Paul Simon expressa otimismo sobre ressuscitar suas apresentações ao vivo após perda parcial de audição.

Em uma conversa com The Guardian, publicada na última sexta-feira, o músico compartilhou que, embora sua perda auditiva limite sua capacidade de se apresentar com uma banda completa, ele está "tentando gerenciar um concerto completo algum dia".

"Estou esperançoso", disse Simon. "Seis meses atrás, eu era bastante pessimista."

Simon falou pela primeira vez sobre sua perda auditiva em uma entrevista com o jornal britânico The Times em maio de 2023, revelando que "de repente, perdi a maior parte da audição no meu ouvido esquerdo. Ninguém parece saber por quê".

Antes de anunciar sua perda auditiva, Simon embarcou em sua última turnê em 2018, afirmando então que estava "fechando seu capítulo de turnês".

"Eu nunca disse que estava me aposentando", esclareceu Simon em sua última conversa. "Eu disse que estava parando, o que fiz. Pensei que tínhamos alcançado o auge do que poderíamos alcançar com essa banda e repertório. Foi divertido, mas eu estava curioso para ver o que aconteceria quando você parasse".

Quando parou, Simon embarcou em viagens com sua esposa.then, disse ele, teve um sonho, e "tudo mudou para uma nova versão da realidade".

De acordo com The Guardian, esse sonho levou Simon a trabalhar em uma composição intitulada "Sete Salmos". As letras surgiram em seus sonhos ao longo de semanas e meses, ele mencionou. O resultado final foi um álbum acústico de 33 minutos, lançado em 2023. E à medida que o álbum tomava forma, Simon foi acompanhado no estúdio pelo renomado cineasta Alex Gibney, que registrou sua criação em um documentário de 3,5 horas, "Em Sonhos Inquietos: A Música de Paul Simon".

"Sete Salmos representa uma maneira única de uma peça inteira chegar até mim", disse Simon ao The Guardian. "Acho que há uma ligação entre meu eu passado, meu subconsciente e quem eu sou agora. Foi uma experiência intrigante e bastante satisfatória por muito tempo - até minha perda auditiva atrapalhar".

Recentemente, Simon se apresentou ao lado de dois guitarristas em um evento beneficente para a Iniciativa de Stanford para Curar a Perda Auditiva, marcando sua apresentação mais longa em cinco anos.

"Em Sonhos Inquietos: A Música de Paul Simon", que estreou nos EUA em março, será lançado nos cinemas do Reino Unido em 13 de outubro, no 83º aniversário de Simon.

