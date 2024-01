Os Nickelback vão ser introduzidos no Canadian Music Hall of Fame

A conceituada banda canadiana será oficialmente adicionada ao Corredor da Fama em março de 2023, de acordo com um comunicado de imprensa.

A banda segue-se à cantora e compositora Deborah Cox, que foi introduzida em 2022, e a Jann Arden, introduzida em 2021.

Os Nickelback têm sido frequentemente objeto de memes, mas também têm tido um sucesso comercial consistente, de acordo com o comunicado de imprensa. A banda conta entre os seus feitos com mais de 10 mil milhões de streams, 50 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e 12 digressões consecutivas esgotadas.

A banda de rock canadiana foi formada em 1995 em Hanna, Alberta, refere o comunicado. Em 1996, migraram para Vancouver, na Colúmbia Britânica, onde continuam a viver e a trabalhar atualmente.

Muitas das suas canções mais emblemáticas - como "Rockstar" e "Photograph" - fazem parte do seu quinto álbum de estúdio, "All the Right Reasons", lançado em 2005. O álbum foi o primeiro lançamento com a configuração atual da banda, composta por Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger e Daniel Adair.

E depois de décadas a fazer música, o grupo não mostra sinais de abrandar tão cedo. Lançaram o seu décimo álbum de estúdio, "Get Rollin' ", na sexta-feira.

O Canadian Music Hall of Fame, lançado em 1978 para reconhecer o sucesso dos artistas canadianos, está localizado em Calgary, Alberta.

Fonte: edition.cnn.com