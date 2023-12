Paula Abdul acusa o produtor executivo do "American Idol", Nigel Lythgoe, de agressão sexual e assédio

A queixa, que foi apresentada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e obtida pela CNN no sábado, descreve dois incidentes separados que Abdul alega terem ocorrido no início dos anos 2000 e em 2015, respetivamente.

De acordo com a queixa, Abdul alega que "Lythgoe empurrou Abdul contra a parede" de um elevador e começou a apalpá-la e beijá-la enquanto o casal estava viajando para audições regionais para "American Idol" no primeiro incidente.

"Abdul tentou empurrar Lythgoe para longe dela e dizer-lhe que o seu comportamento não era aceitável", lê-se na queixa.

No segundo incidente, Abdul alega que Lythgoe "se forçou em cima de Abdul enquanto ela estava sentada no seu sofá e tentou beijá-la" quando a artista estava num jantar de negócios na casa de Lythgoe em 2015.

Ela voltou a rejeitar as suas tentativas, explicando que "não estava interessada nos seus avanços", tendo acreditado que o encontro em sua casa era de natureza puramente profissional, segundo a queixa.

Abdul não denunciou nenhum dos incidentes na altura por recear retaliações profissionais, segundo a queixa. Ela também afirma ter testemunhado Lythgoe agredindo sua assistente num incidente separado em 2015.

Abdul está a processar Lythgoe e nomeia 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. e Dance Nation Productions Inc. como co-defendentes, acusando-os de violência de género, assédio sexual e negligência e de terem "ratificado e / ou autorizado a agressão sexual de Lythgoe e a agressão de Abdul" ao não supervisionar Lythgoe. Ela pede uma indemnização punitiva não especificada.

A CNN pediu comentários a Lythgoe e às empresas citadas na queixa.

A queixa também afirma que Abdul enfrentou discriminação compensatória enquanto trabalhava no "American Idol" "em comparação com um dos juízes e apresentadores masculinos do programa" e que ela era "alvo de constantes provocações, bullying, humilhação e assédio".

Em resultado dos alegados incidentes, Abdul alega ter sofrido desde então "graves perturbações emocionais, angústia emocional, medo, ansiedade, humilhação, embaraço e outras lesões físicas e emocionais, bem como danos (económicos e não económicos). Os danos sofridos por Abdul são "substanciais, contínuos e permanentes", afirma o seu processo.

"Foi claramente uma decisão difícil de tomar, mas a Sra. Abdul sabe que está no lugar e nos ombros de muitos outros sobreviventes em situação semelhante e está determinada a fazer justiça", afirmou o advogado de Abdul, Douglas L. Johnson, numa declaração no sábado.

A ação judicial de Abdul foi intentada ao abrigo da Lei de Responsabilização por Abuso Sexual e Encobrimento da Califórnia, que permite que as queixas de "danos sofridos em resultado de uma agressão sexual" ocorrida fora do prazo de prescrição sejam apresentadas durante um período de tempo.

Fonte: edition.cnn.com