Os filhos de Jason Sudeikis e Olivia Wilde entram adoravelmente na sua entrevista à ESPN

Sudeikis, que partilha os filhos Otis, de 9 anos, e Daisy, de 7, com a ex Olivia Wilde, apareceu no programa da ESPN "The Bird and Taurasi Show" na segunda-feira, onde estava vestido com o espírito da época como um duende de Natal. O ator estava a discutir o jogo Milwaukee Bucks vs New York Knicks com Sue Bird e Diana Taurasi, quando os seus dois filhos apareceram e acenaram para a câmara.

"Estes são os duendes do duende", brincou Sudeikis.

"Jason tem dois filhos, Diana também tem dois filhos. D, onde está o teu macacão?" disse Bird.

Sudeikis explicou que Otis estava a torcer pelos Knicks, e Daisy não tinha a certeza de quem queria que ganhasse.

"Miúdos de Nova Iorque, sabem que estamos aqui. Estamos ao fundo da rua do Barclays", acrescentou Sudeikis.

Quando perguntaram a Otis e a Daisy o que tinham recebido no Natal, Otis respondeu com "uma PS5" e Daisy mostrou um cão de peluche chamado "Gray Guy".

Daisy disse aos telespectadores para "por favor subscreverem".

"Vá lá, malta, não estamos a vender coisas", respondeu Sudeikis antes de pegar no cão de peluche e dizer: "Toma, vai buscar, vai buscar!"

Sudeikis e Wilde são co-pais desde que terminaram seu noivado em 2020.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com