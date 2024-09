- Os rumores circulam em torno da Reese Witherspoon e de um empresário alemão.

Fofocas Apontam Reese Witherspoon como Aprendiz de Alemão? Ou Apenas Interesse?

Recentemente, rumores circulam que Reese Witherspoon pode estar aprendendo alemão. Ou quem sabe ela apenas se interessa por isso? Há algumas semanas, boatos circulam sobre um novo homem na vida da atriz de Hollywood, Witherspoon. No início de agosto, Witherspoon foi vista em Nova York com o financista alemão Oliver Haarmann. Eles jantaram juntos. Poucos dias antes, foram flagrados juntos em um aeroporto.

Witherspoon e Haarmann Se Encontram Novamente

Eles foram vistos juntos novamente no mesmo local. Mais uma vez, os dois apareceram em um aeroporto de Nova York. Witherspoon estava com seus filhos Tennessee e Deacon, enquanto Haarmann se juntou logo depois.

Quem é Esse Alemão?

Haarmann fundou a empresa de investimentos Searchlight Capital Partners e reside em Nova York. O homem de 56 anos concluiu seu bacharelado na prestigiada Universidade Brown, em Rhode Island, e seu mestrado em negócios na renomada Universidade Harvard. Quando terminou seus estudos nos EUA, suas ligações com os Estados Unidos já eram fortes.

Pai de Dois

Seu ex-cônjuge, Mala Gaonkar, agora ligado ao músico David Byrne, tem dois filhos com Haarmann. Comerso, Witherspoon recentemente encerrou seu casamento com o segundo marido, Jim Toth. "É fascinante o que aconteceu comigo", mencionou Witherspoon em uma entrevista à "Harper's Bazaar". "Durante meu último divórcio, os tabloides contavam às pessoas como eu estava me sentindo ou processando isso, o que me deixou muito fora de controle". "Sente-se muito mais autêntico expressar-se com a própria voz e não deixar que outra pessoa dite a narrativa", ela acrescentou.

No início do ano, a imprensa revelou que Witherspoon estava animada para namorar depois de estar casada por quase doze anos. Alguns meses depois, ela falou sobre seu "novo amor" - a observação de aves nas redes sociais.

É especulado que o novo interesse de Reese Witherspoon pelo alemão pode estar relacionado à sua ligação com Oliver Haarmann, o financista alemão com quem ela tem sido vista com frequência. Os filhos Tennessee e Deacon acompanharam Witherspoon no aeroporto, onde Haarmann também chegou, sugerindo uma ligação familiar crescente entre eles.

