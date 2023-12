Participante de show de Taylor Swift no Rio morreu de exaustão pelo calor, aponta laudo forense

Ana Clara Benevides Machado, uma estudante de 23 anos, morreu pouco antes de um concerto de Swift, a 17 de novembro, no meio de uma onda de calor recorde.

O relatório forense detalha que Machado foi exposta a um calor ambiente extremo que causou exposição difusa ao calor, um processo que pode levar de oito a 18 horas, de acordo com o relatório. Por fim, ela morreu de parada cardiorrespiratória.

O relatório foi obtido pela CNN Brasil. A CNN não pode confirmar de forma independente a autenticidade do relatório forense.

De acordo com o laudo, Machado não havia consumido álcool ou drogas e não tinha nenhuma doença preexistente.

No dia seguinte à morte de Machado, a Time 4 Fun, empresa organizadora do evento, emitiu um comunicado lamentando a morte de Machado e dizendo que ela foi atendida por paramédicos no local antes de ser levada ao hospital, onde morreu uma hora depois.

A polícia do estado do Rio de Janeiro não divulga informações médicas ao público, mas um porta-voz da polícia disse à CNN que os organizadores do evento serão chamados para interrogatório enquanto a investigação avança.

