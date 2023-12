Os melhores programas de TV de 2023, de "The Last of Us" a "Beef

Pelo meio, houve muita boa televisão e ainda mais coisas medíocres, complicadas pelas greves de escritores e actores que forçaram as redes e os serviços de streaming a fazer malabarismos com os horários para garantir que a torneira da programação não secava.

Entre os novos programas, incluindo séries contínuas e limitadas, houve uma lista eclética de destaques, bem como alguns programas que valiam bem a pena ver - "Swarm" da Amazon, "The Night Agent" da Netflix e "Gyeongseong Creature", para citar alguns - que não chegaram a fazer o corte.

O ano também se mostrou antecipado, com várias das melhores novas ofertas chegando durante o primeiro semestre de 2023. Aqui está essa lista por ordem alfabética, bem como uma menção honrosa para um ano invulgarmente gratificante para documentários relacionados com o basquetebol:

'A Small Light' (National Geographic / Disney +): Uma série limitada de partir o coração sobre Miep Gies (maravilhosamente interpretada por Bel Powley), uma jovem comum que encontrou reservatórios extraordinários de coragem para proteger Anne Frank e sua família dos nazistas. Com um elenco forte que incluía Liev Schreiber como Otto Frank, a série conseguiu pegar numa história que pensávamos conhecer e fazê-la parecer fresca e urgente.

'Ahsoka'(Disney+): Apesar de a série ter tido um início lento e de ter sofrido com uma escrita desajeitada nos primeiros tempos, a versão live-action da personagem animada interpretada por Rosario Dawson não só se enquadra na história de "Star Wars" como parece apontar o caminho para quadrantes da galáxia que o franchise pode e deve explorar nos próximos anos. Para aqueles que gostariam de ver "Star Wars" voltar ao grande ecrã, "Ahsoka" serviu como o que poderia tornar-se uma ponte significativa - uma nova esperança, se preferir.

'Beef'(Netflix): O que começa como um incidente de raiva na estrada torna-se num dos espectáculos mais sinuosos do ano, com desempenhos fantásticos de Steven Yeun e Ali Wong como duas pessoas cujos excessos e raiva os levam a eles e aos que os rodeiam cada vez mais fundo no abismo.

'Daisy Jones and the Six' (Prime Video da Amazon): Com uma dívida óbvia para com os Fleetwood Mac, esta série da Amazon sobre uma banda dos anos 70 que floresceu e depois se separou captou o ambiente e a música da época, com Riley Keough e Sam Claflin como os vocalistas que estão simultaneamente em desacordo e atraídos um pelo outro.

'GenV'(Amazon's Prime Video): Esta série sobre super-heróis em idade universitária que aspiram a se juntar aos Sete superou o ceticismo sobre outro spinoff para o universo "The Boys", habilmente desenhando sobre o show principal enquanto inventa seu próprio mistério, e momentos grosseiros suficientes para medir até (ou abaixo) de seu antecessor.

'Hijack'(Apple TV+): Um thriller de "24", com Idris Elba como o homem certo no sítio errado, ou vice-versa, como negociador num voo que é desviado entre o Dubai e Londres.

The Last of Us"(HBO): A nova série do ano em termos de atração comercial e de buzz, esta série da HBO superou a habitual maldição das adaptações de videojogos - e o desafio de fazer mais um thriller apocalítico - com Pedro Pascal, Bella Ramsey e várias estrelas convidadas a brilharem nesta história da potencial salvadora de um mundo atingido e do seu protetor rude.

'Shrinking'(Apple TV+): Um forte elenco de conjunto elevou esta série da Apple sobre um psicólogo em luto (Jason Segel) e aqueles ao seu redor, com Harrison Ford começando a mostrar suas habilidades de comédia em um show que era, acima de tudo, genuinamente engraçado.

Menção honrosa:Documentários sobre basquetebol: Por qualquer razão, 2023 produziu uma série de documentários de destaque dedicados a lendas da NBA, que funcionaram individualmente mas que, quando vistos em conjunto, se complementaram muito bem.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) apresenta um jogador atual, que mudou radicalmente o jogo com os seus lançamentos de longa distância, enquanto os outros três são dedicados aos grandes homens que outrora dominaram o basquetebol: "Bill Russell: Legend" (Netflix), "Goliath" (Showtime), uma série documental em três partes dedicada a Wilt Chamberlain, que lutou contra Russell e teve uma relação complicada com ele; e "The Luckiest Guy in the World", o mergulho em quatro partes da ESPN na vida de Bill Walton, que viu a sua carreira encurtada por lesões, superou a sua gaguez e tornou-se o analista de basquetebol que, ame-o ou odeie-o, parece falar de tudo exceto do jogo que está a transmitir.

Chamberlain disse: "Ninguém torce por Golias" (daí o título), mas para os fãs do desporto, é fácil torcer por mais produções como esta.

