Operação Mincemeat" é um delicioso conto de espionagem da Segunda Guerra Mundial

Com um elenco excecional e dirigido por John Madden ("Shakespeare Apaixonado"), esta bela produção britânica perde-se um pouco na vida pessoal dos responsáveis pelo elaborado esquema de nome de código, concebido para convencer Hitler de que uma invasão aliada passaria pela Grécia e não pela Sicília.

Desesperados por enganar os nazis, os dois chefes do programa para o MI6, Ewen Montagu (Firth) e Charles Cholmondeley (Macfadyen,de "Succession" ), planearam a ideia de fazer flutuar um cadáver com documentos de aparência oficial na posse dos nazis, na esperança de que estes caíssem no estratagema e deixassem a costa onde os soldados iriam desembarcar relativamente indefesa.

Os passos que levam a isso revelam-se alternadamente cómicos e estranhos, como o facto de os organizadores olharem atentamente para alguém que, numa fotografia, poderia passar pelo seu cadáver. Montagu trabalha com uma mulher do seu escritório, Jean Leslie (Kelly Macdonald), para fabricar uma história detalhada do morto, desenvolvendo sentimentos estranhos complicados pelas suas situações pessoais.

Para além dos obstáculos logísticos, a equipa enfrenta um ceticismo considerável por parte dos seus superiores, com o seu contacto com Churchill, o Almirante Godfrey (Jason Isaacs), pronto a atirá-los borda fora a qualquer momento. (Por seu lado, Churchill define o que está em jogo, observando: "Quanto mais fantástico, mais infalível deve ser o plano.")

É difícil errar com este elenco (Firth está a ter um mês de superstar streaming com este e "The Staircase") e material de origem, adaptado pela escritora Michelle Ashford de um livro de Ben Macintyre. Mas "Operation Mincemeat" brilha, no entanto, pelo seu aspeto impecável e pelo retrato discreto destes heróis improváveis, cuja contribuição vital para o esforço de guerra só foi amplamente conhecida décadas mais tarde. Como se isso não bastasse, o grupo de trabalho incluía um jovem Ian Fleming (Johnny Flynn), que viria a criar James Bond.

O filme funciona, assim, a vários níveis, funcionando como um golpe à moda antiga e como uma janela para a história. E, tal como a sua inspiração, se há soluços aqui e ali, quando o fumo se dissipa é difícil considerar esta deliciosa "Operação" tudo menos um sucesso estrondoso.

"Operação Mincemeat" estreia a 11 de maio na Netflix e está também em exibição nos cinemas do Reino Unido.

Fonte: edition.cnn.com