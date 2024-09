- Os actores encontram prazer nas afeições que partilham.

Conversas abertas, aprender um com o outro e motivar-se mutuamente são os pilares do relacionamento de Matthias Schweighöfer (43) e Ruby O. Fee (28), como eles destacam em uma entrevista incomum com a publicação "Gala". Os dois atores, que colaboraram frequentemente, compartilham expressões de afeto sinceras.

Schweighöfer é descrito como "atencioso e cuidadoso", elogia Ruby O. Fee sobre seu parceiro, por exemplo. Ela aprecia "nossas trocas profundas e pensativas". Ela também "adora, adora, adora" seu senso de humor. Ele, por sua vez, ecoa o que disse no ano passado em uma entrevista: "E eu simplesmente amo ela por quem ela é: legal, descontraída e amorosa!" Ele a vê como um "espírito livre". Por ela, ele descobriu sua verdadeira natureza. Eles possuem "talentos extremamente diversos", observa Ruby O. Fee, que eles utilizam para se apoiar mutuamente.

Quando o público ficou sabendo de seu relacionamento em 2019, isso causou polêmica - especialmente porque ele é 14 anos mais velho e pai de dois filhos de um relacionamento anterior. No entanto, ao longo do tempo, eles provaram que formam uma dupla sólida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Quando trabalham juntos como casal, eles reconhecem a importância de dar espaço um ao outro e manter uma comunicação efetiva. "Comunicar um com o outro é crucial. É sobre se concentrar em você e no seu parceiro e crescer juntos dia a dia", compartilhou Schweighöfer com "Gala". Sua namorada acrescenta que eles falam sobre tudo o tempo todo. "A comunicação é vital! Sempre!" Eles também se aproximaram através de seus projetos em comum.

Através dela, ele descobriu hobbies como fotografia e design de moda

Em seus cinco anos de relacionamento, eles aprenderam valiosas lições um com o outro. Ela aprendeu organização com ele, e ele aprendeu a se conectar com as pessoas em pé de igualdade devido à sua bondade, que ele acha "transformadora". Através dela, ele também descobriu a fotografia e se interessou mais pela moda. "Ruby é incrivelmente talentosa e ela me inspira muito", ele admite. É por isso que agora ele aprecia a moda. O casal fez aparições marcantes juntos, de Cannes a Los Angeles. Ela se aproxima dos estilos adequados de uma maneira "divertida", confessou Ruby O. Fee.

Atualmente, o casal divide seu tempo entre Los Angeles e Berlim, uma situação que provavelmente não mudará tão cedo. Ambos expressam seu afeto por ambas as cidades na entrevista. "Tudo tem suas vantagens e desvantagens, mas a combinação é que torna isso especial", explica a jovem de 28 anos.

