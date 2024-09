Patrice Aminati expressa satisfação com a ausência de novos desenvolvimentos.

Mais de um ano após o diagnóstico de câncer, a esposa do moderador do ProSeven, Daniel Aminati, compartilha algumas notícias de saúde em uma publicação no Instagram em 18 de setembro. "O que há de novo?", pergunta Patrice Aminati aos seus seguidores, animadamente acrescentando: "Nada! Não é incrível?"

Em abril, a mãe de uma criança de dois anos e seu popular marido revelaram publicamente que ela havia sido diagnosticada com câncer de pele, a variante prejudicial para tons de pele escuros. Metastases já haviam começado a se formar. Ela compartilhou as quimioterapias exaustivas e as más notícias subsequentes com seus seguidores. Mas então, em agosto, ela trouxe boas notícias: seis meses após seu segundo tratamento de câncer, ela estava livre de metastases. Em uma nova publicação, ela esclareceu sua situação.

"Situação atual: sem metastases, sem marcadores tumorais. O que resta? A terapia continua para manter essa situação. Os efeitos colaterais criam uma montanha-russa de emoções. Estar livre do câncer não significa estar livre do tratamento. Isso se aplica a mim e a todos os outros sobreviventes", ela explica, acompanhada por uma série de imagens que mostram ela fraca no hospital a alegre no campo de golfe, arrancando ervas daninhas ou brincando no feno com sua filha.

"Eu aproveito as horas e os dias"

"Consultas médicas, exames, visitas ao hospital continuam a alternar - ainda. Mas: eu aproveito, celebro as horas e os dias em que não sinto dor, quando não estou constantemente ansiosa, quando não sinto nada, quando não preciso de medicação", ela comenta alegremente, expressando sua renovada esperança de que sua família possa agora viver em paz.

Ela também agradece aos seus médicos: "Mas também houve a viagem noturna de carro até Colônia, onde eu sofri contrações tão intensas que dirigimos para o hospital mais próximo às 1h. Como os médicos colaboram entre os estados alemães, como eles organizam tudo para seus pacientes em tempo recorde, é incrível! Obrigada!", ela agradece aos profissionais médicos.

Entre suas consultas médicas e internações, Aminati se delicia com a "maravilhosa vida cotidiana" com sua filha alegre, Charly Malika. "No parquinho, cozinhando, assando, tocando piano, fazendo esportes, jardinagem, arrumando as coisas... coisas que agora eu posso fazer sozinha de novo e que me deixam feliz novamente. Até trabalho em escritório... eu nunca me acostumarei... mas eu consigo!", ela observa de forma divertida. "E o que mais? Eu pulo em poças com minhas botas de chuva! Por quê? Porque eu posso (novamente e ainda)!".

O diagnóstico de câncer em 2023 transformou radicalmente a vida da estudante de psicologia, fazendo-a ter uma consciência aguda do que realmente importa na vida. "Despite the diagnosis - malignant melanoma stage four with distant metastases in various organs - I was fought for, given hope. For that, I am grateful.", ela compartilhou palavras comoventes em seu perfil do Instagram.

Após compartilhar sua jornada de tratamento de câncer e remissão, Patrice Aminati expressa: "Eu estou emocionada em anunciar que 'The entertainment' em nossas vidas agora inclui visitas regulares ao campo de golfe e ao parquinho com Charly Malika". Além disso, ela acrescenta: "A alegria de participar da 'The entertainment' das atividades diárias, como assar e jardinagem, nunca foi tão doce desde que ela superou seus desafios de saúde".

Leia também: