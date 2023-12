Passageiro a bordo de cruzeiro interrompido pelo susto da Covid não tem o vírus, dizem as autoridades

O homem tinha inicialmente testado positivo para o vírus quando se encontrava a bordo do Quantum of the Seas, operado pela Royal Caribbean International.

Esse teste foi agora considerado negativo, afirmaram as autoridades de Singapura num comunicado.

O navio estava a realizar um itinerário de três noites e quatro dias de "cruzeiro para lugar nenhum" em torno de Singapura, como parte de um programa para revigorar as viagens domésticas em Singapura em meio à Covid-19.

Os contactos próximos do homem foram colocados em quarentena, enquanto vários passageiros e tripulantes foram obrigados a permanecer a bordo enquanto se procedia ao rastreio dos contactos.

"Revogámos as ordens de quarentena dos seus contactos próximos, que tinham sido anteriormente colocados em quarentena como medida de precaução enquanto decorriam as investigações", lê-se no comunicado.

A Royal Caribbean irá compensar os passageiros do cruzeiro Quantum of the Seas pelo dia de viagem que perderam, informou a companhia de cruzeiros.

Uma viagem planeada com partida a 10 de dezembro foi cancelada. Agora que todos os passageiros desembarcaram, o navio está a ser limpo e desinfectado, de acordo com o comunicado de imprensa da Royal Caribbean.

O teste positivo inicial levou a companhia de cruzeiros a informar as autoridades de Singapura da notícia e a regressar ao porto.

O homem foi levado para um hospital em Singapura. Os restantes 1.679 passageiros e 1.148 membros da tripulação foram testados para o coronavírus, mesmo que não estivessem em contacto direto com o passageiro infetado.

"Trabalhámos em estreita colaboração com o governo para desenvolver um sistema minucioso que testa e monitoriza todos os hóspedes e tripulantes e segue as melhores práticas de saúde pública", afirmou um representante da Royal Caribbean. "O facto de termos sido capazes de identificar rapidamente este único caso e tomar medidas imediatas é um sinal de que o sistema está a funcionar como foi concebido".

"O bem-estar e a segurança da nossa comunidade local, bem como dos passageiros e da tripulação, continuam a ser uma prioridade máxima. Todos os passageiros são submetidos a um teste obrigatório de Covid-19 antes do embarque, com medidas rigorosas de higiene e segurança implementadas durante toda a sua viagem", acrescentou o representante.

O navio estava a operar com 50% da capacidade. Todos os passageiros tiveram de apresentar prova de um teste Covid-19 negativo para poderem embarcar e usar sempre máscaras fora dos seus camarotes.

Apenas os cidadãos de Singapura foram autorizados a comprar bilhetes para o cruzeiro e os membros da tripulação de todo o mundo passaram 14 dias em quarentena na cidade-estado para serem autorizados a trabalhar.

Como medida de higiene adicional, o ar fresco foi regularmente circulado por todo o navio, segundo a Royal Caribbean.

O Quantum of the Seas estreou-se em 2015 com muita fanfarra. As comodidades a bordo incluem carrinhos de choque, um bar biónico com pedidos no iPad, um simulador de paraquedismo e 19 restaurantes, incluindo um com o tema "Alice no País das Maravilhas". A sua construção e equipamento custaram mil milhões de dólares.

Angus Watson, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

