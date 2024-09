Pesquisas indicam que alimentos processados com um grau ultra elevado podem aumentar as chances de desenvolver diabetes tipo 2.

Comidas ultraprocessadas, como lanches industrializados, bebidas gaseificadas, salsichas, pedaços de frango frito e sorvete, são classificadas como alimentos altamente processados. Esses itens podem conter vários aditivos artificiais, como conservantes, aglutinantes e corantes artificiais. Pesquisas indicam que esses alimentos podem ter efeitos prejudiciais à saúde.

Pesquisadores analisaram o consumo de alimentos altamente processados e a progressão do diabetes tipo 2 em mais de 300.000 pessoas de oito países europeus ao longo de uma média de 10,9 anos, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na The Lancet Regional Health – Europe.

Para cada aumento de 10% na proporção da dieta de um indivíduo consumida em alimentos altamente processados, a equipe de pesquisa descobriu um aumento correspondente de 17% no risco de desenvolver diabetes tipo 2, com base nos dados.

Além disso, o estudo sugeriu que diminuir o consumo de alimentos altamente processados poderia reduzir o risco associado.

Este estudo serve como um estudo observacional, o que significa que, enquanto os pesquisadores podem identificar uma possível ligação entre os níveis de processamento de alimentos e o risco de diabetes tipo 2, eles não podem afirmar definitivamente que um causa o outro, declarou Dr. Nerys Astbury, professora associada de dieta e obesidade no Nuffield Department of Primary Health Care Sciences da Universidade de Oxford, em um comunicado.

No entanto, os resultados do estudo contribuem para um corpo crescente de evidências demonstrando que o consumo de mais alimentos altamente processados está relacionado com vários problemas de saúde, explicou Astbury, que não participou da pesquisa.

Por que os alimentos altamente processados estão chamando a atenção

Os alimentos altamente processados são facilmente identificáveis no carrinho de compras, pois combinam vários componentes, muitos dos quais não seriam utilizados na culinária caseira, e passaram por um processo de transformação significativo.

"Alimentos altamente processados estão em toda parte", declarou Dr. Samuel Dicken, autor principal do estudo e cientista clínico na University College London, por e-mail. "Eles são facilmente acessíveis, baratos, convenientes e fortemente comercializados."

"Exemplos incluem bebidas açucaradas, refeições prontas, lanches salgados (como batatas fritas), cereais matinais e alternativas à base de plantas", acrescentou ele. "Esses produtos são frequentemente caracterizados por uma longa lista de ingredientes na embalagem, marcação vibrante e alguns contendo alegações baseadas em saúde ou nutrição, como 'baixo teor de gordura' ou 'alto teor de fibras'".

A equipe de pesquisa não conseguiu provar definitivamente por que os alimentos altamente processados estão relacionados a um maior risco de diabetes tipo 2, mas há algumas teorias.

Por exemplo, "eles tendem a ter uma alta relação calorias-peso, o que significa que você consome mais calorias antes de se sentir satisfeito", explicou Dicken.

"Também sabemos que o aumento da gordura corporal (devido às calorias em excesso) aumenta o risco de diabetes tipo 2. Quando consideramos o peso corporal, um aumento na relação cintura-altura (mais gordura abdominal) poderia explicar quase metade da associação", acrescentou ele.

O estudo não pode provar uma relação causal entre os alimentos e o risco de diabetes tipo 2, e os autores reconheceram que mais pesquisas são necessárias devido às limitações, declarou Sarah Gallo, vice-presidente sênior de políticas de produtos na Consumer Brands Association, uma associação comercial dos EUA que representa fabricantes de produtos de consumo embalados.

"Criminalizar os alimentos pré-preparados poderia limitar o acesso e causar a evitação de itens nutritivos, levando a uma menor qualidade da dieta, maior risco de doenças relacionadas à alimentação, maior desperdício de alimentos e agravamento das disparidades de saúde", disse ela. "Os fabricantes de marcas americanas favoritas dos consumidores estão mais próximos do consumidor do que qualquer outra indústria e estão dedicados a preservar o acesso a alimentos nutritivos, acessíveis, convenientes e seguros."

O que escolher em vez disso

Os principais responsáveis pelo possível vínculo entre os alimentos altamente processados e o diabetes tipo 2, de acordo com Dicken, são bebidas açucaradas, alimentos de origem animal processados e lanches salgados, como batatas fritas.

Ao fazer compras para o almoço, Dicken sugere optar por água em vez de refrigerante e frutas ou mistura de sementes sem sal em vez de batatas fritas, disse ele.

Lembre-se que nem todo processamento é igual - alguns processamentos são necessários para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos, declarou Dr. Hilda Mulrooney, leitora de nutrição e saúde na London Metropolitan University. Ela não participou da pesquisa.

"Os alimentos processados são benéficos, pois ajudam a garantir a segurança alimentar e aumentam a durabilidade dos alimentos, reduzindo assim o risco de intoxicação alimentar", declarou ela por e-mail. "No entanto, a extensão do processamento está sendo questionada."

Para identificar quanto os alimentos que você consome são altamente processados, ela sugere considerar quão semelhantes eles são aos ingredientes originais.

"Revisar os rótulos dos alimentos é um ponto de partida eficaz; se o produto final não se parece com o alimento inicial e consiste em uma longa lista de ingredientes, provavelmente está excessivamente processado", declarou Mulrooney por e-mail.

Idealmente, você deve procurar consumir alimentos o mais próximos possível de seus ingredientes originais.

"Se você não tem certeza de quanto alimento altamente processado há em sua dieta, considere manter um registro por alguns dias", acrescentou Mulrooney. "Se você descobrir que está consumindo muitos deles, pode ser

