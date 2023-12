"Os Rapazes do Barco" fica preso na parte pouco profunda da piscina dos filmes de desporto

Representando uma modesta partida para George Clooney com o seu chapéu de realizador, "The Boys in the Boat" tenta arduamente criar emoção, suspense e momentos de desconforto à volta do seu elenco, liderado por Callum Turner (dos filmes "Fantastic Beasts" e do próximo "Masters of the Air" da Apple TV+ ) como Joe Rantz, o miúdo sem dinheiro que tem razões financeiras pragmáticas para fazer parte da equipa de remo, e Joel Edgerton como o treinador duro.

Apesar de tudo isto, o filme não consegue escapar ao remoinho da sua familiaridade séria, remando numa faixa intermédia que não rivaliza com os praticantes mais entusiasmados deste género tão usado.

De facto, depois de criar a situação de Joe, que ameaça forçá-lo a abandonar a escola, Clooney (trabalhando a partir de um argumento de Mark L. Smith, com quem colaborou em "O Céu da Meia-Noite") recorre às habituais montagens de treino, em que Joe e os seus colegas de equipa tentam dominar o trabalho em uníssono, enquanto Edgerton olha para um cronómetro com a testa franzida.

Para aqueles que não estão bem familiarizados com a mecânica da tripulação, o sucesso vem da união de todos, embora existam impedimentos que vão para além de apenas fazer o tempo mais rápido, incluindo as escolas da Ivy League que não conseguem imaginar este intruso novato do Noroeste a entrar no seu recreio privilegiado.

Joe também arranja tempo, quando não está na água, para cortejar Joyce (Hadley Robinson, de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" e do recém-lançado "Anyone But You"), dando início a uma relação que não tem tempo para grande profundidade, relegando-a, em momentos-chave, para ouvir as chamadas das suas corridas no rádio com uma expressão preocupada.

Clooney tem demonstrado uma paixão por filmes de época que remonta a "Boa Noite e Boa Sorte" e "Leatherheads", este último o seu filme de 2008 sobre uma equipa de futebol profissional nos anos 1920. Ainda assim, é francamente difícil identificar o que o atraiu para este material, ou porque é que uma oferta tão simples e sem frescuras seria lançada nos mares agitados da época dos prémios.

É certo que "The Boys in the Boat" estará provavelmente disponível para consumo em casa relativamente em breve, mas mesmo assim, dadas as suas qualidades de retrocesso, o filme parece, na melhor das hipóteses, uma ilha - uma forma discreta de matar o tempo enquanto rema, rema, rema suavemente para a corrente.

"The Boys in the Boat" estreia a 25 de dezembro nos cinemas dos EUA. Está classificado como PG-13.

