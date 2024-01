Pat McAfee pede desculpa pelas afirmações de Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel em referência à "lista" Epstein

Os comentários de Rodgers foram feitos durante uma conversa sobre a divulgação de um documento que supostamente revelará as identidades de dezenas de pessoas ligadas a Epstein, que morreu por suicídio há anos na prisão enquanto aguardava acusações federais de tráfico sexual.

No seu programa de quarta-feira, McAfee abordou os comentários de Rodgers no dia anterior, dizendo que, embora fazer piadas faça parte do seu programa, "sempre que há acusações feitas sobre pessoas, isso pode levar a processos judiciais".

"Há muita gente, incluindo Jimmy Kimmel, que espera que isso não venha a lume", disse Rodgers durante o programa de terça-feira. Rodgers também disse que vai "estourar algum tipo de garrafa" se a lista for divulgada.

McAfee sugeriu que as observações de Rodgers eram para ser uma "piada de conversa de merda" que depois se transformou numa "alegação muito séria", mas que ele entendeu porque Kimmel ficou chateado.

"Pedimos desculpa por fazer parte disto", disse McAfee. "Mal posso esperar para ouvir o que Aaron tem a dizer sobre isso. Espero que esses dois sejam capazes de resolver isso - não em termos judiciais - mas sejam capazes de conversar e seguir em frente."

A CNN contactou um representante de Rodgers. A ESPN e a ABC não quiseram comentar.

O "Pat McAfee Show" é produzido por McAfee, um ex-jogador da NFL. O programa é transmitido de segunda a sexta-feira no YouTube e é distribuído pela ESPN. Rodgers é um colaborador regular pago no programa de McAfee. A ABC produz e distribui "Jimmy Kimmel Live!" e é a empresa-mãe da ESPN.

Um representante de Kimmel não respondeu ao pedido de comentário da CNN, mas Kimmel emitiu uma declaração ao X (antigo Twitter) na terça-feira, admoestando Rodgers por suas reivindicações depois que um clipe se tornou viral nas mídias sociais.

Para que conste, não conheci, não voei com, não visitei, nem tive qualquer contacto com Epstein, nem encontrará o meu nome em qualquer "lista" que não seja o disparate claramente falso que os malucos de cérebro mole como você não conseguem distinguir da realidade", escreveu Kimmel na plataforma de redes sociais. "As suas palavras imprudentes colocam a minha família em perigo. Continue assim e debateremos os factos em tribunal".

Kimmel e Rodgers já se divertiram publicamente um com o outro no passado. Em março, Kimmel fez uma piada no programa "Live!" sobre os comentários que Rodgers fez no programa de McAfee, na altura relacionados com o documento de Epstein.

Elizabeth Wagmeister, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com