Os passageiros esperavam que este voo de "viagem no tempo" lhes proporcionasse duas passagens de ano - mas chegaram no ano errado

O voo UA200 estava originalmente programado para partir de Guam às 7h35 do dia 1 de janeiro de 2024 e aterrar em Honolulu, no Havai, às 18h50 do dia 31 de dezembro de 2023 - atravessando fusos horários para fazer os passageiros recuar um ano.

"Você só vive uma vez, mas pode comemorar a véspera de Ano Novo duas vezes!" A United Airlines havia twittado no início da semana. Em uma postagem separada no Instagram sobre o voo UA200, escreveu: "A viagem no tempo é real".

Saltar de fuso horário para o Ano Novo não é uma prática nova - todos os anos, um punhado de voos oferece aos passageiros a oportunidade de refazerem as suas celebrações de Ano Novo, com as tripulações das companhias aéreas a marcarem por vezes a ocasião várias vezes numa única rota.

Mas os passageiros do voo UA200 ficaram desiludidos. O voo atrasou-se - acabando por partir de Guam às 13h49 de 1 de janeiro e chegando a Honolulu às 12h34 de 1 de janeiro, perdendo a contagem decrescente.

Vários passageiros expressaram as suas queixas no X, antigo Twitter, posteriormente.

"Óptima ideia, pena que se tenha atrasado! Era suposto eu estar neste voo. O duplo ano novo já não está a acontecer", escreveu uma pessoa sob o tweet original da United Airlines.

"Reservei este voo especificamente para poder fazer isto", lê-se noutro comentário. "Recebi uma notificação de atraso e não estamos programados para entrar até 1/1".

A companhia aérea respondeu no X oferecendo aos passageiros assistência na remarcação.

Os passageiros de outros voos pontuais tiveram mais sorte - por exemplo, o voo CX872 da Cathay Pacific, que partiu de Hong Kong pouco depois da 1h00 de 1 de janeiro e chegou a São Francisco às 20h22 de 31 de dezembro; e o voo NH106 da All Nippon Airways, que partiu de Tóquio às 12h48 de 1 de janeiro e aterrou em Los Angeles às 17h12 de 31 de dezembro.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com