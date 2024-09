Passageiro de voo detido depois de tentar estrangular um membro da tripulação e afirmar que a aeronave estava a cair, de acordo com o DOJ.

Charles Angel Salva, de 30 anos, residente em Fermont, apareceu pela primeira vez no tribunal numa quarta-feira. Ele foi acusado de perturbar a tripulação de aeronave, de acordo com informações divulgadas pela Procuradoria dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia.

O avião estava ascendendo após a decolagem em Orange County, Califórnia, quando os membros da tripulação de cabine notaram que as máscaras de oxigénio de uma das fileiras do avião estavam faltando no compartimento superior. Os membros da tripulação investigaram e descobriram que Salva tinha a mão dentro do compartimento superior, conforme relatado pela Procuradoria dos Estados Unidos.

Um passageiro informou às autoridades que parecia que Salva estava passando por claustrofobia e parecia ansioso para sair do avião, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos, acrescentando que o homem ficou com a mão presa no compartimento superior após retirar a máscara de oxigénio de lá.

Durante o episódio, Salva proferiu palavras obscenas aos membros da tripulação de cabine e supostamente afirmou: "Todos estamos condenados ao inferno" e "Este avião vai cair", segundo o comunicado.

"Os passageiros conseguiram imobilizar Salva, que se libertou das restrições e teve que ser seguro com um cinto de segurança", disse o comunicado. "Durante o incidente, Salva chutou uma comissária de bordo cerca de seis vezes na perna, causando hematomas e inchaço visíveis, o que exigiu atenção médica."

A comissária de bordo que Salva supostamente tentou sufocar também tinha marcas leves no pescoço, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos.

Os membros da tripulação de cabine consideraram perigoso permitir que Salva voltasse ao seu lugar, o que fez com que o voo desviasse para o Aeroporto Internacional de Ontario, segundo o comunicado.

A CNN entrou em contato com o advogado de Salva para comentários e com a Frontier Airlines para obter mais informações.

Se for considerado culpado, Salva pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão federal, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos.

Salva está atualmente detido na custódia do Serviço de Marshals dos Estados Unidos, de acordo com os registros do tribunal. Sua audiência preliminar está marcada para 26 de setembro.

O FBI e o Departamento de Polícia de Ontario estão atualmente investigando o incidente.

Em 2021, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos revelou que implementaria uma política de tolerância zero em relação a passageiros que exibem comportamento desordeiro em aviões.

Aqueles que foram penalizados financeiramente por vários incidentes desordeiros em voos em todo o país, como um passageiro que tentou entrar na cabine de pilotagem e teve que ser imobilizado, e outro que agrediu um membro da tripulação de cabine, enviando-o para o hospital. Os casos mais graves de má conduta em voo também são relatados ao Departamento de Justiça.

A penalidade individual mais alta, no valor de $40.823, foi imposta a um viajante que levou seu próprio álcool a bordo, estava bêbado, tentou fumar maconha no banheiro e agrediu sexualmente um membro da tripulação de cabine - tudo durante um único voo.

Lilit Marcus contribuiu para esta reportagem da CNN.

Apesar de sua aparente necessidade de ajuda devido à claustrofobia, o comportamento incomum de Charles Angel Salva no voo levou a acusações de perturbar a tripulação de aeronave. Após o incidente, Salva enfrentou potenciais acusações e uma possível pena de até 20 anos de prisão federal devido à política de tolerância zero em relação ao comportamento desordeiro em aviões estabelecida pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos em 2021.

