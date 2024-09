Pesquisas sugerem que problemas de sono durante a infância podem estar ligados a um maior risco de suicídio.

Aos 10 anos, problemas graves de sono podem aumentar em 2,7 vezes a probabilidade de pensamentos e tentativas suicidas nos dois anos seguintes, segundo um estudo publicado na JAMA Network Open na segunda-feira. Cerca de 30% dos participantes com problemas graves de sono relataram algum tipo de comportamento suicida.

A principal autora do estudo, Dra. Rebecca Bernert, uma suicidologista e fundadora do Laboratório de Pesquisa de Prevenção do Suicídio da Stanford na Califórnia, afirmou por e-mail que, como o sono é facilmente identificado como um fator de risco, não estigmatizante e altamente tratável, deve ser estudado mais a fundo como um fator de risco e um alvo crucial para a intervenção em casos de suicídio na infância.

O suicídio é uma das principais causas de morte em crianças com idade entre 10 e 14 anos, um grupo também conhecido por ter altas taxas de perturbações do sono, segundo o estudo.

As perturbações do sono tornaram-se um fator de risco reconhecido para comportamentos suicidas em adultos maduros, independentemente de quaisquer sintomas depressivos associados, de acordo com os autores. No entanto, os estudos de longo prazo sobre os comportamentos suicidas, especialmente na transição da infância para a adolescência precoce, têm sido escassos.

Os pesquisadores utilizaram dados de mais de 8.800 crianças, todas recrutadas pelo Estudo de Desenvolvimento do Cérebro Adolescente em 21 locais nos Estados Unidos com a idade de 9 ou 10 anos. Os responsáveis preencheram questionários sobre a saúde do sono das crianças, levando em consideração fatores como dificuldades para dormir ou ficar acordado, acordar, sonolência excessiva, apneia do sono, sudorese excessiva durante o sono e atividades que ocorrem parcialmente durante o sono profundo.

Eles também preencheram formulários sobre as ansiedades ou sintomas depressivos das crianças. O estudo recolheu detalhes sobre a história familiar de depressão, conflitos familiares e monitoramento parental, entre outros.

Quando os participantes tinham 11 ou 12 anos, 91,3% não haviam tido pensamentos ou tentativas suicidas nos dois anos anteriores. No entanto, entre aqueles que tiveram, as perturbações do sono graves e severas foram associadas a uma maior probabilidade de ideação e tentativas, mesmo após a consideração de outros fatores de risco, como depressão, ansiedade e conflitos familiares ou história prévia de depressão. O risco foi maior entre os participantes de cor e adolescentes do sexo feminino.

Pesadelos diários frequentes também foram associados a um risco cinco vezes maior de comportamentos suicidas.

Os resultados refletem a compreensão de que "o sono é essencial para os bebês, mas tendemos a negligenciar sua importância para as crianças, especialmente durante a adolescência e a pré-adolescência", disse o Dr. Christopher Willard, psicólogo de Massachusetts e professor associado de psiquiatria na Escola de Medicina de Harvard em Boston, por e-mail. Ele não fez parte do estudo.

O estudo tem o potencial de impactar várias disciplinas.

De acordo com a Dra. Rebecca Berry, psicóloga clínica e professora adjunta de clínica na Escola de Medicina Grossman da NYU, por e-mail, "dado o desenho do estudo e o grande tamanho da amostra de uma população mais jovem e não clínica, a pesquisa tem implicações significativas para pais, clínicos e saúde pública". Berry não estava envolvida no estudo.

Por que a disruptura crônica do sono pode estar relacionada ao suicídio

Estudos adicionais que replicam os achados usando medidas objetivas do sono e oferecem mais insights sobre a frequência, a natureza e o impacto emocional dos pesadelos seriam úteis, disse Bernert, que também serve como professora assistente de psiquiatria e ciências do comportamento na Escola de Medicina da Universidade Stanford.

No entanto, as causas específicas da relação permanecem incertas. "O sono é um indicador do nosso bem-estar e uma janela vital para a nossa saúde física e emocional", disse Bernert em um folheto fornecido à mídia. "Nesse sentido, o sono pode não oferecer um refúgio emocional para indivíduos distressed."

A qualidade ou quantidade insuficiente do sono pode afetar a função cerebral.

"Problemas com o sono, falta de sono - que podem ser causados por estresse, atividades, trabalho escolar e, sim, tempo de tela - interferem no desenvolvimento cerebral em vários níveis, mas principalmente no humor, na ansiedade e na regulação emocional", disse Willard.

Como resultado dessa falta de regulação, bem como de fadiga, a tomada de decisão pode se tornar deficiente. A capacidade de lidar com estressores diminui, e a impulsividade aumenta, enquanto a resolução de problemas se torna mais desafiadora. O sono também ajuda a regular os níveis de neurotransmissores, metabolismo, plasticidade cerebral e a remoção de proteínas tóxicas de resíduos do cérebro.

Ajude seu filho a manter uma boa saúde

Boas práticas noturnas são essenciais para apoiar a saúde das crianças em todas as idades, de acordo com Willard.

"alguma dessa é uma conversa mais ampla sobre as expectativas de dever de casa nessa idade, mas, nas famílias, você pode fazer o que puder para manter as horas de dormir e as rotinas consistentes", acrescentou ele.

Introduza uma rotina de desligamento que comece uma hora antes da hora de dormir, recomendada por Berry. Essa rotina deve minimizar o tempo de tela, o dever de casa e as atividades físicas tanto quanto possível, enquanto inclui atividades relaxantes como leitura leve, escrita em um diário ou ouvindo música tranquila.

Para crianças que têm dificuldade para dormir, "os pais podem considerar praticar estratégias de mindfulness com a criança para apoiar a regulação emocional", disse Berry.

A boa higiene do sono também é facilitada por hábitos saudáveis durante o dia - como exercício, exposição ao sol, gerenciamento de estresse e evitar cochilos durante o dia - ela acrescentou.

Os problemas do sono podem ser um sintoma de vários transtornos de saúde mental e TDAH, explicou Willard.

"Então, se você notar uma mudança significativa nos padrões de sono do seu filho", ele aconselhou, "consulte o pediatra e monitore a situação de perto, e considere alterações nas suas rotinas diurnas e noturnas".

Remédios iniciais comprovados para adolescentes incluem a terapia cognitivo-comportamental para transtornos do sono, conhecida como TCCI, e a técnica de retreinamento de imagem mental para pesadelos, de acordo com Bernert.

À vezes, os sinais prévios de uma possível tentativa de suicídio podem não ser previstos pelos entes queridos ou especialistas, mas certos indicadores de alerta podem surgir, como instabilidade emocional exacerbada, sentimentos de desespero generalizados ou desinteresse por atividades prezadas. Engaje em diálogos abertos com seu adolescente sobre seu bem-estar emocional e considere consultar um profissional para orientação.

Relatórios indicam que tal participação parental pode influenciar profundamente os resultados. Intrigantemente, os pesquisadores identificaram um aumento na supervisão parental ativa, definida como a perspectiva de um jovem sobre a frequência do jantar em família, familiaridade com sua localização ou reconhecimento de seus companheiros sociais - isso foi ligado a uma diminuição de 15% na probabilidade de tendências suicidas.

O estudo sugere que perturbações do sono, sendo um fator de risco reconhecido para comportamentos suicidas, devem ser exploradas como um possível alvo de intervenção para reduzir as taxas de suicídio em crianças e adolescentes. Manter uma boa saúde do sono, incluindo horários de dormir consistentes e rotinas de relaxamento, pode contribuir para a saúde mental e o bem-estar geral das crianças.

