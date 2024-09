Os parceiros que partilhavam a casa de férias encontraram dificuldades.

Este ano, união de celebridades famosamente robustas desmoronam frequentemente após sua passagem por "Das Sommerhaus der Stars". No entanto, alguns duos notáveis já enfrentaram desafios antes de sua aparição no show da RTL, fazendo com que nos perguntemos se eles conseguirão ultrapassar a suposta "maldição do verão".

Essas relações conseguirão suportar as demandas de "Das Sommerhaus der Stars"? O show é conhecido por desmantelar vários relacionamentos com sua suposta "maldição do verão". A partir de 17 de setembro (com uma prévia uma semana antes na RTL), oito parcerias românticas tentarão provar que são excepcionais - mas a história nem sempre foi gentil com eles.

Três casais da temporada 9 enfrentaram separações antes de participar do show, principalmente em torno de coesão e provando sua compatibilidade como casal. À frente deste grupo estão Sam Dylan e seu parceiro recorrente Rafi Rachek - influenciadores que passaram por altos e baixos com críticas duras.

Guerra de rosas para a redenção de Dylan e Rachek

Sua jornada começou amigavelmente. Após o "encontro de príncipe encantado" de Dylan e o coming-out de Rachek em "Bachelor in Paradise", eles uniram seus caminhos em dezembro de 2019. Sua união incluiu moradia compartilhada, férias e atualizações meticulosas nas redes sociais. No entanto, eles geraram controvérsia com crises relacionais de alto perfil. Em maio de 2021, os astros da realidade confirmaram publicamente sua separação.

Uma guerra de rosas se seguiu, marcada por recriminações mútuas - mas, em agosto, tudo foi perdoado. Dylan anunciou um reencontro e o casal até embarcou em uma busca pública por uma mãe surrogada. No entanto, não surgiu nenhuma criança, e em outubro de 2022, sua união desmoronou novamente, considerada "permanentemente" e "irremediavelmente" fraturada.

Por dois anos, pareceu que esses dois tinham seguido caminhos separados - até que eles declararam sua reconciliação em janeiro de 2024 sob fotos de casal amoroso no Instagram com "Todas as coisas boas vêm em três". Eles haviam evoluído e reacendido seu amor.

Richter e Schmitt: Uma mistura de triunfos e tribulações

Raúl Richter e Vanessa Schmitt não tiveram presságios promissores para uma estadia harmoniosa na casa de verão. O ex-astro de GZSZ e sua parceira compartilharam três anos antes de anunciar uma separação on-line em junho de 2022. Schmitt implicou seu ex-parceiro em adultério, indicando que a desvio ocorreu em 2020. Extraordinariamente, Schmitt descobriu essa transgressão por acaso.

Três meses depois, eles decidiram dar outra chance um ao outro. Richter admitiu seu erro, confessando a Schmitt que havia escorregado. "Sim, eu traí há dois anos, e isso foi estúpido. Foi apenas um incidente isolado, e foi assim que ficou", Richter revelou na entrevista da RTL. Ele se absteve de revelar sua indiscrição a Schmitt imediatamente, e ela descobriu sobre isso através de seus amigos.

Schmitt e Richter explicaram sua reconciliação como resultado de diálogos abertos e honestos, ricos em sinceridade, que eles evitaram anteriormente.

Amor de Sarah Kern entre Berlim e Malta

A serial divorciada Sarah Kern encontrou seu verdadeiro amor em Tobias Pankow, 16 anos mais jovem, em 2019 - mas pôs um fim em seu relacionamento devido a estilos de vida contrastantes em 2020. O consultor de negócios com sede em Delhi, Pankow, e Kern, que reside principalmente em Malta, lutaram para manter um relacionamento a distância.

Apesar da separação, eles não conseguiram se esquecer um do outro por muito tempo, e em novembro de 2022, o casal se reuniu. "Ronda dois", Kern declarou na época em seu canal do Instagram, antecipando sua estreia na televisão reality no verão.

No entanto, esses casais de volta e meia são fortes o suficiente para navegar no desafiador bairro em Bocholt? Competindo estão as seguintes combinações - Alessia Herren e namorado Can, Tessa Bergmeier com seu Jakob, Theresia Fischer e Stefan Kleiser, Gloria Glumac com namorado Michael e Umut Tekin e Emma Fernlund - todos lutando pelo prêmio de 50.000 euros do show.

Apesar de seu passado tumultuado, Dylan e Rachek pretendem deixar para trás seus problemas de relacionamento e provar que são um duo excepcional em "Das Sommerhaus der Stars". Em uma entrevista da RTL, Richter admitiu sua infidelidade passada, apesar de Schmitt ter descoberto através de amigos, demonstrando seu desejo de honestidade e reconciliação.

O entretenimento desta temporada de "Das Sommerhaus der Stars" promete uma mistura de drama e romance à medida que esses casais tentam superar seus desafios passados e coexistir na casa de verão.

