Maria Rypa, recebe um beijo do pai.

A publicação do Instagram recebeu mais de 118.000 curtidas e incontáveis comentários admirados nas primeiras doze horas. 'Let's Dance' competidor Massimo Sinató aparece com três emojis de coração vermelho. A apresentadora de TV Jana Ina Zarrella também contribui com emojis de coração. 'Todos os três meninos são queridos! Bom pai! Parabéns mais quentes do coração' e 'Uma imagem vale mais do que mil palavras' são apenas três dos muitos comentários cheios de elogios à foto do pai e filhos.

Uma tatuagem para cada filho

No passado, Lombardi revelou um clipe com uma nova tatuagem em homenagem a Amelio. Seu nome e data de nascimento agora estão tatuados no braço de Lombardi. Alessio e Leano também foram imortalizados lá.

Ao olhar para a imagem, você pode pensar que Lombardi está sobrecarregado com seus trigêmeos, mas a expansão da família não está exatamente facilitando com a chegada de Amelio. 'Avancar! Vou amar esses três meninos para sempre. Mas não vou desistir. O próximo será uma menina', brincou Lombardi em um vídeo de abril, onde ele e Rypa revelaram que seu segundo filho juntos é mais um menino.

