Os fãs do Oasis estão a lutar com plataformas de venda de bilhetes sobrecarregadas.

A demanda por ingressos para o retorno de verão de 2025 da Oasis é enorme, com hordas de fãs esperando online pacientemente, apenas para serem desapontados por problemas técnicos. Muitos acabaram saindo decepcionados após horas de espera, sem conseguir um ingresso. Alguns até reclamaram que os preços dos ingressos aumentaram drasticamente durante a espera, deixando-os com uma conta alta. Até o meio-dia, apenas alguns poucos shows no Reino Unido ainda tinham ingressos disponíveis, enquanto os concertos na Irlanda já estavam esgotados.

Os fãs da Oasis esperaram 15 longos anos pelo retorno da banda, o que tornou o processo caótico de compra de ingressos ainda mais desanimador. Mesmo antes do início da venda no Reino Unido, às 9h, o serviço de vendas de ingressos SJM Concerts em Manchester exibiu uma mensagem de erro. Os fãs ficaram apenas com a mensagem "Por favor, fique conosco".

A situação foi semelhante na Irlanda, onde a venda começou uma hora antes, com a Ticketmaster pedindo aos fãs que exercitassem paciência. Outros sites de venda antecipada também ficaram temporariamente indisponíveis.

Uma luta prolongada por ingressos

Fãs de ambos os países contaram uma batalha árdua pela compra de ingressos nas plataformas online oficiais. Um representante da Ticketmaster UK confirmou que a plataforma estava operacional e mencionou a presença de "milhões de fãs na fila virtual".

Muitos fãs ficaram surpresos ao descobrir, após horas de espera, que o preço dos ingressos havia quase dobrado devido à alta demanda. Como um usuário colocou no serviço online X, "A sensação quando você esperou na fila por quatro horas e depois descobriu que o preço do ingresso passou de £148 para £355! Isso não é ilegal?"

Alguns fãs foram abruptamente desclassificados sem motivo, deixando-os de volta em uma fila de mais de 200.000 clientes pouco antes de concluir a compra. "Infelizmente, a Oasis se reuniu novamente enquanto você estava esperando", brincou um usuário no X. "Não podemos voltar aos dias em que costumávamos fazer fila nas lojas de discos ou nos locais para comprar ingressos?" suspirou outro.

Concertos em Dublin esgotam rapidamente

Ao meio-dia, a Ticketmaster UK relatou que ainda havia alguns ingressos disponíveis, mas "em quantidades extremamente limitadas" e apenas em determinadas categorias. Os dois concertos na Irlanda, agendados para meados de agosto de 2025, já estavam esgotados no início da tarde, de acordo com o site da Ticketmaster irlandesa.

A banda aconselhou contra a compra de ingressos para concertos em plataformas não autorizadas, já que seriam considerados inválidos. Alguns fãs já haviam conseguido ingressos através de uma loteria oficial na sexta-feira, que foram então rapidamente revendidos online por até £6.000 (€7.100). A faixa de preço recomendada para ingressos de concertos da Oasis é de £75 a cerca de £500.

A Oasis anunciou uma turnê de retorno em 2025 após um hiato de 15 anos, com 17 shows iniciais no Reino Unido e na Irlanda. Mais tarde no ano, a Oasis também planeja se apresentar fora da Europa. Esses concertos marcam os primeiros desde a famosa briga dos irmãos Gallagher, Noel e Liam, em 2009. Formada em Manchester em 1991, a Oasis é reconhecida como uma pioneira da era do Britpop, com seus álbuns incluindo hits como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", que venderam milhões de cópias em todo o mundo.

