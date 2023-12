Peter Billingsley, estrela de "Um Conto de Natal", resolve o debate sobre o filme de Natal "Die Hard

De facto, a sua argumentação sobre o assunto foi tão boa que conseguiu convencer o diretor de fotografia de "Die Hard", Jan de Bont - que também era um cético sobre o assunto - de que o filme de ação liderado por Bruce Willis é um clássico de férias, apesar da sua data de lançamento a meio do verão.

"Podemos ter um debate saudável? Podemos argumentar convosco porque é que é um filme de Natal?" propôs Billingsley a de Bont num episódio recente do seu podcast "A Cinematic Christmas Journey " .

Billingsley começa por dizer que o filme é marcado por duas canções chave centradas no Natal. "Christmas in Hollis" dos Run DMC abre o filme, que Billingsley classifica como "uma óptima canção de Natal", e a canção dos créditos finais é "Let it Snow!" de Vaughn Monroe, um clássico de Natal.

O realizador argumenta ainda que "o design de produção colocou Pais Natais em todo o lado" e que o local central do filme é uma festa de Natal. E, claro, há a cena que Billingsley descreve como o "momento icónico 'ho ho ho'" em que o John McClane de Willis "decora o cadáver e coloca-o num elevador".

"Mas vou deixar-vos com isto", disse Billingsley a de Bont. "O mais importante é que acho que incorpora os temas do Natal, como a aceitação, o perdão, o amor e a família."

Com um aceno de aprovação, de Bont sorri e diz: "Pronto, já estou convencido".

Num vídeo publicado no Instagram de Billingsley, ele e o seu co-apresentador Steve Byrne são vistos a rir e a regozijar-se quando de Bont aceita o seu argumento.

Protagonizado por Willis, Bonnie Bedelia e o falecido Alan Rickman, "Die Hard" estreou em julho de 1988 e segue um polícia de Nova Iorque que, na véspera de Natal, tenta salvar reféns feitos prisioneiros por um grupo terrorista numa festa de Natal.

Willis, no entanto, tem uma ideia diferente do tipo de filme que "Die Hard" é.

"Die Hard não é um filme de Natal!" Ele proclamou durante seu 2018 Comedy Central Roast. "É um filme do Bruce Willis, por isso, yippee-ki-yay... e boa noite!"

