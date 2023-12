Os melhores filmes de 2023: Encontrando pontos brilhantes, de 'Air' a 'Maestro', em outro ano difícil para Hollywood

Embora os serviços de streaming tenham ajudado a financiar muitos filmes de referência, vários dos títulos ansiosamente esperados ficaram aquém das expectativas, enquanto outros (nomeadamente "Killers of the Flower Moon") não sabiam quando acabar - um problema mais grave nas salas de cinema, é certo, do que em casa, onde os espectadores podem cortar, dividir e fazer pausas a seu bel-prazer.

Em suma, Hollywood ainda não encontrou o ponto ideal entre a arte e o comércio, entre os filmes de prestígio e os de grande apelo - um problema de longa data agravado, talvez, pelas prioridades dos serviços de streaming, que podem esconder os fracassos comerciais e aproveitar o brilho dos prémios e da aclamação da crítica.

É claro que a indústria do entretenimento não pode viver apenas de prémios e houve tendências comerciais inquietantes, incluindo o declínio quase generalizado das bilheteiras dos filmes de super-heróis, até há pouco tempo um género extremamente fiável. Esse súbito desmaio alimentou a sensação de que o cinema ainda não recuperou totalmente do golpe duplo da pandemia e do streaming, e talvez nunca recupere.

Pelo lado positivo, os filmes que se destacaram representam uma lista eclética em termos de temas e géneros (com algum esforço de consciência para refletir essa variedade), mesmo que alguns pudessem não ter entrado nesta lista - que toma a liberdade de algumas entradas combinadas - num ano com escolhas mais claras.

Aqui, então, por ordem alfabética (com opções de streaming assinaladas quando disponíveis):

'Air' (Amazon Prime Video): A história baseada em factos do realizador Ben Affleck sobre a forma como a Nike conseguiu Michael Jordan é um testemunho do reconhecimento da grandeza, com excelentes desempenhos de Matt Damon e Viola Davis. Acima de tudo, porém, é muito divertido, um atributo que pareceu demasiado raro no alinhamento de filmes deste ano.

'American Fiction': O argumentista e realizador Cord Jefferson faz uma estreia impressionante nesta adaptação inteligente e perspicaz de um romance sobre um escritor/professor de literatura (Jeffrey Wright) que, impulsivamente, escreve um livro de piadas a gozar com a "pornografia do trauma negro", apenas para o ver tornar-se um sucesso entre a intelligentsia branca.

Estás aí, Deus? Soueu, Margaret (Max): Os filmes de amadurecimento podem ser abundantes, mas esta versão do livro de Judy Blume sublinha como é difícil fazê-los bem, com Abby Ryder Fortson como a jovem rapariga que lida com uma nova escola, novos amigos e problemas muito familiares.

A Cor Púrpura: Trazendo o musical para o ecrã e preservando o poder da história de décadas de Alice Walker de desgosto e resiliência, o realizador Blitz Bazawule criou uma excelente montra para o seu elenco, abrindo os números musicais e a coreografia da melhor maneira.

'Elemental' (Disney+): Num ano muito difícil para a Disney, este romance animado da Pixar contrariou essa tendência, não só explorando a forma como pessoas de origens díspares (neste caso, literalmente fogo e água) podem ultrapassar as suas diferenças, mas também ultrapassando uma estreia dececionante para provar que o boca-a-boca ainda pode criar um êxito orgânico nos cinemas, por mais pitoresca e datada que essa ideia possa parecer.

The Holdovers" (Peacock, 29 de dezembro): Reunindo o realizador Alexander Payne com a sua estrela de "Sideways", Paul Giamatti, esta comédia-drama sobre os inadaptados deixados para trás numa escola preparatória de Nova Inglaterra em 1970 - e os laços improváveis que formam ao longo de algumas semanas - brilhou com inteligência, calor e coração, com uma performance de apoio difícil de superar de Da'Vine Joy Randolph como uma mãe de luto cujo filho morreu no Vietname.

'Leave the World Behind' (Netflix): Um dos filmes mais instigantes do ano, o thriller apocalítico do realizador Sam Esmail apresenta Julia Roberts e Mahershala Ali como estranhos unidos por uma série de eventos confusos à medida que a sociedade começa a desmoronar à sua volta, num filme que eclipsou "Don't Look Up", o último filme da Netflix a suscitar uma resposta semelhante.

'Maestro' (Netflix): Bradley Cooper continuou a conversa que iniciou sobre a arte e o preço de amar os artistas nesta biografia do maestro Leonard Bernstein, com a brilhante atuação de Cooper como protagonista, acompanhada pela de Carey Mulligan como a sua mulher Felicia, cuja lealdade e paciência Bernstein testou vezes sem conta.

'Oppenheimer'/'Barbie' (Max): Aqui, pelo menos tanto pelo que significaram para o cinema como pelos seus méritos individuais, "Barbie" respondeu inteligentemente à questão de como fazer um filme da Barbie para o século XXI (ter Margot Robbie ajuda), enquanto "Oppenheimer" merece crédito por pegar num assunto sério e cerebral e fazê-lo parecer digno de Imax. Se ao menos o realizador Christopher Nolan tivesse apertado um pouco mais a primeira e a terceira horas em torno da esplêndida hora do meio.

Vidas Passadas / Monstro: Qualquer um destes filmes - da Coreia do Sul e do Japão, respetivamente - poderia ter merecido um lugar nesta lista, mas o seu lugar é mesmo em conjunto, como retratos separados do poder da paixão juvenil. Uma pequena joia, "Vidas Passadas" explorou esse facto através de duas pessoas (Greta Lee, Teo Yoo) que se voltam a ligar depois de terem sido separadas em crianças, enquanto "Monstro" filtrou a sua história sobre dois rapazes e a mãe solteira preocupada de um deles (Sakura Ando) através de perspectivas variáveis, num filme do realizador Hirokazu Kore-eda que tem uma dívida consciente para com o clássico "Rashomon" de Akira Kurosawa.

