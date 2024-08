- Orientação e ajuda eficaz quando um ente querido sofre dificuldades

Algo está mudando. Normalmente, Marie sempre estava cheia de energia, dançando em todos os eventos, sempre planejando a próxima aventura, e sua risada era tão genuína que fazia todos ao redor rirem também.

Mas isso foi antes. Agora as coisas mudaram.

Ela está se tornando mais reservada, cancelando planos de repente e muitas vezes muito cansada para socializar à noite. Quando ela aparece, ainda conta piadas e ri, mas seus olhos, agora enquadrados por olheiras escuras, não têm o brilho de sempre.

Marie mudou.

Seus amigos próximos também notaram a mudança. Eles estão preocupados, suspeitando que ela possa estar passando por uma fase depressiva ou lidando com outros problemas psicológicos. Mas eles estão em silêncio, mesmo quando ela fala sobre morte. Eles querem ajudar, sinceramente, mas não sabem como.

Como você pergunta a um amigo como eles estão realmente se sentindo quando eles estão rindo na sua cara?

Como você diz a eles que eles perderam o brilho?

Como você expressa sua preocupação sem piorar as coisas?

Diálogos Delicados e Auto-Cuidado

Essas são perguntas com as quais muitos de nós lutamos, porque a maioria de nós conhece alguém como Marie. Para alguns, não é um amigo, mas um membro da família, um parceiro, um colega ou até mesmo alguém que amamos. Todos os anos, cerca de 2,8 milhões de pessoas na Alemanha sozinhas são diagnosticadas com uma doença mental - uma tendência em ascensão. Mas não são apenas as pessoas afetadas que sofrem. Com frequência, seus entes queridos também sofrem, sentindo-se impotentes.

É exactly what a organização "Primeiros Socorros em Saúde Mental" (MHFA) está tentando abordar com um programa especial. Em 2000, a iniciativa lançou um curso de primeiros socorros para saúde mental. Em 2019, cursos semelhantes estavam disponíveis na Alemanha. Desde então, mais de seis milhões de pessoas em todo o mundo foram treinadas como primeiros socorros em saúde mental. Em vez de ensinar a posição de recuperação, o currículo se concentra em habilidades de comunicação com pessoas lutando contra abuso de substâncias, depressão ou transtornos de ansiedade, e estratégias de autocuidado.

Você não é um terapeuta, é claro. Este curso é mais sobre aprender a abordar aqueles em necessidade sem se deixar sugar pelas lutas de saúde mental deles. Os participantes aprendem em grupos pequenos ao longo de várias sessões como conversar com entes queridos quando eles notam uma mudança ou veem sinais de sentimentos negativos como vazio ou até mesmo pensamentos suicidas. O objetivo é preencher a lacuna entre aqueles afetados e a terapia, oferecendo ajuda e esperança sem pressionar.

Para isso, os iniciadores desenvolveram a própria abordagem de conversa, que só compartilham dentro do treinamento. Eles a chamam de "princípio Roger". Baseia-se em vários conceitos de comunicação e práticas psicológicas, enfatizando empatia e construtividade para com aqueles que lutam.

Aprender Primeiros Socorros para Depressão

Cada curso é liderado por um psicólogo que também fornece conhecimentos básicos sobre doenças mentais comuns e estratégias de autocuidado para entes queridos. Eles enfatizam a importância de cuidar de si mesmos enquanto tenta ajudar os outros. Os líderes são sensíveis aos participantes, garantindo que eles sempre se sintam à vontade durante os tópicos frequentemente emocionais. Ambas as opções on-line e presenciais estão disponíveis. Se você sentir-se sobrecarregado, poderá fazer uma pausa em ambos os casos.

Qualquer um pode participar, desde que não esteja atualmente passando por uma fase psicológica crítica. Até agora, mulheres e profissionais que lidam com questões relacionadas fazem parte da maioria dos participantes. A demanda por primeiros socorros em saúde mental está constantemente aumentando, à medida que tanto adultos como crianças têm visto um aumento em problemas de saúde mental desde a pandemia. As opções de terapia são limitadas, tornando ainda mais importante ter apoio dentro de nossos próprios círculos quando estamos perdendo dentro de nós mesmos.

Agora, voltemos a Marie. Imagine que seus amigos tinham feito o curso de MHFA como primeiros socorros em saúde mental. Eles teriam encontrado um lugar tranquilo e teriam uma conversa aberta com ela, perguntando como ela está realmente se sentindo, refletindo suas palavras e linguagem corporal, e expressando suas preocupações. Eles não teriam pressionado ela a buscar ajuda, em vez disso, teriam fornecido a ela informações sobre o tratamento da depressão e recursos. E, finalmente, eles teriam mostrado a ela que estão lá para ela, sem expectativas ou julgamentos, destacando seus recursos para combater a doença mental.

Sim, eles teriam oferecido uma mão gentil. Porque eles saberiam o que dizer e fazer. E talvez pudessem ter ajudado ela a encontrar seu sorriso novamente.

Fonte: MHFA

Leia também: