Os filhos de Kirstie Alley estão a leiloar alguns dos seus pertences

Os filhos de Alley, True e Lillie Parker, anunciaram o evento na terça-feira numa declaração à People.

"A nossa mãe coleccionou tantas coisas divertidas e únicas ao longo da sua incrível vida", afirmaram. "Queremos partilhar algumas delas com os outros na esperança de espalhar o seu amor pela decoração."

Alley, que era um designer de interiores treinado, morreu em dezembro de 2022 após uma breve batalha contra o câncer. Ela tinha 71 anos.

De acordo com a People, a venda "Property from The Collection of The Late Kirstie Alley" será realizada de 21 de dezembro a 7 de janeiro. Os itens incluirão "principalmente o mobiliário doméstico da própria Alley e peças de salvamento reunidas em suas três casas no Maine e na Califórnia e em Clearwater, Flórida".

Alley era mais conhecida pelos seus papéis em filmes como "Look Who's Talking" e programas de televisão como "Cheers" e "Veronica's Closet".

Fonte: edition.cnn.com