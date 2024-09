Os misteriosos casamentos do Boris Becker estão escondidos.

Parece que há muito sigilo em torno do casamento de Boris Becker com Lilian de Carvalho Monteiro, com poucos detalhes vazando para o domínio público. Fontes como a Bild informaram que eles trocaram votos no sábado à noite, mas outras ainda estão mantendo segredo.

Há várias razões possíveis para essa sigilo. Boatos sugerem que Becker pode estar tentando lucrar com o evento vendendo suas fotos de casamento ao melhor lance. E, se for esse o caso, parece que seus convidados estão fazendo o mesmo e mantendo as coisas em segredo.

Apesar da falta de informações sobre a cerimônia em si, temos algumas imagens dos festejos acompanhantes. Na sexta-feira à noite, Becker e sua então noiva Lilian estavam recebendo convidados no exclusivo restaurante Puny em Portofino, Itália. Uma foto compartilhada pelo restaurante mostra Becker saboreando seu vinho entre um grupo de pessoas. Não se sabe se ele fez um discurso, tirou uma folga do tênis ou simplesmente aproveitou algum tempo livre.

Uma Festa Luxuosa

Como se pode esperar de um evento de celebridades, este foi relatado como muito caro. De acordo com a RTL, a festa no Puny, que teve cerca de 100 convidados, custou cerca de 25.000 euros.

A própria cerimônia de casamento é relatada como tendo ocorrido na histórica Abbazia della Cervara em Monte di Portofino. Os recém-casados e seus familiares próximos supostamente passaram a noite lá, com o custo do pacote inteiro chegando a cerca de 300.000 euros.

No entanto, detalhes sobre a cerimônia em si têm sido escassos até agora. A Bild relata que os primeiros convidados chegaram por volta das 16h12, vestidos com elegantes trajes. Por volta das 18h50, o bolo de casamento supostamente foi levado ao mosteiro. Mas, além disso, ainda estamos aguardando mais informações.

