Os novos aviões, rotas e cabinas de avião que vão descolar em 2023

O próximo ano parece mais promissor, embora a incerteza seja ainda enorme.

A IATA, a associação comercial da maioria das companhias aéreas de todo o mundo, prevê que as companhias aéreas regressem à rentabilidade em 2023, após um 2022 deficitário, sobretudo devido à ressaca do encerramento devido à Covid-19, mas também ao aumento dos preços dos combustíveis.

Além disso, os novos aviões, há muito aguardados, poderão estar a voar, ajudando a inaugurar a próxima era da aviação comercial.

No entanto, os riscos mantêm-se. As guerras, as recessões mundiais e regionais, o ressurgimento da Covid, a alteração dos padrões de viagem, a crise climática e muitos outros factores estão fora do controlo da aviação.

Eis o que tudo isto significa para os viajantes em 2023.

Remodelar o céu

A Covid-19 tem marcado os últimos três anos de todas as nossas vidas, e continuará a fazê-lo - mas, na maioria dos casos, isso não incluirá restrições de viagem.

Quando o Japão abriu as suas portas aos viajantes estrangeiros no outono de 2022, foi a última grande economia não chinesa a fazê-lo.

Na maioria dos aspectos que interessam às companhias aéreas e aos seus passageiros, o mundo está agora aberto. A grande questão que se coloca em quase todo o lado - quando terminarão as quarentenas e outras restrições de viagem impostas pela China - foi finalmente respondida. O país anunciou um abrandamento das restrições de viagem a partir de 8 de janeiro.

Outra grande questão é a Rússia. Depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em fevereiro, as companhias aéreas russas foram proibidas de entrar no espaço aéreo de muitos países, incluindo a UE, os EUA e o Canadá, e vice-versa.

Fora da zona de conflito, o maior efeito desta medida tem sido nos voos entre a Europa e a Ásia Oriental, que têm de voar para sul da zona de conflito e sobre o Cáucaso ou para norte sobre o Alasca. Em consequência disso, muitas companhias aéreas europeias e asiáticas cortaram os seus serviços.

Isto significa que há menos voos entre a Europa e a Ásia e que muitas companhias aéreas europeias e asiáticas têm aviões que tencionavam utilizar nessas rotas e que estão agora a tentar ver para onde os poderão transportar.

As novas rotas entre a América do Norte e a Europa já estão a descolar, com os três grandes cartéis transatlânticos de companhias aéreas de joint venture - que correspondem aproximadamente às alianças Oneworld, Star Alliance e SkyTeam, e que foram autorizados a coordenar os preços entre os seus membros - a acrescentarem muitas novas rotas e a reforçarem os serviços existentes.

Por isso, se vir surgir um novo voo sem escalas, pode valer a pena aproveitar a oportunidade. Se as companhias aéreas europeias recuperarem o acesso ao espaço aéreo russo e a procura de e para a China regressar, os novos voos sem escala poderão voltar a exigir uma escala.

Já que estamos a falar de alianças, espera-se que a Virgin Atlantic se junte à sua parceira Delta na aliança SkyTeam no início de 2023, enquanto o rumor de longa data de que a China Southern (segundo alguns, a maior companhia aérea do mundo) irá aderir à aliança Oneworld parece estar a ganhar alguma força recentemente. Isto irá abrir novas ligações para os parceiros destas companhias aéreas - e para os seus passageiros.

Um avião novo, mas muitas cabinas novas

O COMAC C919, o primeiro avião moderno de fuselagem estreita da China, deverá entrar ao serviço de passageiros em 2022 e 2023. O novo avião, considerado um grande desafio para os fabricantes ocidentais, dará aos passageiros na China uma nova opção, embora não seja muito diferente da experiência num Boeing 737 ou num Airbus A320.

Não há outros aviões novos no horizonte para 2023. O muito adiado 777X da Boeing não deverá começar a ser entregue antes de 2025, na melhor das hipóteses, e isto antes de os voos de teste terem sido suspensos no início de dezembro devido a um problema com os motores GE9X da General Electric.

Haverá mais entregas da atual geração de aviões, incluindo o Airbus A350 e o Boeing 787, o que significa mais jactos mais recentes para voar, mas também alguns aviões mais antigos a serem mantidos na frota durante mais tempo.

Do lado da Airbus, o corpo estreito A321XLR de alcance extra-longo está previsto chegar às companhias aéreas no início de 2024, embora a boa notícia para a Airbus seja o facto de a Administração Federal de Aviação dos EUA ter aprovado, em 8 de dezembro, a conceção do seu depósito de combustível adicional.

Isto significa que os novos voos sem paragens entre aeroportos mais pequenos, nomeadamente as rotas transatlânticas, serão anunciados em 2023 - vale a pena estar atento e reservar rapidamente.

Poderão ser anunciadas novas variantes de aeronaves. A Airbus tem vindo a fazer ruídos positivos sobre a tão falada extensão do seu pequeno avião a jato A220 de fuselagem estreita, popular entre os passageiros graças aos seus assentos largos, grandes contentores e grandes janelas.

À medida que os novos aviões saem da fábrica, trazem novas cabinas, como a cabina Airspace da Airbus, mais espaçosa, com os seus contentores maiores e uma estética mais simples.

"O número crescente de aviões equipados com a cabina Airspace que entram no mercado significa que cada vez mais passageiros beneficiarão de características de conforto e de conetividade", afirma Ingo Wuggetzer, vice-presidente de marketing de cabinas da Airbus, à CNN. "Isto é fundamental para mim em 2023 - trata-se de levar estas inovações a um número crescente de passageiros em todo o mundo".

Além disso, ele espera que "vejamos uma onda de digitalização nos negócios diários das companhias aéreas". A digitalização é útil para os passageiros: uma companhia aérea mais conectada oferece mais informações e mais opções de autosserviço, ajudando a evitar filas nos aeroportos ou longas esperas ao telefone.

Caminhos de regresso

O enorme (e extremamente popular) superjumbo Airbus A380 está a regressar ao serviço. A Etihad, sediada em Abu Dhabi, é a mais recente companhia aérea a trazer de volta os seus A380, o que significa mais lugares mais largos em económica neste grande e silencioso avião. É uma óptima notícia para os passageiros.

Duas variantes do avião 737 MAX da Boeing, o MAX 7, mais curto, e o MAX 10, com duas extensões, estão atualmente no limbo da certificação, com um prazo de fim de ano à porta.

Para resumir uma situação complicada, as autoridades reguladoras dos EUA querem que a Boeing instale sistemas de segurança adicionais. Isso será dispendioso para a Boeing, sobretudo porque prometeu contratualmente a algumas companhias aéreas que não precisaria de o fazer, a fim de evitar que tivessem de gastar tempo e dinheiro na formação de pilotos sobre as diferenças.

É provável que esta situação não tenha qualquer impacto a curto prazo nos passageiros, mas os planos a longo prazo das companhias aéreas de utilizar estes aviões para substituir os mais antigos e iniciar novas rotas poderão sofrer atrasos.

Segurança e sustentabilidade

No aeroporto, 2023 será o ano em que alguns aeroportos se livrarão da "proibição de líquidos", em que qualquer coisa no espetro líquido-pasta-creme-gel só pode ser transportada em recipientes de 3 onças ou 100 mililitros dentro de um pequeno saco de plástico com fecho de correr.

Os passageiros podem já ter experimentado as primeiras versões dos scanners que permitem deixar o saco de líquidos e os aparelhos electrónicos na bagagem de mão, mas estes estão a ser introduzidos mais amplamente. Prevê-se que o Reino Unido os introduza em todos os aeroportos em 2023.

Esteja atento, também, a mais alegações de sustentabilidade em torno dos voos, à medida que a crise climática ganha importância.

Por um lado, os combustíveis de aviação mais sustentáveis (SAF), fabricados a partir de uma variedade de fontes: óleos usados, óleos vegetais, algas, etc., estão a crescer. A Virgin Atlantic anunciou recentemente que estava a testar o primeiro voo transatlântico "net-zero" de carbono alimentado por SAF em 2023, na sequência de projectos semelhantes de outras companhias aéreas.

Outra vertente é tornar mais sustentável o interior das cabinas, que são maioritariamente constituídas por metais, plásticos e tecidos.

Falámos com o designer de cabinas Martin Darbyshire, da tangerine, a agência de design responsável por muitas das cabinas mais inovadoras dos últimos tempos, que salienta que "enquanto designers, temos a responsabilidade de eliminar a complexidade, o peso e o custo, e de apresentar soluções mais duradouras, reparáveis e recicláveis para a indústria dos interiores das companhias aéreas. Os nossos clientes exigem-no e nós devemos à sociedade a sua concretização".

De facto, diz ele, é "espantoso que tenha sido necessário todo este tempo para ganhar impulso. Sem sombra de dúvida, o ano de 2023 em diante será dominado pela governação ambiental, social e empresarial".

Imagem de topo: O novo avião de passageiros COMAC C919 da China. Crédito: CNS/AFP via Getty Images

Fonte: edition.cnn.com