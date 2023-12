Os turistas que visitam o Quénia podem ficar isentos de visto em 2024

Ruto afirmou que o seu governo desenvolveu uma plataforma digital para garantir que todos os visitantes recebam antecipadamente uma autorização de viagem eletrónica, em vez de terem de solicitar um visto.

"Já não será necessário que qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, tenha de se sujeitar ao fardo de pedir um visto para vir ao Quénia", afirmou Ruto num discurso proferido em Nairobi, capital do Quénia, durante um evento para assinalar os 60 anos de independência da Grã-Bretanha.

Há muito que Ruto defende a isenção de vistos no continente africano.

Numa conferência na República do Congo, em outubro, afirmou que os cidadãos de países africanos não precisariam de visto para visitar o Quénia até ao final de 2023.

A indústria do turismo desempenha um papel vital na economia do Quénia, oferecendo férias na praia ao longo da costa do Oceano Índico e safaris de vida selvagem no interior.

"O Quénia tem uma mensagem simples para a humanidade: Bem-vindo a casa!", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com