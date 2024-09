- Os bilhetes para a série de concertos da reunião do Oasis estão esgotados.

Ingressos para a Turnê do Oasis no Reino Unido/Irlanda Esgotados em um Dia. A banda compartilhou essa informação em suas redes sociais durante a noite. Como esperado, eles alertaram seus fãs contra a compra de ingressos falsos ou inválidos que estão sendo vendidos no mercado secundário.

As vendas para os 17 shows começaram em uma manhã de sábado. Multidões de fãs ansiosos esperaram pacientemente nas plataformas online por horas, na esperança de garantir seus ingressos eventualmente.

Os irmãos Gallagher, Liam (51) e Noel (57), cujo relacionamento passou por um momento difícil, anunciaram sua reunificação em uma terça-feira. Eles planejam se apresentar juntos no próximo verão, após uma separação de 15 anos. A turnê contará com 15 shows no Reino Unido e dois apresentações agendadas em Dublin, na Irlanda.

Um seleto grupo de sortudos fãs foi convidado a comprar ingressos antecipadamente. Eles tiveram a opção de se inscrever para uma pré-venda e usar um código especial para tentar garantir ingressos.

As pessoas comemoraram a notícia da turnê do Oasis, resultando em um aumento nas vendas de ingressos. Apesar dos alertas, algumas pessoas ainda tentaram comprar ingressos falsos ou inválidos no mercado secundário.

