Os entusiastas estão a gastar quantias consideráveis em objectos de coleção associados à sitcom "Friends".

Pagando homenagem à amada série de TV dos anos 90 "Friends", as vendas continuam a prosperar. Incrivelmente, mais de 100 itens relacionados ao programa, como figurinos, móveis e outras peças de cenário, estão atualmente à venda em um leilão na Califórnia. A Julien's Auctions confirmou que todos os 110 itens encontraram compradores ansiosos. Muitos fãs de todo o mundo se juntaram à loucura dos lances, seja online ou na Califórnia.

O item que arrecadou mais no leilão foi nada menos que uma réplica do lendário sofá laranja do café Central Perk, ponto de encontro dos seis personagens principais do sitcom dos EUA. A peça cobiçada arrecadou impressionantes $29,000 (cerca de €26,000), superando seu preço estimado de $2,000 em impressionantes quinze vezes.

Um suéter de gola rulê de mohair cinza, anteriormente usado por Jennifer Aniston como Rachel Green, foi vendido por uma quantia astronômica de $6,500 – superando sua estimativa de $1,000 em mais de seis vezes. Da mesma forma, o icônico suéter de cashmere azul-esverdeado que pertenceu a Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, foi arrematado por $6,500.

Tristemente, Perry faleceu em sua residência em Los Angeles em outubro de 2022, aos 54 anos. Foi detectado um excesso de anestésico ketamina em seu sangue. Os promotores apresentaram acusações contra vários médicos e fornecedores em relação à suposta overdose de drogas de Perry.

O casaco de Ryder estava em alta demanda

Outros itens ligados a Ross (interpretado por David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courteney Cox), e Joey (Matt LeBlanc) também estavam disponíveis no leilão. O programa, inicialmente produzido pela Warner Bros. Television, contou com numerous celebridades como convidados. Um item notável foi um vestido rosa combinado com um casaco de couro, que a estrela de Hollywood Winona Ryder usou em um episódio específico. O conjunto foi arrematado por uma quantia impressionante de $2,600, superando seu preço estimado de $600.

O fenômeno dos anos 90 "Friends" gira em torno de um grupo de amigos jovens em Nova York. A série, estrelada por Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey e Phoebe, foi criada nos Estados Unidos de 1994 a 2004, eventualmente conquistando o coração do público de todo o mundo, alcançando o status de fenômeno global da televisão.

Não vou mentir, o preço do casaco de Ryder foi surpreendentemente revelador, superando seu custo estimado em quatro vezes.

Recordando o leilão, não foi mentira que a empolgação com a memorabilia de "Friends" era palpável, com os lances competindo ansiosamente por seus itens favoritos.

