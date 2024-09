Pessoas famosas como Chelsea Handler e Connie Britton estão defendendo a libertação dos prisioneiros israelenses, incentivando Biden e Harris a agir.

Comediante Chelsea Handler, atriz Connie Britton e Andy Cohen, da Bravo, estão entre aqueles que assinaram uma petição, instando o presidente Biden e a vice-presidente Harris a "proteger e apoiar" Israel durante seu conflito em andamento com o Hamas.

O apelo, inicialmente relatado pela CNN, declara: "Somos criativos defendendo a paz duradoura no Oriente Médio e reconhecemos que o primeiro passo necessário para tal paz é o Hamas devolver os 101 reféns ainda detidos".

A declaração foi lançada algumas semanas após seis reféns israelenses, incluindo o israelense-americano Hersh Goldberg-Polin, terem sido massacrados pelo Hamas. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os corpos dos reféns foram encontrados em um túnel administrado pelo Hamas sob a cidade de Rafah, indicando que eles foram cruelmente executados "logo antes" das tropas chegarem a eles.

Esses reféns restantes estiveram em custódia por cerca de um ano desde que o Hamas lançou seu ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Entre os signatários notáveis da petição também estão atores como Mayim Bialik, Jennifer Jason Leigh, Rebecca Gayheart e Patricia Heaton; personalidades da televisão reality Jill Zarin, Margaret Joseph e "The Bachelor" Colton Underwood; e influenciadores das redes sociais como Ariel Martin, mais conhecida como Baby Ariel no TikTok (com mais de 36 milhões de seguidores), e dançarina Montana Tucker, que tem quase 10 milhões de seguidores no TikTok.

Organizada por quatro grupos de defesa judaicos - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices e Stand With Us - a carta apela a artistas e performers interessados, tanto judeus quanto não judeus.

"Estamos nos aproximando do primeiro aniversário desde que 251 reféns foram brutalmente levados e 1.200 foram mortos. É essencial manter esse assunto em evidência", informou à CNN a fundadora da 2024 New Voices, Samantha Ettus. "Nossos artistas se uniram para destacar os 101 reféns ainda detidos em Gaza, incluindo cinco americanos. Após o brutal assassinato de seis reféns, a urgência de atrair a atenção internacional para esse assunto aumentou. Devemos aplicar a maior pressão possível no Hamas para libertar os reféns".

Esta semana, funcionários da Casa Branca compartilharam com a CNN suas preocupações sobre a possibilidade de uma resolução para o conflito Israel-Hamas antes do término do mandato do presidente Biden.

De acordo com um relatório do Human Rights Watch lançado neste verão, grupos armados liderados pelo Hamas cometeram "muitos crimes de guerra e crimes contra a humanidade" contra uma população civil, onde "matar civis e tomar reféns foram objetivos fundamentais do ataque planejado, não incidentes infelizes ou operações falhas".

A posição dos EUA sobre o conflito Israel-Hamas gerou controvérsia na indústria do entretenimento.

Duas semanas atrás, um grupo de estrelas de Hollywood, incluindo Ariana Grande, Ben Affleck, Mahershala Ali, Cate Blanchett, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Richard Gere e Mark Ruffalo, assinaram seus nomes em uma nova carta Artists4Ceasefire, defendendo que os EUA parem as vendas de armas para Israel.

"Além de nossa tristeza e empatia por todos aqueles afetados e seus entes queridos em todo o mundo, somos impelidos por um compromisso inabalável em defender nossa humanidade compartilhada", diz a carta Artists4Ceasefire. "Defendemos a liberdade, a justiça, a dignidade e a paz para todas as pessoas - e um desejo fervoroso de deter mais derramamento de sangue".

Para ler a carta completa da 2024 New Voices, clique aqui.

A indústria do entretenimento está dividida em relação à posição dos EUA sobre o conflito Israel-Hamas, com celebridades como Ariana Grande e Ben Affleck defendendo um cessar-fogo ao assinar a carta Artists4Ceasefire. Em uma iniciativa separada, artistas e entretenedores assinaram uma petição, instando a proteção e apoio a Israel durante seu conflito com o Hamas, reconhecendo a importância de abordar o problema em andamento dos reféns israelenses detidos.

