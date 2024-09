Os projetores de vídeo 3D transmitem imagens holográficas diretamente para a sua sala de estar

A empresa fabricou um dispositivo robusto que ultrapassa a altura de um jogador médio da NBA e pesa mais de 400 libras. Esta invenção tem a capacidade de exibir um vídeo de uma pessoa, dando a impressão de tridimensionalidade através de truques visuais astutos e manipulações gráficas.

Este dispositivo pode reproduzir vídeos salvos assim como transmissões ao vivo, e qualquer câmera de alta definição, como um iPhone, pode servir como fonte. Embora as imagens não sejam tecnicamente hologramas, a adição de sombras atrás da figura e reflexos sob os pés engana o cérebro para assumir que há uma pessoa dentro dele.

David Nussbaum, fundador e CEO da empresa, compartilhou um exemplo de sua utilização, afirmando: "Teleportamos William Shatner de Los Angeles para Orlando, Flórida, para participar de um evento que ele não poderia attendedir pessoalmente."

Nussbaum estabeleceu a Proto em 2018 e tem uma equipe de 45 funcionários. A empresa vendeu quase 1.000 unidades.

Há duas versões em tamanho real deste dispositivo; o Proto Epic e o Proto Luma, que custam $29.000 e $65.000, respectivamente. O Proto M, uma versão de mesa, é de 30 polegadas de altura, pesa menos de 30 libras e é vendido por $5.900.

Embora seja consideravelmente mais caro do que uma chamada de vídeo padrão, a empresa oferece uma opção de aluguel para seu modelo em tamanho real por $2.500 por mês.

Um único dispositivo Proto é suficiente para estabelecer uma conexão, mas a comunicação Proto a Proto ainda não é suportada; no entanto, dois usuários Proto podem se comunicar um com o outro usando uma câmera secundária, como um smartphone.

Nussbaum descreve a Proto como uma "empresa de negócios para negócios", com clientes de alto perfil como Amazon (AMZN), Verizon (VZ), Siemens, Accenture, Walmart (WMT), a NFL e grandes redes de TV dos EUA. No entanto, ele prevê um futuro onde seu dispositivo mais pequeno possa estar disponível por menos de $1.000 para uso doméstico.

Ao colocar uma imagem 2D em um espaço 3D em tamanho real, a Proto cria uma experiência mais cativante do que uma chamada de vídeo padrão. "Você me vê como se eu estivesse bem aqui. Isso torna nossa conversa mais autêntica, mais envolvente", explicou Nussbaum.

As caixas Proto foram implantadas no aeroporto JFK de Nova York e no hotel Beverly Wilshire em Beverly Hills, oferecendo serviço de concierge em suítes e penthouses.

Uma tecnologia semelhante lançada pela empresa holandesa Holoconnects foi usada em hotéis escandinavos e para publicidade pela BMW. A Google está colaborando com a HP para comercializar o Project Starline, prometendo aprimorar as conversas de videoconferência com mais profundidade e realismo, e a Cisco está trabalhando na integração de hologramas no Webex.

Recentemente, a Proto começou a colaborar com universidades, incluindo a Central Florida, a MIT, a Vanderbilt, a Stanford e a Universidade de Loughborough no Reino Unido, para transmitir palestras convidados de todo o mundo.

Gary Burnett, professor de criatividade digital na Universidade de Loughborough, que usou as caixas Proto, disse: "Em nossas palestras iniciais, ficou evidente que os alunos sentiram uma forte sensação de presença conjunta com o palestrante holográfico, acreditando que eles estavam 'no quarto', sensíveis e se comportando como um palestrante autêntico".

"Na maioria das vezes, os alunos prestaram atenção durante toda a sessão, e embora isso não fizesse parte formal de sua educação, ficou evidente que eles estavam aprendendo, como mostrado por uma surpresa questionário no final das palestras", acrescentou Burnett.

Experiência Imersiva

Começo deste ano, a Proto começou uma parceria com o West Cancer Center, permitindo que médicos em áreas remotas 'se teleportem' para clínicas.

"Para oncologia e cuidados paliativos, a comunicação não verbal é criticamente importante porque frequentemente comunicamos informações complexas e às vezes entregamos notícias difíceis ou desafiadoras", disse W. Clay Jackson, médico da clínica e professor da Universidade do Tennessee.

" A experiência do paciente com a Proto é muito superior aos formatos tradicionais de tele-saúde baseados em tela. A imagem em tamanho real e tridimensional mergulha verdadeiramente o paciente na visita, permitindo que eles se comuniquem efetivamente, quase como se você pudesse tocá-los", disse Jackson.

Um dos pacientes de Jackson, Crystal Freeman, elogiou a tecnologia por servir melhor os pacientes rurais do que as visitas virtuais padrão. "Já tive visitas de tele-saúde, mas o serviço pode ser irregular, e você não tem a sensação de estar em uma visita médica real", disse Freeman.

Nussbaum usa a tecnologia em casa para conectar seus filhos em Los Angeles com seus pais em Nova Jersey, uma situação em que uma chamada de vídeo não atinge o alvo.

"Claro, você pode se comunicar, mas você não pode se conectar. Então eu pensei, e se eu pudesse teleportá-los para dentro da casa um do outro? Agora estamos fazendo isso. Isso, para mim, é um vislumbre do futuro enquanto assisto meus pais e meus filhos interagirem a 3.000 milhas de distância. Isso, para mim, é uma das coisas mais incríveis que estamos fazendo", disse Nussbaum.

A indústria da tecnologia está mostrando um interesse crescente na tecnologia de telepresença 3D, com empresas como a Google colaborando com a HP no Project Starline e a Cisco integrando hologramas no Webex. No mundo dos negócios, a Proto estabeleceu parcerias com clientes de alto perfil, como a Amazon (AMZN), a Verizon (VZ) e a Siemens, entre outros.

David Nussbaum, CEO da Proto, vê um futuro onde os dispositivos Proto mais pequenos possam estar disponíveis por menos de $1.000 para uso doméstico, tornando essa tecnologia mais acessível e disseminada nos setores empresarial e pessoal.

