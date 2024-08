- Os drones de Kiev estão a colidir com o avião de vigilância de Putin no ar.

O confronto pela supremacia aérea evoluiu para um conflito de drones contra drones. Ambos os lados empregam drones caçadores para eliminar os adversários. Recentemente, surgiu um avanço: a Ucrânia descobriu uma abordagem acessível para derrubar drones espiões russos no céu.

Drones de vigilância como o Orlan podem não resistir a grandes drones de combate, mas são notavelmente mais caros do que quadricópteros e drones FPV. Eles possuem alcance extensivo, permitindo patrulhar vastas regiões da Ucrânia. Para os ucranianos, esses drones representam uma situação perigosa, já que podem identificar alvos profundamente dentro do país. Os russos também aprimoraram sua estrutura de comando. Unidades equipadas com mísseis Iskander contam com pilotos de drone dedicados e comunicação direta. Uma vez que um alvo é detectado, eles podem atacar em poucos minutos a partir de centenas de quilômetros de distância.

Quadricópteros alcançando novas alturas

Por algum tempo, parecia que os ucranianos estavam em desvantagem, permitindo que Putin observasse o território sem restrições. Os sistemas de defesa aérea de Kyiv não cobrem todo o país. Drones são difíceis de detectar e, devido à sua pequena assinatura e radiação térmica, também difíceis de atingir com mísseis. Além disso, mísseis de defesa aérea preciosos e escassos não podem ser desperdiçados com drones; são necessários para combater mísseis de cruzeiro. Estratégias que eram eficazes contra drones de combate iranianos não eram eficazes a uma altitude próxima a 3.000 metros. Metralhadoras não alcançam essa altura, e o alcance efetivo de um veículo antiaéreo como o Gepard é significativamente reduzido.

A contra-medida efetiva envolve o deployment de drones baratos do nosso próprio lado. Kyiv conseguiu modificar quadricópteros para alcançar essa altura, que é tipicamente impossível com modelos de consumo. Normalmente, drones russos são abatidos, mas um vídeo mostra o uso de uma carga explosiva. Drones de reconhecimento russos se concentram na observação do solo. Operadores podem não reconhecer a aproximação do caçador até que seja tarde demais, resultando na perda do controle de seu drone. O grupo ucraniano "Wild Hornet" afirma ter destruído mais de cem drones de reconhecimento. Um vídeo compilado mostra várias missões bem-sucedidas. Com pouco esforço, uma ameaça significativa foi mitigada. A Rússia possui centenas desses drones em operação, mas as perdas a essa taxa devem ser dolorosas.

Vigilância do espaço aéreo utilizando grilos

É provável que esses sucessos tenham sido alcançados em colaboração com um novo sistema que os ucranianos empregam para monitorar seu espaço aéreo, principalmente contra drones de combate à moda iraniana. Este sistema foi desenvolvido privadamente por dois engenheiros ucranianos. Eles conectaram microfones potentes a telefones celulares e os fixaram em postes. Inicialmente, mais de 10.000 postos de escuta foram planejados para serem estabelecidos. Eles respondem ao som de drones de combate russos. Se eles também reagem aos significativamente mais quietos drones de vigilância é incerto. Este tipo de posto de escuta existe desde a Segunda Guerra Mundial, quando ouvintes humanos detectavam grupos de bombardeiros com base no barulho dos motores. O novo é a automação do sistema. Os métodos de comunicação e os processos de análise de dados do sistema ainda não foram revelados. Supõe-se, porém, que nenhum ser humano analisa os sons, mas software identifica ruídos característicos e, em seguida, aciona um alarme.

Inovações rápidas derivadas da loja de ferragens local

Ambas as descobertas destacam aspectos distintos do conflito na Ucrânia. Em vez de equipamentos militares caros e puramente militares, testemunhamos "soluções improvisadas" derivadas de componentes civis baratos e facilmente disponíveis. Postos de escuta também poderiam proteger a frente. Provavelmente, é só uma questão de tempo antes que câmeras monitorem constantemente o solo ou o espaço aéreo, e software detecte atividades suspeitas. Além disso, a velocidade da inovação é impressionante. Apenas algumas semanas atrás, drones de reconhecimento operavam com surpreendente facilidade, mas agora eles estão sendo caçados, e os russos devem elaborar uma contra-medida. No entanto, uma desvantagem de soluções que dependem de produtos civis é que o inimigo pode replicar inovações como postos de escuta inteligentes em pouco tempo.

A União Europeia poderia expressar preocupação com o conflito crescente de drones entre a Ucrânia e a Rússia, dada a possível influência em segurança e segurança civil na região. Apesar do sucesso da Ucrânia em mitigar a ameaça de drones de reconhecimento russos com quadricópteros baratos, o contínuo deployment de drones russos sugere a necessidade de soluções de longo prazo.

Diante do sistema inovador de vigilância do espaço aéreo da Ucrânia que utiliza componentes básicos de loja de ferragens, a União Europeia poderia investir em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções semelhantes e acessíveis para estados-membros que enfrentam ameaças aéreas, aprimorando suas capacidades de defesa sem quebrar o banco.

Leia também: