Os extravagantes eventos do Partido Branco de Sean Combs simbolizavam o auge da sua influência cultural.

Agora, indivíduos não estão interessados em se associar ao atual empresário e produtor musical desonrado e preso.

Combs pode estar enfrentando uma sentença de prisão perpétua se for considerado culpado no Distrito Sul de Nova York, acusado de conspiração de racketeering, tráfico sexual e organização de prostituição. Ele se declarou inocente.

Essa situação chamou a atenção para o antigo estilo de vida de Combs.

Supostamente, esse estilo de vida incluía "Freak Offs", que, segundo as acusações, envolviam Combs drogando e forçando vítimas a participar de atos sexuais prolongados com trabalhadores sexuais masculinos, a partir de aproximadamente 2009.

As acusações desencadearam discussões sobre o contraste entre o status cultural influente de Combs no auge, como as grandes festas brancas que ele hospedou de 1998 a 2009, e o comportamento alegado no qual ele foi acusado nos anos seguintes.

"Homem Rico Moderno"

De acordo com os relatórios, Combs começou a hospedar essas festas anuais em 1998 para estabelecer sua presença na exclusiva comunidade dos Hamptons de Nova York. Sua aspiração era mesclar seu estilo de vida do hip-hop com a elite da Costa Leste e "despir a imagem de todos e nos colocar todos na mesma cor e no mesmo nível", Combs disse à Oprah Winfrey em uma entrevista de 2006.

"Eu tinha a mistura mais louca: alguns dos meus rapazes do Harlem; Leonardo DiCaprio, fresco de 'Titanic'", disse Combs. "Eu tinha socialites lá e parentes do sul. Havia 200 pessoas sentadas aqui, apenas tendo um churrasco no quintal."

Nem todos no enclave estavam a bordo com a ideia.

"As pessoas dos Hamptons pensaram que a primeira festa era o fim do mundo", disse Steven Gaines, autor de “Philistines at the Hedgerow: Passion and Property in the Hamptons”, à The Hollywood Reporter em 2018. "Eles estavam com medo de uma multidão barulhenta de show business e pensaram que seria uma invasão, e acabou não sendo."

Por sua vez, Combs via a si mesmo como um moderno Jay Gatsby, o personagem fictício de F. Scott Fitzgerald's 1925 novel “The Great Gatsby”, um milionário que vivia em Long Island e foi interpretado por Leonardo DiCaprio na adaptação cinematográfica de 2013.

"Eu li The Great Gatsby?" Combs disse à The Independent em 2001. "Eu sou o Great Gatsby!"

"Não parece incomodar Combs que a vida de Gatsby terminou em sonhos despedaçados, seus amigos de alta sociedade expostos como volúveis e insinceros", observou a publicação na época.

"Icônico"

As festas foram populares desde o início, atraindo figuras do entretenimento e titãs da indústria.

A lista inicial de convidados supostamente chegou a 1.000 pessoas, todas as quais eram obrigadas a vestir-se completamente de branco, de acordo com THR.

"Ter uma festa inteira vestida de branco era uma visão impressionante", disse a dona de casa doméstica Martha Stewart, uma convidada da primeira festa de Combs, à THR em 2018.

A socialite e empresária Paris Hilton descreveu o evento inicial como "icônico e todos estavam lá".

A CNN entrou em contato com os representantes de Stewart e Hilton para comentários.

As festas se espalharam além dos eventos de fim de semana do feriado de trabalho para incluir celebrações do Quatro de Julho e mudaram de local para incluir Los Angeles e Saint-Tropez.

Combs usou algumas das festas como arrecadação de fundos para várias causas que ele apoiava, exibindo sua influência social na época.

"A festa parecia ficar cada vez maior à medida que os patrocinadores corporativos entravam e Combs usava-a para lançar colônias, vodca e até esforços filantrópicos", GQ relatou em 2016.

"A última festa branca oficial registrada, em 2009, ocorreu em Los Angeles", relatou a publicação. "Mas, em seu cerne, a festa branca de Puff Daddy [Combs] foi o ultimate backyard barbecue, capturando uma fatia da cultura pop que é difícil de acreditar que tenha se misturado hoje."

Fotos ao longo dos anos mostram convidados de várias gerações presentes.

"Nós vamos continuar tendo diversão"

À medida que Combs enfrenta alegações legais, alguns têm reavaliado a cobertura passada de suas festas em busca de insights sobre sua vida privada.

Um clipe de uma entrevista de 1999 com "Entertainment Tonight" onde Combs falou sobre suas festas brancas ressurgiu nas redes sociais esta semana.

"Eles não querem que eu continue fazendo as festas", disse Combs. "Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar tendo diversão. Reunindo pessoas de todas as caminhadas da vida."

Ele até faz uma previsão.

"Vocês vão ouvir sobre minhas festas", disse Combs. "Eles vão estar fechando elas, provavelmente vão estar me prendendo, fazendo todas as coisas loucas só porque queremos ter uma boa diversão."

