Os melhores bares no terraço de Nova Orleães

O clássico Pontchartrain Hotel é o anfitrião de um dos novos bares no telhado de Nova Orleães

As bebidas à beira da piscina são um sucesso entre os habitantes locais do Alto durante o verão sufocante

Claustrofóbico? Estranho? Enlouquecedor? Para muitos, a experiência de estar no chão, no meio da bebedeira - particularmente no Bairro Francês e na sua infame Bourbon Street - pode ser assustadora. É necessário um retiro para respirar.

Se quiser estar acima de tudo, por assim dizer, enquanto continua a sentir a sobrecarga sensorial à distância, Nova Orleães oferece agora mais de uma dúzia de bares e lounges nos telhados.

A maioria deles abriu no último ano em telhados de hotéis de renome, cada um oferecendo a sua própria vista e cor local.

Alguns dos favoritos:

Hot Tin no Pontchartrain Hotel

Para os habitantes locais, o local mais esperado a abrir fora do Vieux Carre tem sido o Pontchartrain Hotel, a joia do Garden District de 1927, que sofreu uma renovação de 10 milhões de dólares, ao mesmo tempo que recrutou o chef John Besh, galardoado com o prémio James Beard, para reavivar e modernizar o seu clássico Bayou Bar e o requintado Caribbean Room.

Mas o verdadeiro atrativo tem sido o bar e lounge do telhado Hot Tin - o nome é uma homenagem a Tennessee Williams, antigo residente do hotel - que está aberto ao público, com um elevador separado para transportar os habitantes locais e os visitantes até ao 14º andar.

Ao pôr do sol, é uma festa completa depois do trabalho. Truman Capote, um antigo frequentador do Pontchartrain, teria aprovado. Enquanto a sala principal fechada reúne um conjunto elegante, os românticos tomam um Sazerac e vão diretamente para as margens exteriores, que proporcionam vistas deslumbrantes sobre o rio Mississippi e o Superdome iluminado dos New Orleans Saints.

Mesmo desse ponto, é possível ouvir a música e os foliões a quilômetros de distância. Para uma experiência mais íntima, há uma varanda mais pequena num canto das traseiras onde os espectadores podem contemplar a linha do horizonte de Uptown.

Localizado diretamente na linha de bonde mais cinematográfica e expansiva da cidade, durante a temporada de Carnaval, algumas das mais estabelecidas e fantásticas flotilhas e desfiles de krewe tomam conta da St. Charles Avenue à noite, fazendo com que as fotos sejam um colírio para os olhos só visto em Nova Orleans.

Alto no Ace Hotel New Orleans

Mais no centro da cidade, no Warehouse District, a quarteirões do French Quarter, o bar e churrasqueira Alto, no telhado do Ace Hotel, também se tornou um destino preferido dos locais, embora seja um público mais jovem que procura, nos meses mais quentes, um lugar para se bronzear enquanto bebe um Mai Tai gelado na piscina.

Tal como o Pontchartrain, o telhado do Ace está aberto ao público (quem não for convidado tem de gastar 20 dólares em comida ou bebida para ter acesso). Muitos dos jovens empresários que residem ou trabalham na zona trazem os seus fatos de banho para o trabalho para um mergulho rápido ao almoço ou durante a happy hour no nono andar do hotel.

A vista é quase panorâmica, alternando entre o Lower Garden District e o Central Business District. Com uma altura razoável de nove andares, os visitantes estão no meio de tudo, mas fora de perigo.

Os pequenos petiscos destacam-se, mas o nosso favorito são os cachorros quentes grelhados servidos em pães de batata, acompanhados por um Blue Hawaii gelado.

Ao nível da rua, há uma osteria italiana, Josephine Estelle, e um bar de ostras americano, Seaworthy, recentemente inaugurado, situado numa casa de campo do século XIX. E a linha do elétrico que vai para o Bairro Francês fica mesmo à porta. Clang-clang.

Bar no terraço do Catahoula Hotel

O Catahoula Hotel, inaugurado na primavera de 2016 - 35 quartos numa casa de campo crioula restaurada de cerca de 1840 e um estábulo no Central Business District - é um refúgio personificado.

É um segredo bem guardado já entre os habitantes locais e viajantes experientes, particularmente quando se trata de seu terraço no terceiro andar, piscina e bar tiki de boa-fé, com um menu de bebidas estimável de misturas congeladas de inspiração peruana da velha escola e smoothies com picos.

O ambiente do terraço com tábuas de madeira é de transporte. Pode não estar muito acima de tudo, mas há um elemento de intimidade e carácter em contraponto direto com os complexos de edifícios de escritórios da zona.

Abaixo, o Pisco Bar, com piso de tabuleiro de xadrez, atraiu rapidamente a atenção nacional - incluindo um selo de aprovação da Bon Appetit - pela sua cozinha peruana fresca e pelos cocktails puristas com infusão de uva que dão nome ao bar.

Monkey Board no hotel The Troubadour

A mais recente adição à cena dos telhados de Nova Orleães, o hotel The Troubadour abriu no final de dezembro no corredor do Central Business District da cidade, a quarteirões do Superdome e do Quarter, numa rua lateral despretensiosa.

O seu bar e restaurante no 17º andar, o Monkey Board, apresenta pratos alternados de camiões de comida, como cachorros-lagosta e sandes de frango frito. A maioria dos clientes senta-se no bar ao ar livre.

O chef Phillip Lopez, que supervisiona tanto o local no telhado como o bistro francês Petit Lion, no segundo andar, é um dos chefs locais mais reconhecidos. O hotel da cadeia boutique pretende obviamente respeitar os gostos e o património da cidade, apesar do seu esquema de design maxi-minimalista.

Monkey Board, o nome da plataforma mais alta de uma plataforma petrolífera, é palco de festas nocturnas organizadas por DJs locais. A vista contempla os arredores entre os outros arranha-céus, e é possível sentir o cheiro do rio e ouvir as buzinas de nevoeiro na brisa alta.

Steve Garbarino, residente em Nova Orleães, é um editor colaborador da Vanity Fair e autor de cultura de cocktails.

