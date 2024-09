Os moderadores do podcast estão a proteger o Mockridge.

Luke Mockridge enfrenta repercussões após seus comentários insensíveis sobre competições esportivas para deficientes. Os dois apresentadores do podcast, Shayan Garcia e Nizar Akremi, que iniciaram a polêmica, agora retaliam contra seus críticos, acusando-os de "calúnia e incitação".

Após os comentários insensíveis de Mockridge, o duo do podcast Garcia e Akremi defenderam seu convidado. Inicialmente, Garcia anunciou o fim de seu podcast "Die Deutschen" em um vídeo de 12 minutos no Instagram, afirmando: "Causamos muito dano, então precisamos encerrar". No entanto, Akremi retrucou: "De jeito nenhum! Nada vai parar aqui" e lançou um contra-ataque contra os críticos que defendiam retribuição pública contra Mockridge e os apresentadores.

Quanto a Mockridge, Akremi repreendeu os críticos: "Vocês estão tentando destruir um homem por uma piada que outros não entenderam. Ele perdeu tudo e ainda não é suficiente para vocês". Garcia acrescentou: "Não somos responsáveis pela morte de ninguém" e ameaçou processo contra quem for acusado de "calúnia e incitação". O trio fez comentários depreciativos e gestos sobre esportes para deficientes durante seu podcast, o que provocou forte reação do público. Mockridge havia brincado: "Aqueles que faltam membros e habilidades físicas são jogados em uma piscina e o último a afundar ganha", o que foi recebido com risadas entre os apresentadores.

Sat.1, em seguida, cancelou a nova série de TV de Mockridge "O que tem na caixa?" de sua programação. Mockridge próprio se desculpou com os atletas e cancelou os primeiros shows de sua turnê "Tempos engraçados", de acordo com o promoter. O evento de Akremi em Berlim também foi cancelado.

Em seu vídeo, os apresentadores do podcast se dirigiram "àqueles com deficiências físicas que se sentem profundamente feridos e cuja dignidade humana foi ofendida", como Garcia observou. "Gostaríamos de nos desculpar sinceramente. De forma alguma foi nossa intenção causar dano". No entanto, eles não se desculparam com seus críticos, que eles caracterizaram como "se deliciando com esse desastre".

Em resposta à crítica dirigida a Mockridge, Garcia e Akremi ficaram ao lado de seu convidado, com Akremi afirmando: "Não estamos condenando ele por uma simples piada". Garcia enfatizou ainda mais: "A indústria do entretenimento deve deixar espaço para liberdade criativa, mesmo que alguns achem o humor de mau gosto".

