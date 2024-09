Os pais devem manter um papel secundário e abster-se de interferir excessivamente nas amizades de seus filhos, segundo o texto original.

Frequentemente, pais perguntam: "Como posso ajudar meu filho a fazer mais amigos?"

Os pais podem se preocupar com a solidão social, fins de semana entediantes, crianças que passam muito tempo em casa e se essas coisas são normais ou sinais de potenciais problemas futuros. Se esses forem realmente alertas, quais passos podem ser dados para abordá-los?

Inegavelmente, existem táticas que os pais podem empregar para ajudar seus filhos a formar conexões. Oferecer guloseimas populares e compartilháveis e estar preparado para dirigir e deixar em lugares divertidos são estratégias que frequentemente sugiro. Geralmente, porém, menos intervenção é geralmente melhor. A antiga ideia de que "crianças devem ser vistas e não ouvidas" pode ser mais aplicável aos pais que se envolvem excessivamente na gestão da vida social de seus filhos.

Falei com Sarah Clark, codiretora da C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health, sobre a recente Mott Poll que explorou as perspectivas dos pais sobre as amizades de seus filhos. Clark também é pesquisadora científica no departamento de pediatria da Universidade de Michigan em Ann Arbor. (O relatório é baseado nas respostas de 1.031 pais com pelo menos um filho de 6 a 12 anos em agosto. A margem de erro é de mais ou menos 1 a 5 pontos percentuais.)

Esta entrevista foi levemente editada e condensada para clareza.

CNN: O que lhe interessou em conduzir uma pesquisa sobre as amizades das crianças?

Sarah Clark: Desde 2007, temos realizado a Mott Poll. Nosso objetivo é abordar tópicos de forma ampla, alguns mais focados no cuidado médico tradicional, enquanto outros abordam momentos fundamentais na vida das crianças que exigem que os pais considerem como seu estilo de paisagem afeta a saúde ou o bem-estar de seus filhos. À medida que entrávamos no ano letivo, a amizade pareceu relevante.

CNN: Um em cada cinco pais diz que seu filho de 6 a 12 anos não tem amigos ou não tem amigos suficientes. Você acha que isso é um efeito persistente da pandemia de Covid-19?

Clark: Intrigantemente, não houve diferença entre meninos e meninas ou por nível de série, sugerindo que o impacto da pandemia nos pais pode ser um fator. As interações dia a dia entre pais e filhos diminuíram durante a pandemia, possivelmente impactando a conscientização dos pais sobre os clubes e oportunidades a que eles poderiam conectar seus filhos.

CNN: Dois terços dos pais querem que seus filhos sejam amigos de crianças de backgrounds semelhantes. Qual é a sua opinião sobre essa abordagem à formação de amizades?

Clark: A interpretação positiva é que os pais podem desejar que a família dos amigos do seu filho compartilhe estilos de paisagem. Quando os pais concordam em gastar dinheiro em atividades ou definir limites, isso pode tornar as coisas mais simples.

No entanto, se isso se transformar em não querer que seu filho seja amigo de "aqueles tipos de pessoas", com base em sua identidade, isso envia uma mensagem prejudicial. Essas pessoas são frequentemente colegas, companheiros de equipe, colegas ou futuros líderes na vida de seu filho. Isso não é propício para funcionar bem na sociedade.

Além disso, isso afeta os pais também. Se os pais são excessivamente rígidos sobre as interações de seus filhos, eles perdem uma excelente oportunidade de crescimento pessoal. Este achado me deixou triste pelos filhos e pelos pais.

CNN: Havia alguma descoberta que você não esperava encontrar?

Clark: Fiquei surpreso com várias coisas. Primeiro, esperava que a proporção de pais que queriam conhecer os pais dos amigos de seus filhos fosse muito maior. (A pesquisa descobriu que 30% dos pais do jardim de infância ao quarto ano queriam ser amigos dos pais dos amigos de seus filhos, mas esse número caiu para 17% do quinto ao oitavo ano.)

Em segundo lugar, fiquei surpreso com o fato de que 1 em cada 5 pais sentia que seu filho não tinha amigos ou não tinha amigos suficientes. Isso pareceu alto para mim.

Em terceiro lugar, o número de pais que compravam coisas para ajudar seu filho a se encaixar pareceu menor do que eu esperava. (A pesquisa descobriu que 10% dos pais fazem isso.)

CNN: Noventa por cento dos pais acreditam que seus filhos gostariam de fazer novos amigos. Às vezes, uma criança está satisfeita com um círculo pequeno de amigos, mas o pai é quem está lutando. Qual é a sua opinião sobre isso?

Clark: Pode ser uma mistura de ambos. Apenas uma pequena porcentagem de pais (4%) disse que seus filhos tinham muitos amigos. E não houve muita diferença nas respostas do ensino fundamental e do ensino médio nesse aspecto. Suspeito que essa resposta represente tanto o que os pais ouvem de seus filhos quanto o que eles percebem pelo comportamento de seus filhos.

CNN: Cerca de 23% dos pais do quinto ao oitavo ano dizem que são prováveis de permitir que seus filhos usem mídias sociais para fazer amigos. O que explica isso?

Clark: Embora as pessoas muitas vezes culpem o Covid pelo aumento do uso das mídias sociais, em muitas comunidades não há grandes lugares para as crianças ficarem. Bibliotecas, shoppings ou cafeterias podem ter certas leis ou regras sobre menores desacompanhados. Portanto, as mídias sociais podem ser uma solução.

CNN: Sua recomendação para crianças do jardim de infância ao quarto ano é que os pais só devem intervir em questões de brincadeiras ou amizade quando a segurança estiver em jogo. Você pode expandir isso?

Clark: É tudo sobre se você está intervindo em uma briga ou uma briga física. Parece que muitos pais estão ansiosos para intervir em discussões verbais, querendo resolver as coisas para seus filhos. Mas o que seu filho está aprendendo com isso? Os pais têm um papel a jogar em fomentar ambientes e proporcionar oportunidades, mas eles não podem forjar amizades para seus filhos. Intervir excessivamente pode fazer mais mal do que bem.

Em vez disso, como adultos, devemos influenciar através de nossas próprias ações, o que é um jogo completamente diferente em comparação com intervir nas brigas das crianças. Mostre como lidar com as coisas observando suas próprias amizades.

