Patrick Haggerty, estrela gay pioneira do country, morre aos 78 anos

Ele podia ser a estrela country amiga da indústria e permanecer no armário, ou podia usar a música para fazer uma declaração sobre o que era ser um homem gay num mundo profundamente discriminatório.

Escolheu a segunda opção e "Lavender Country", de 1973, o primeiro álbum de Haggerty gravado com o mesmo nome, é atualmente considerado o primeiro álbum country gravado por um músico homossexual assumido.

Haggerty, um ativista incansável das causas LGBTQ e socialistas e casado e pai de dois filhos, foi durante anos persona non grata no mundo da música. "Lavender Country" foi um disco desafiadoramente queer, com canções como "Cryin' These C**ksuckin' Tears", numa altura em que poucos músicos de qualquer género se sentiam à vontade para se assumirem como gays.

Por isso, foi surpreendente, sobretudo para Haggerty, quando teve a oportunidade, em 2014, de relançar esse álbum histórico e gravar outro, actuando com outros músicos country LGBTQ e partilhando a sua história com milhões de pessoas. Afinal, ele se tornou uma estrela da música country.

"A mesma coisa que me afundou em primeiro lugar foi a mesma coisa que me atirou para esta posição", disse ele à CNN no início deste ano.

Haggerty, o pioneiro cantor country septuagenário, morreu na segunda-feira, várias semanas depois de ter tido um AVC, disse Brendan Greaves, um amigo próximo e executivo de uma editora discográfica. Haggerty tinha 78 anos.

Da obscuridade ao estrelato

Haggerty nunca tentou atenuar ou esconder a sua identidade queer. Foi expulso do Corpo de Paz nos anos 60 por ser gay, disse ele à CNN no início deste ano. Encontrou família na comunidade LGBTQ de Seattle, cujos membros ajudaram a convencer Haggerty, um autoproclamado "porco de palco", a gravar um álbum. Ele disse à Pitchfork em 2014 que seus amigos gays em Seattle eram "para quem fizemos o álbum, e foi para eles que o tocamos".

Haggerty escreveu "Lavender Country" como uma declaração para a indústria da música - ele se recusaria a se curvar aos padrões heteronormativos da época, e certamente não tentaria mascarar sua queerness. "Lavender Country" foi um disco de protesto. Ele assumiu que seria o seu último.

"Quando fizemos 'Lavender Country', não éramos estúpidos", disse ele à CNN. "Nenhum género ia fazer um balanço de nada do que eu tinha para dizer."

Nas décadas entre o seu primeiro e segundo álbuns, Haggerty dedicou a sua vida ao ativismo. Socialista convicto - apelidava-se frequentemente de "marxista gritante" - defendeu a sensibilização para o VIH/SIDA, as causas LGBTQ e os direitos civis dos negros americanos. Teve dois filhos com o marido e retirou-se para uma cidade do outro lado de Puget Sound, com os seus sonhos musicais há muito gorados.

"Preenchi a minha vida com todo o tipo de coisas interessantes e envolventes que eram significativas para mim e que não tinham nada a ver com música", disse à CNN em março.

Mas, em 2013, um colecionador de discos comprou o disco de Haggerty no eBay e partilhou-o com Greaves, que lhe telefonou e discutiu o relançamento do álbum na sua editora, Paradise of Bachelors. Haggerty estava desconfiado, recorda Greaves - Haggerty, como disse à CNN no início deste ano, actuava na maior parte das vezes gratuitamente para multidões de lares de idosos nessa altura.

Esse telefonema com Greaves foi o primeiro passo para reintroduzir Haggerty e Lavender Country a novos ouvintes, muitos dos quais estavam à espera de uma estrela country gay assumida. Paradise of Bachelors viria a relançar o primeiro álbum homónimo dos Lavender Country, que outrora só estava disponível por encomenda postal na contracapa de um jornal alternativo em Seattle.

Numa questão de meses, Haggerty foi empurrado para uma indústria que há muito acreditava tê-lo excluído.

"Finalmente, 35 anos de mágoa reprimida por causa de 'Lavender Country' rebentaram e eu fiquei numa poça de lágrimas", disse à CNN sobre o dia em que recebeu o telefonema de Greaves. "A minha vida mudou completamente e para sempre nesse dia".

Tornou-se uma estrela country à sua maneira

À medida que mais pessoas ouviam "Lavender Country" e aprendiam a história de Haggerty, suas contribuições para a música country eram reconhecidas e apreciadas mais amplamente. Chegou mesmo a ser protagonista de uma curta-metragem documental de 2016 sobre a sua vida e o seu legado, e a sua música foi a banda sonora de um ballet original apresentado por uma companhia de São Francisco.

Haggerty interpretou as canções que tinha escrito há mais de 40 anos com novas estrelas gays do country, como Orville Peck e Trixie Mattel, que obtiveram um sucesso considerável por integrarem as suas identidades nos seus espectáculos.

Peck recordou Haggerty como o "avô do country queer" numa publicação no Instagram.

"Uma das almas mais engraçadas, corajosas e gentis que já conheci, ele foi pioneiro de um movimento e de uma mensagem no país que era praticamente inédita", escreveu Peck, juntamente com fotos dos dois atuando juntos. "Uma verdadeira lenda singular".

Durante o ano passado, o Lavender Country fez espectáculos em todos os Estados Unidos em apoio do seu segundo disco, "Blackberry Rose", actuando com outros artistas LGBTQ do country, como Paisley Fields, que recordou Haggerty como um "pioneiro, destemido e franco".

O facto de conhecer Haggerty mudou a vida de Greaves, escreveu ele nas contas sociais da sua editora e em ligas de outras. Ainda mais do que a sua música, Greaves disse à CNN, as memórias de Haggerty a ensaiar na sua sala de estar, a brincar com o filho de Greaves e a ensiná-lo a fazer tarte de creme de banana são preciosas para ele.

"Ele ensinou-me a ser um melhor pai e uma melhor pessoa", disse Greaves à CNN. "Por mais franco e barulhento que fosse, e por todo o seu comportamento de diva, que era meio lendário e difícil às vezes, ele também era um homem de família muito gentil e gentil, amigo e mentor.

Haggerty nunca aspirou ao estrelato country no sentido tradicional e não se arrependeu do caminho sinuoso que levou para chegar lá. Ainda assim, não acreditava que pudesse viver o seu sonho - tocar música com uma mensagem - e fazê-lo à sua maneira.

"Em segredo, sempre quis ser um hambone, admito-o", disse anteriormente à CNN. "Mas agora posso usar a minha hambonesidade para fomentar a mudança social e lutar por um mundo melhor".

