Os veículos do metrô de Atlanta tornaram-se habitats para tartarugas marinhas e recifes de coral ameaçados.

No final do ano passado, a Autoridade de Transporte Rápido Metropolitano de Atlanta (MARTA) descartou dois vagões de trem nas águas costeiras da Geórgia, contribuindo para um projeto com o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia (DNR) chamado Projeto Recife, com o objetivo de fomentar habitats de recife e vida marinha.

Qualquer substância perigosa foi eliminada antes, depois eles foram examinados pela Guarda Costeira dos EUA.

A Divisão de Recursos Costeiros do DNR fez seu primeiro mergulho em agosto para examinar os vagões de trem e encontrou corais moles brotando e pelo menos nove variedades de espécies de peixes recreativos.

"O recife artificial parece esplêndido, e o crescimento de coral e atividade da vida marinha deixa-nos otimistas", afirmou Cameron Brinton, biólogo marinho da Divisão de Recursos Costeiros do DNR, em um comunicado à imprensa lançado pela MARTA.

"Você verá que um dos telhados dos vagões de trem desabou, o que é comum, e os vagões de trem continuarão a mudar em aparência à medida que gradualmente se tornam parte integrante do habitat marinho para várias criaturas do mar, incluindo peixes esportivos populares e tartarugas marinhas em perigo", acrescentou Brinton.

Tremmers submersos não são as únicas descobertas estranhas para mergulhadores e pescadores no Recife Artificial L, a cerca de 23 milhas náuticas a leste da Ilha Ossabaw.

Descobriram-se também tanques de batalha M-60 do Exército dos EUA, barcaças, rebocadores e até mesmo vagões de metrô de Nova York.

O recife foi estabelecido em 1976 e faz parte de uma rede de 32 recifes offshore, de acordo com a MARTA.

A prática de usar materiais feitos pelo homem para construir recifes artificiais remonta a séculos.

Na verdade, pescadores japoneses costumavam afundar barcos velhos e pedras nas águas locais para uma melhor pesca, como revelado pelo Departamento de Recursos Naturais da Geórgia.

O DNR aconselha cautela para mergulhadores ansiosos para explorar os vagões de trem submersos, já que os recifes foram projetados principalmente "para fomentar habitats de pesca e oferecer oportunidades de pesca offshore. Wrecks e outros materiais de recife se tornam instáveis com o tempo e desabam".

"Para mergulhadores, o emaranhamento e a prisão representam ameaças genuínas que vêm com as estruturas de recife artificial", eles concluíram.

