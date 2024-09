Os criadores do ChatGPT afirmam que seu mais recente modelo de IA possui a capacidade de raciocínio lógico e processos de pensamento semelhantes aos humanos.

A primeira parcela da série OpenAI o1, reconhecida como a primeira da linha, foi apresentada na quinta-feira como uma versão preliminar. A OpenAI expressou a expectativa de atualizações e melhorias frequentes em breve, com a maioria dos usuários do ChatGPT ganhando acesso a ela gradualmente.

De acordo com o site deles, os criadores do ChatGPT afirmam que esses modelos são projetados para mergulhar mais fundo na solução de problemas antes de fornecer uma resposta, imitando o processo de pensamento de uma pessoa. Por meio do treinamento, eles adquirem a habilidade de refinar seu processo de pensamento, experimentar com várias estratégias e reconhecer seus erros.

A OpenAI forneceu alguns exemplos que mostram as capacidades desses modelos inovadores. Por exemplo, eles podem ser utilizados por pesquisadores médicos para a anotação de dados de sequenciamento de células ou por físicos para gerar fórmulas matemáticas complexas necessárias na óptica quântica.

Noam Brown, cientista pesquisador da empresa, elucidou o potencial dos novos modelos de IA na quinta-feira. Ele expressou publicamente a aspiração de que versões futuras possam refletir sobre questões por segundos, horas, dias e até semanas. Ele reconheceu que os custos de inferência (como contas de energia mais altas) aumentariam, mas fez a pergunta: "Quantia você pagaria por um novo medicamento contra o câncer? Por soluções de armazenamento de energia pioneiras?"

Na quinta-feira, as demandas de energia da IA, uma preocupação premente, estavam previstas para serem discutidas entre altos funcionários da Casa Branca e executivos de tecnologia de ponta. De acordo com uma fonte informada à CNN, os participantes da reunião incluíam Sam Altman, CEO da OpenAI, Ruth Porat, executiva sênior do Google, e Dario Amodei, CEO da Anthropic.

Apesar de suas limitações, o novo modelo da OpenAI não possui muitos elementos que contribuem para a utilidade do ChatGPT, como navegação na web para informações e upload de imagens/arquivos. No entanto, a empresa afirmou que isso marca um salto significativo no tratamento de tarefas de raciocínio complexo.

Em testes conduzidos pela OpenAI, o o1 exibiu níveis de desempenho semelhantes aos de estudantes de doutorado em tarefas de benchmark difíceis em física, química e biologia. Além disso, nos exames de qualificação para a Olimpíada Internacional de Matemática, os modelos atualizados resolveram com precisão 83% dos problemas.

O setor de tecnologia espera ansiosamente os avanços nessa área da IA, com a série o1 da OpenAI prometendo atualizações e melhorias frequentes. No mundo dos negócios de tecnologia, as colaborações entre entidades como a OpenAI e instituições de pesquisa médica poderiam levar a grandes avanços em campos como a anotação de dados de sequenciamento de células.

