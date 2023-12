Para onde viajar em 2024: Os melhores sítios para visitar

O turismo internacional atingiu cerca de 90% dos níveis anteriores à pandemia em 2023 e os Estados Unidos emitiram um número recorde de passaportes. E se visitou algum destino popular durante o verão, é provável que diga que estava mais cheio do que nunca.

Por isso, talvez seja altura de olhar para locais que ainda não foram descobertos, ou que são atraentes na época baixa, ou que são frequentemente ignorados pelas suas primeiras cidades ou vizinhos maiores. Talvez seja altura de ir para locais que estão a facilitar a visita dos turistas e que prestam muita atenção ao incentivo ao turismo sustentável.

Com isso em mente, a CNN Travel escolheu 24 lugares para considerar ao fazer seus planos para 2024:

Sumba, Indonésia

Para quem procura um destino de praia que dá prioridade à consciência comunitária e à sustentabilidade, a ilha indonésia de Sumba é o lugar ideal.

Com as suas aldeias remotas, florestas intocadas, rituais ancestrais e picos de surf de classe mundial, Sumba é o antídoto perfeito para as multidões de Bali, que fica a apenas uma hora de voo. Pode ainda não ser famosa internacionalmente, mas isso não significa que seja pequena. Sumba tem mais de 4.000 milhas quadradas (mais de 10.000 quilómetros quadrados) - o dobro do tamanho de Bali.

Foi a estância Nihi Sumba que colocou esta ilha na mira dos amantes do luxo quando foi inaugurada em 2012. Mais de uma década depois, Sumba deu as boas-vindas a vários novos eco-resorts de luxo. Estes incluem The Sanubari, uma série de moradias à beira-mar que abriu em 2022, e Cap Karoso, localizado no sudoeste da ilha. -Karla Cripps

Tartu, Estónia

Aconchegar-se. Tartu, no sul da Estónia, foi nomeada Capital Europeia da Cultura para 2024 - com especial atenção para os beijos. Uma das atracções mais célebres desta cidade universitária é a estátua de dois estudantes num abraço apaixonado, mas aqui, na "Cidade dos Bons Pensamentos", o amor é mais elevado do que carnal.

Tartu é conhecida como o centro intelectual da Estónia, onde se situa a sua universidade mais antiga, bem como o Museu Nacional da Estónia, de visita obrigatória, e o impressionante Centro de Ciência AHHAA, o maior museu de ciência dos países bálticos.

A Cidade Velha é o local perfeito para se basear, mas a norte do centro da cidade, nas margens do rio Emajõgi, Supilinn ("Cidade das Sopas") também merece uma visita. Este bairro histórico, repleto de bonitas casas de madeira, foi outrora um bairro de lata, mas está agora a tornar-se um dos endereços mais desejados da cidade. -Maureen O'Hare

A costa turca do Mar Negro

Muito menos conhecida do que as estâncias mediterrânicas que atraem os iates da Costa Turquesa da Turquia, a região do Mar Negro, também conhecida como Karadeniz, oferece um lado muito diferente do país. Menos turística e com um clima mais fresco e húmido, que produz paisagens verdejantes e um delicioso chá preto, a região tem cidades e aldeias históricas, bem como praias e actividades que provocam adrenalina.

No verão, é uma fuga refrescante das regiões mais sufocantes da Turquia. Os visitantes podem explorar as ruas antigas que ainda ecoam ao som dos martelos dos ferreiros em Safranbolu, mergulhar na vida de praia em Amasra e subir até ao local onde se encontra um dos mais antigos mosteiros do mundo, agarrado a um penhasco em Sumela.

Para os amantes da emoção, há o rafting e, quando o inverno traz grandes nevões, as montanhas Kaçkar, a leste da região, transformam-se num paraíso para o heli-ski. -Barry Neild

Tainan, Taiwan

Comemorando o seu 400º aniversário em 2024, Tainan tornou-se um ponto de encontro de Taiwan na cena internacional. Esta cidade do sul ultrapassou a capital, Taipé, para ostentar a maior taxa de ocupação hoteleira global de Taiwan nos últimos dois anos.

O que é que a torna tão especial? Tainan é considerada a capital da comida de rua de Taiwan e é adorada pelas suas sopas de carne de vaca e omeletes de ostras, paisagens naturais de outro mundo (veja o Tsao Shan Moon World), pores-do-sol cénicos sobre quintas de sal, templos antigos coloridos e novos museus interessantes.

Foi também incluída na lista dos 10 principais destinos de turismo sustentável da Booking.com em 2023. -Maggie Hiufu Wong

Noroeste do Michigan

O Lago Michigan, refrescante e sem sal, atrai barcos cheios de turistas no verão, mas a linha costeira, as cidades pitorescas e os campos ondulantes do Noroeste do Michigan têm muito para oferecer durante todo o ano. Em Grand Traverse Bay, Traverse City é uma excelente base para explorar as vinícolas nas penínsulas de Old Mission e Leelanau ou colher cerejas ou maçãs na estação. Depois, a folhagem do outono está pronta para ser espreitada, seguida pelos convidativos cobertores de neve do inverno.

A partir de Traverse City, a cénica autoestrada M-22 serpenteia até à Península de Leelanau e volta a descer por Leland, onde se encontra uma histórica aldeia piscatória e uma coleção de lojas e galerias interessantes. Glen Arbor é outra cidade que vale a pena visitar a caminho do Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, onde, a partir da M-109, uma caminhada de 3,5 milhas sobre dunas enormes até o Grande Lago e de volta prepara os caminhantes mais resistentes para um delicioso jantar.

OFarm Club, um híbrido de quinta-restaurante a 12 quilómetros do centro de Traverse City, serve pratos muito bem preparados que mostram os ingredientes da região - muitos deles cultivados no local - num espaço minimalista, semelhante a um celeiro, que se estende ao ar livre. -Marnie Hunter

Pista de ciclismo Trans Dinarica, Balcãs

Lançada em 2024, a Rota Ciclável Trans Dinarica será a primeira e única rota de bicicleta a ligar os oito países dos Balcãs Ocidentais. O trilho de 100 etapas foi concebido para ciclistas de todos os níveis e os seus 4.000 quilómetros (2.485 milhas) são compostos por estradas de asfalto tranquilas, trilhos florestais e ciclovias.

Os ciclistas podem desfrutar das espectaculares linhas costeiras da Albânia e da Croácia, dos parques nacionais do Kosovo, das montanhas escarpadas do Montenegro, das florestas luxuriantes e dos rios cintilantes da Eslovénia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte e Sérvia.

Os cavaleiros podem obter mais informações e inscrever-se para receber notícias sobre actualizações de rotas, mapas, alojamento e serviços em transdinarica.com. -MO

Culebra, Porto Rico

Porto Rico é grande e constitui uma excelente escapadela insular. Mas e se quiser fugir da sua grande escapadela insular? É aí que entra a pequena Culebra. Fica a cerca de 20 milhas (32 quilómetros) da costa oriental de Porto Rico e a um mundo de distância da ruidosa vida nocturna de San Juan, repleta de rum.

A ênfase aqui está nas actividades ao ar livre e no descanso. Não deixe de visitar a Praia Flamenco, que se curva por cerca de um quilómetro em torno de uma baía abrigada. Tem poucas ondas, o que a torna num excelente local para mergulhar com tubo de respiração e nadar. E um tanque grafitado - uma relíquia militar dos EUA - oferece uma impressionante oportunidade para tirar fotografias.

Grande parte da ilha é um refúgio natural, e também pode fazer caminhadas, mergulhar com tubo de respiração, fazer mergulho, andar de caiaque e pescar. Faça uma viagem de um dia ou fique por cá e faça dela o seu destino principal. -Forest Brown

Angola

Esta nação da África Austral está a esforçar-se por se afirmar no panorama do turismo, tendo introduzido recentemente um visto eletrónico de turismo de aprovação rápida. Embora as principais infra-estruturas turísticas possam ainda não estar a funcionar, esta é uma oportunidade para explorar um país que ainda está fora do radar das viagens.

A capital, Luanda, tem a reputação de ser uma cidade festiva e cara, mas nos espaços mais vastos, Angola tem algumas paisagens e surpresas culturais de cortar a respiração. A segunda cidade, Lubango, oferece arquitetura colonial portuguesa, uma impressionante estátua do Cristo Rei no topo da colina, ao estilo do Rio de Janeiro, e acesso ao Tundavala Gap, um mergulho vertiginoso das planícies frias para as planícies poeirentas cintilantes.

Também vale a pena ver: as dramáticas Cataratas da Calêndula, com 396 metros de largura, e os paraísos do surf na costa atlântica, como a Barra do Kwanza e Cabo Ledo. -BN

Saint John, New Brunswick, Canadá

John's, a capital da Terra Nova, Saint John é a capital de New Brunswick - também na costa leste do Canadá. Esta pequena e encantadora cidade é um excelente ponto de partida para desfrutar da Baía de Fundy, famosa por ter as marés mais altas do mundo.

A cidade em si está repleta de arquitetura histórica, incluindo o Mercado Municipal de Saint John, um Local Histórico Nacional do Canadá. Construído de 1874 a 1876, está repleto de lojas e locais de restauração. A 5 minutos a pé encontra-se o Centro de Artes de Saint John. Situado no histórico Edifício Carnegie da cidade, é a única antiga Biblioteca Carnegie no leste do Canadá.

Em termos de alojamento, existem casas de campo à beira-mar, hotéis, motéis, parques de campismo, estalagens históricas e B&Bs. A comida aqui é tão excelente como seria de esperar de uma cidade marítima no Canadá, com uma vasta gama de pratos baratos a jantares requintados. -KC

Coreia do Sul

Com a notícia de que "Squid Game" - ainda o programa mais assistido na Netflix - está programado para retornar com uma nova temporada em 2024, é hora de mais uma vez abraçar a onda K.

Felizmente, viajar para o país é mais fácil do que nunca. O governo está a dispensar a exigência do K-ETA - o visto de viagem eletrónico para a Coreia do Sul - para viajantes de 22 países até ao final de 2024, como parte da sua campanha Visit Korea Year.

Este é um país que tem verdadeiramente tudo. Depois de explorar cidades futuristas como Seul e Busan, o lado cultural e histórico da velha Coreia aguarda-o em Andong, apelidado de "Espírito da Coreia do Sul", ou nos sete cemitérios do antigo Gaya Tumuli, recentemente inscrito como Património Mundial da UNESCO em 2023. -MHW

Albânia

Situada na costa do Adriático, entre a Grécia e o Montenegro, é surpreendente que a Albânia não tenha sido mais popular como destino de praia. Mas os seus preços acessíveis fizeram disparar o turismo nos últimos anos - de tal forma que, em 2023, um número recorde de italianos atravessou o Adriático para as suas férias de verão a preços baixos.

Em 2024, será inaugurado um novo aeroporto em Vlorë, na costa, o que facilitará as viagens à praia. Mas a Albânia é muito mais do que a sua costa. O país tem uma cultura rica, incluindo história cristã e muçulmana, com centros históricos em cidades como Berat e Gjirokastër, bem como paisagens montanhosas de cortar a respiração (Theth é a mais popular).

Em 2023, a Albânia recebeu o primeiro parque nacional fluvial selvagem da Europa, em torno do rio Vjosa, com 270 quilómetros de extensão. Para ir mais longe, reserve uma viagem de carro com a Drive Albania. -Julia Buckley

Chile

Estendendo-se por cerca de 2.700 milhas de cima a baixo, o longo e fino Chile oferece um pouco de tudo para todos. No norte, paisagens espectaculares simulam Marte na Terra, no deserto de Atacama, onde o Our Habitas Atacama, com 51 quartos, dá ênfase à sustentabilidade. O novo hotel é uma boa opção para o "principal destino verde do mundo", um título que o Chile acaba de receber nos World Travel Awards pelo segundo ano consecutivo.

O mundo natural dá o seu melhor em todo o país: Milhares de quilómetros de costa do Pacífico a oeste, os imponentes Andes a leste e lagos, vulcões e a selvagem Patagónia a sul.

Esqui de classe mundial em julho e agosto - uma pausa bem-vinda do sufoco do Hemisfério Norte - fica a duas horas ou menos da capital, Santiago. E o novo Parque Nacional Glaciares, de grande altitude, perto da cidade, protege as terras da área mais populosa e historicamente pouco protegida do país. -MH

Ilhas Abrolhos, Austrália Ocidental

Todos os anos há um novo episódio na novela que envolve a Grande Barreira de Coral - será que vai ser retirada da lista da UNESCO? O crescimento dos corais correu bem esta época?

Para os turistas que preferem não se envolver na situação, há outra maneira de conhecer um pouco da deslumbrante recompensa subaquática da Austrália. A cerca de 50 milhas (80,5 quilômetros) da costa da Austrália Ocidental, as menos conhecidas Ilhas Abrolhos abrigam alguns dos trechos mais bonitos da Costa de Coral do país, acima e abaixo da água.

As baleias jubarte passam por lá no inverno do Hemisfério Sul, e os viajantes sortudos podem vislumbrar os leões-marinhos australianos. Não existem hotéis nas ilhas, pelo que os visitantes mais intrépidos podem pernoitar na cidade de Geraldton ou optar por um barco liveaboard, que oferece a oportunidade de assistir a brilhantes pores-do-sol sobre o Oceano Índico e mergulhar de madrugada, quando os peixes estão mais activos. -Lilit Marcus

Macedónia, Grécia

Atenas e as ilhas ficam mais cheias todos os anos, mas no norte da Grécia, a região da Macedónia está relativamente livre do excesso de turismo. No entanto, tem tudo o que os visitantes procuram noutros locais da Grécia: sítios arqueológicos, cidades ricas em história e praias em abundância.

Esta foi a terra de Alexandre, o Grande. O seu pai, Filipe II da Macedónia, está sepultado em Vergina, onde o seu túmulo foi transformado num museu subterrâneo de classe mundial que exibe os achados. Nas proximidades, há vestígios bizantinos na cidade de Veria, no topo da colina, e excelentes adegas, como a Kir-Yianni, nas colinas em redor de Naousa.

Salónica - a capital da região e a segunda cidade da Grécia - é um centro gastronómico, bem como uma mistura de épocas arquitectónicas e arqueológicas. Perto da cidade, encontram-se as praias arenosas de Halkidiki; na fronteira com a Trácia, há sítios arqueológicos como a antiga Filipos e a cidade de Kavala, cujo passado otomano está patente em todos os edifícios. -JB

Panamá

Pode ser mais famoso pela maravilha da engenharia que é o Canal do Panamá, mas este país da América Central é muito mais do que um destino de trânsito.

O Panamá não só tem uma capital vibrante com um bairro histórico que está classificado como Património Mundial da UNESCO, como também possui mais de uma dúzia de parques nacionais, incluindo o Parque Nacional Volcán Barú, o ponto mais alto do Panamá.

A Cidade do Panamá é também a única capital mundial com uma floresta tropical dentro dos limites da cidade. Os visitantes interessados em aprofundar a paisagem cultural do Panamá de uma forma sustentável podem reservar aventuras turísticas baseadas na comunidade através de um portal digital chamado Rede SOSTUR, que liga os viajantes às comunidades rurais e às empresas de turismo. -Tamara Hardingham-Gill

Galiza, Espanha

Praias desertas banhadas pelo selvagem Oceano Atlântico e emolduradas pela paisagem acidentada do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas. Marisco de fazer crescer água na boca. E uma cidade histórica para sempre entrelaçada com o famoso Caminho de Santiago. Bem-vindo à Galiza, uma região autónoma no extremo noroeste de Espanha.

A capital regional da Galiza, Santiago de Compostela, há muito que está no mapa turístico graças à sua impressionante catedral do século XII, que é o ponto de chegada para as centenas de milhares de caminhantes que embarcam na peregrinação do Caminho de Santiago todos os anos. Mas mesmo que não esteja a planear levar as suas botas de caminhada, a movimentada Santiago deve estar no seu radar.

E para vistas espectaculares, dirija-se ao Cabo Fisterra, uma península rochosa onde se encontra o pitoresco farol Finisterre. A antiga residência do farol é o Hotel O Semáforo de Fisterra. Os faróis são um pouco temáticos na Galiza - existem 19 no total, incluindo a Torre de Hércules, protegida pela UNESCO, com um século de existência, que se acredita ser o farol romano mais antigo do mundo. -Rua Francesca

As ilhas exteriores de Singapura

A cidade-estado de Singapura mostra o urbanismo no seu melhor: arranha-céus biofílicos, super-árvores iluminadas a néon e hotéis de seis estrelas que se superam uns aos outros para redefinir o "luxo". Mas aventurar-se fora da península está rapidamente a tornar-se uma opção mais interessante.

Singapura está a desenvolver algumas das suas ilhas mais pequenas e desabitadas, bem, não as desenvolvendo. A apenas uma viagem de ferry do continente, a ilha Lazarus alberga agora algumas casas minúsculas para alugar, feitas de madeira reconstituída e alimentadas por energia solar. Perto dali, a Sisters' Island abrirá o primeiro parque marinho do país - incluindo uma incubadora de tartarugas marinhas e uma área de proteção de corais - em 2024.

John's Island, onde um trilho de 1,7 milhas destaca as plantas e flores nativas, ao mesmo tempo que ilumina a história colorida da ilha, que incluiu um período como centro de quarentena durante um surto de cólera. É um local adequado para pensar na vida após uma pandemia. -LM

Mérida, Yucatán, México

A Península de Yucatán é mais conhecida pelas suas praias tropicais, mas se se aventurar pelo interior, vai deparar-se com um inesperado deleite urbano.

"A singularidade de Mérida vem de uma mistura de herança maia e colonial", disse David Casanova, que tem um canal imobiliário no YouTube sobre a capital do estado de Yucatán com a sua esposa, Megan Sequeira Casanova. "O entusiasmo da cidade começa com a sua gastronomia diversificada e a simpatia dos habitantes locais e expande-se para o seu clima favorável durante todo o ano."

Na cidade, o Paseo de Montejo está repleto de mansões históricas, museus, galerias de arte e vendedores locais. Os Casanovas elogiam os hotéis boutique da cidade, incluindo o Kuka y Naranjo. Para escapadelas nas proximidades, há a praia de Progreso (a menos de uma hora de distância), fascinantes ruínas maias e grutas subterrâneas chamadas cenotes.

Se estiver preocupado com a segurança pessoal no México, o Departamento de Estado dos EUA classifica os estados de Yucatán e Campache como os dois mais seguros em dezembro. -FB

Marrocos

Um favorito de longa data graças à sua paisagem diversificada e arquitetura espetacular, Marrocos recuperou com determinação após um terramoto devastador em setembro passado.

Embora os visitantes tendam a reunir-se em cidades populares como Marraquexe, Rabat e Fes, o país não tem falta de locais menos concorridos que são, sem dúvida, igualmente atraentes. Os destaques incluem Tétouan, a cidade escolhida para a primeira propriedade Regis Hotels and Resorts Morocco, e a histórica Meknes, que está entre os nove locais do país classificados como Património Mundial da UNESCO.

Marrocos está a provar ser um líder mundial no que diz respeito ao turismo sustentável, com o lançamento de várias iniciativas para aumentar a sua produção de energia renovável. O país também alberga uma série de importantes hotéis ecológicos, incluindo o Kasbah du Toubkal, gerido pelos berberes, situado na base das espectaculares montanhas do Alto Atlas. -THG

As nascentes de água doce da Florida

Gostaria de mergulhar numa água límpida como o gin em qualquer dia do ano? Pode fazê-lo nalgumas das mais de 1.000 nascentes de água doce reconhecidas espalhadas pelo norte e centro da Florida.

Essas piscinas naturais imaculadas oferecem temperaturas estáveis e visibilidade para nadar, praticar tubing, mergulho com snorkel, mergulho, observação da vida selvagem e muito mais. Aqui estão algumas das melhores:

Wakulla Springs tem uma área para nadar em águas com temperatura de 21 °C (70 °F), e o parque estadual oferece um passeio de barco. A profundidade no respiradouro é de cerca de 185 pés (56 metros). Rainbow Springs é considerada uma das mais belas do estado. Ginnie Springs, um local de propriedade privada, é famosa por seu mergulho e caverna. -FB

Texas Hill Country

No coração do Texas, Hill Country orgulha-se de ter as suas próprias fontes naturais. Um local privilegiado, Krause Springs em Spicewood, atrai os visitantes com mais do que uma piscina alimentada por nascentes e um buraco natural para nadar - há também um jardim de borboletas cheio de sinos de vento mágicos. E o Blue Bonnet Cafe - lar de algumas das tortas de creme mais divinas do mundo - fica a uma curta distância de carro em Marble Falls.

Os visitantes também encontrarão colinas ondulantes e trilhos para caminhadas, rios sinuosos, adegas, churrasqueiras, salas de música e de dança, além de uma explosão de flores silvestres em março e abril. E em 2024, abril também traz um espetáculo celestial a Hill Country - o eclipse solar total a 8 de abril.

OGruene Hall, em New Braunfels, é lendário entre os salões de dança históricos do Texas, e Luckenbach, uma pequena aldeia fora da grande cidade de influência alemã de Fredericksburg, tem um salão de dança e círculos regulares de apanhadores debaixo dos carvalhos. -MH

Fujairah

Um dos emirados mais pequenos e menos conhecidos dos Emirados Árabes Unidos, Fujairah tem tanto de suave como de belo. Repleto de espectaculares cadeias montanhosas e praias imaculadas, é significativamente menos desenvolvido do que locais como o Dubai e Abu Dhabi, oferecendo uma vibração autêntica e tranquila que é difícil de bater.

Fujairah tem um clima mais fresco do que os outros emirados, devido à sua localização montanhosa, mas os meses de inverno são, sem dúvida, a altura mais agradável para visitar.

A Ilha Snoopy, um local de mergulho que se assemelha ao famoso cão dos desenhos animados deitado de costas, é um dos principais atractivos graças às suas águas cristalinas e aos recifes de coral, enquanto as cascatas do Parque Nacional Wadi Wurayah são outro ponto de visita obrigatório. -THG

Gronelândia

As paisagens de cair o queixo da Gronelândia - um território autónomo da Dinamarca situado a nordeste do Canadá - vão ficar um pouco mais acessíveis para os viajantes internacionais este ano.

Estão a ser inaugurados novos aeroportos internacionais na capital da Gronelândia, Nuuk, e na cidade costeira de Ilulissat. Estes centros de aviação prometem pistas mais longas, capazes de receber aviões comerciais maiores. A crise climática é uma ameaça visível e real na Gronelândia, e o investimento na esfera do turismo está a aumentar à medida que as alterações climáticas colocam obstáculos às indústrias tradicionais.

Saiba mais sobre a forma como a Gronelândia se está a adaptar e as histórias do povo Inuit que vive na região há milhares de anos no Icefjord Centre em Ilulissat, na costa oeste. A colorida Ilulissat é também o lar do Fiorde de Gelo de Ilulissat, classificado pela UNESCO, que oferece a impressionante vista de uma baía repleta de icebergues flutuantes. Em geral, a natureza é o evento principal na Gronelândia, com outros destaques, incluindo a observação de baleias, trenós puxados por cães e avistamentos da Aurora Boreal. -FS

Uzbequistão

Antes da pandemia, o Uzbequistão estava pronto para ser o próximo grande acontecimento em matéria de viagens, graças a uma série de reformas ambiciosas destinadas a transformar o país num destino de classe mundial.

Agora, chegou finalmente o seu momento.

Com acesso isento de visto para cidadãos de 86 países, as paisagens intocadas e a arquitetura bem preservada do Uzbequistão estão prontas e à espera de surpreender os visitantes.

As cidades de Samarcanda, Bukhara e Khiva são o ponto de partida para conhecer melhor a posição do Uzbequistão no centro da famosa Rota da Seda, uma rota comercial histórica que ia da China e da Índia até ao Mediterrâneo. Entretanto, a montanhosa aldeia uzbeque de Sentob - a cerca de 3,5 horas de Samarcanda - foi acrescentada à lista das "Melhores Aldeias Turísticas" da UNESCO em 2023. A aldeia foi citada pelo seu empenhamento no desenvolvimento sustentável, com destaque para a natureza, a alimentação biológica e o turismo ecológico e de montanha.

É fácil deslocar-se pelo país graças ao comboio de alta velocidade Afrosiyob Express, que liga a capital Tashkent a Samarkand e Bukhara. -KC

