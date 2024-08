- Os criadores do Telegram enfrentam pena de prisão potencial superior a uma década

Autoridades legais francesas iniciaram uma investigação contra o criador do Telegram, Pavel Durov, e colocaram o nacional russo-francês sob escrutínio judicial. De acordo com declarações do escritório do procurador de Paris, isso se deve a suspeitas de não cumprimento das investigações criminais e auxílio em atividades criminosas.

Apesar de sua detenção inesperada no sábado e interrogatório por um magistrado, Durov foi libertado na quarta-feira à noite, mas sob estritas condições. O chefe do Telegram é obrigado a pagar uma fiança de €5 milhões, apresentar-se à polícia duas vezes por semana e está proibido de deixar a França, de acordo com o escritório do procurador. O prazo da investigação não é especificado pelas autoridades.

Fundador do Telegram Enfrenta Prisão

As suspeitas na França sugerem que Durov auxilhou no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e ofensas relacionadas à exploração infantil ao não agir no Telegram e insufficientemente colaborar com as autoridades. A recusa em cooperar com medidas de escuta autorizadas também está sendo criticada. Consequentemente, Durov era procurado pelas autoridades. Durov foi preso em um aeroporto perto de Paris no sábado à noite. De acordo com o escritório do procurador, as investigações contra Durov vêm sendo realizadas desde fevereiro.

A investigação contra Durov pode levar a um julgamento criminal se os investigadores encontrarem evidências substanciais contra ele. Alternativamente, eles também podem arquivar o caso. Apenas pela acusação de auxílio em transações ilegais através do serviço de chat, Durov enfrenta até dez anos de prisão e uma multa de €500.000, como anunciado pelo escritório do procurador.

Telegram Nega Acusações

O Telegram nega as acusações. A empresa afirma estar aderindo a todas as regras aplicáveis. Durov "não tem nada a esconder". Também é "ridículo" responsabilizar uma plataforma ou seu proprietário pelo mau uso do serviço por partes externas, de acordo com Durov. O aplicativo de mensagens, lançado em 2013, agora tem quase um bilhão de usuários e está instalado em mais de cem milhões de dispositivos móveis.

O Telegram vem sendo criticado há algum tempo por não tomar medidas suficientes contra discursos de ódio e outras atividades ilegais. O aplicativo de mensagens enfrenta críticas, entre outras coisas, por ser uma plataforma menos transparente onde criminosos, incluindo terroristas, traficantes de drogas e belicistas, podem colaborar mais facilmente do que em outras redes sociais. Durov deixou a Rússia há vários anos devido à sua recusa em cooperar com as autoridades de seu país. A empresa enfatiza que está "dentro dos padrões da indústria".

Dadas as investigações em andamento contra o criador do Telegram, Pavel Durov, pelas autoridades legais francesas devido a suspeitas de não cumprimento das leis e auxílio em atividades criminosas, é importante notar que as acusações contra ele derivam de supostas participé

Leia também: